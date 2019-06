«Ovelles», de Yago Alonso i Carmen Marfà, aquest dissabte al teatre Conservatori

REDACCIÓ | MANRESA El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte, 1 de juny, a les 21 h, la representació d''Ovelles', de Carmen Marfà i Yago Alonso. A 'Ovelles', el Víctor, l'Alba i l'Arnau, tres germans de Barcelona interpretats per Biel Duran, Albert Triola i Sara Espígul, es troben per decidir què fer amb una insòlita herència. Però aviat s'adonaran que el que semblava un regal caigut del cel pot capgirar la seva realitat. Aferrats a unes vides que no els satisfan, s'enfrontaran a una decisió que posarà a prova la seva relació de germans. Al cap i a la fi, qui està disposat a renunciar a res per un ramat d'ovelles?

"Ovelles" reflexiona, en clau d'humor, sobre la frustració d'una generació marcada per la crisi. De com fer front a la decepció i de la permanent necessitat de reinventar-nos. Perquè, realment, voler és poder?

Les entrades per veure 'Ovelles' tenen un preu de 15€ (12€ per majors de 65 anys i 6€ amb Carnet Galliner i menors de 25 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat