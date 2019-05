La Fira Medieval de Cardona reforça les activitats destinades al públic familiar

REDACCIÓ | Cardona La Fira Medieval Festa de la Sal de Cardona, que se celebra aquest cap de setmana 1 i 2 de juny, potenciarà més que mai les activitats adreçades al públic familiar: hi haurà més música i més actuacions de carrer, es faran tastos de producte local, es donarà a conèixer la vida quotidiana de l'època i el patrimoni de la vila i es reforçaran les atraccions infantils amb un castell medieval de grans dimensions. A més, la UBIC traurà les seves parades al carrer, que se sumaran a les d'artesania i de mostra d'oficis.

Entre les novetats de la 17a edició del certamen hi haurà les passades de música medieval de carrer i la cercavila d'éssers fantàstics, que es complementaran amb les lluites de cavallers i les entremaliadures dels bufons per donar molt més ambient al Centre Històric. També, com a novetat, es muntarà una petita granja d'animals al carrer Doctor Merli i hi haurà dos punts amb atraccions per als més petits: a la plaça de la Fira de Dalt (on hi haurà atraccions diverses que funcionen sense electricitat) i a l'aparcament que hi ha a la corba entre l'Oficina de Turisme i el pavelló, on es muntarà un castell medieval de grans dimensions. Les activitats destinades al públic infantil també es reforçaran amb l'espectacle de titelles, que en aquesta ocasió versarà sobre el Pont del Diable de Cardona amb la voluntat d'explicar històries locals a la mainada.

L'avinguda del Rastrillo tornarà a ser el lloc escollit per instal·lar el campament medieval, que per primera vegada acollirà visites guiades per explicar la vida quotidiana de l'època. També inclourà una activitat de tir amb arc.

El món gastronòmic també serà present a la fira amb un tast de productes locals i del comerç cardoní que es farà al nou espai de la Plaça de les Cols.

A més, durant tot el cap de setmana, els visitants podran gaudir de les diferents tavernes de menjar i beure que munten entitats cardonines, que complementaran l'extensa oferta de restauració de Cardona.

Les entitats de Cardona també seran presents en altres moments de la fira: el grup de teatre El Traspunt es farà càrrec de la Baixada del Senyor i la Minyona de dissabte al vespre i les Bruixes de Cardona de la mostra del correfoc i de l'espectacle de foc de dissabte a la nit. A més, l'Escola de Música Municipal Musicant oferirà un taller de construcció d'instruments durant el matí i la tarda de dissabte. Es tracta d'una novetat que se suma al concert que tradicionalment fan el diumenge de fira.

Una altra activitat que comença ja a fer-se tradicional dins el certamen és la Dansa de la Convivència Anodrac, que es farà per cinquè any consecutiu. Es tracta d'un espectacle de música i dansa sobre la vida, la llum i la sal, que serà recreat per cardonins de totes les edats que en els darrers mesos han participat en els tallers d'espectacles de carrer que s'organitzen des de l'Ajuntament a través del Projecte ICI. Com a novetat, a l'acabar la dansa Anodrac, hi haurà un concert de música folk del món.

L'Associació Musicant rebrà el Saler d'Or de la vila de Cardona

Diumenge a les 12 del migdia, al saló de sessions de l'Ajuntament, es farà l'acte institucional de lliurament de la distinció honorífica del Saler d'Or de la vila de Cardona, que en aquesta ocasió s'atorgarà a l'Associació Musicant, atesa la seva trajectòria, de 25 anys, en el foment de l'educació musical a Cardona. A continuació, es realitzarà la cerimònia que recrea el lliurament de la moneda-pagament del dret d'Aimines a la població de Cardona per part de l'empresa Salinera de Cardona SL (*una aimina és la quantitat de sal, entre 50 i 60 kg, que tenia dret a percebre cada família de Cardona).

Nova edició del concurs fotogràfic

Un any més, es tornarà a fer el Concurs Fotogràfic Premi Jaume Porredon, amb l'objectiu de promocionar la fira, incrementar la participació popular i fomentar l'afició per la fotografia. Les imatges es podran fer arribar fins el 5 de juny a les 24 hores al correu concursfestasalcardona@gmail.com. Es poden presentar un màxim de tres fotografies.

El primer premi, ofert per Amics de Jaume Porredon, és de 200 euros i, amb la col·laboració de l'empresa Happen, un lot de productes que ofereixen diferents artesans de la fira. El segon premi, ofert per Amics de Jaume Porredon, és de 150 euros. I, després, hi haurà tres tercers premis consistents en un val de fotografia ofert per Fotografia Boixadera, un altre val de fotografia ofert per Marc Ramonet Fotògraf i un sopar per a dues persones ofert per l'Ajuntament de Cardona. L'entrega de premis es farà el dissabte 8 de juny a les 11 del mati, al teatre "Els Catòlics" de Cardona, on es farà també l'acte d'homenatge a Jaume Porredon.