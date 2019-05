«Espurnes barroques»: Les dones tenen veu davant dels altars barrocs

redacció Viure una experiència barroca. Això és el que proposa el Festival Espurnes Barroques: descobrir la música, la gastronomia, la cultura i el patrimoni d'aquest període entre els segles XVII i XVIII amb tendència a una abundància d'ornamentació. No es tracta que el públic assisteixi a un concert convencional, sinó que se senti atret per una proposta que hi combina les explicacions històriques i iconogràfiques i la degustació culinària, amb la interacció amb productors locals. I tot plegat a l'entorn d'un territori que preserva importants mostres d'art barroc, entre les quals destaca l'exuberant retaule del Miracle. Impulsat pel municipi de Riner, en aquesta segona edició inclou 10 poblacions de 4 comarques: Segarra (Cervera i Estaràs); Anoia (Pujalt); Solsonès (Riner, Solsona, Pinós, la Molsosa); i Bages (Sant Mateu, Súria i Manresa). La programació ja es va iniciar el cap de setmana passat a Cervera i es clourà el diumenge 9 de juny a Manresa.

El lema d'enguany del festival amb direcció artística de Josep Barcons és Barroc amb veu de dona, perquè en cada un dels quatre caps de setmana del festival hi ha l'actuació d'una soprano solista: Elise Efremov, el cap de setmana passat; María Hinojosa, aquest; Soledad Cardoso, el que ve; i Maria Altadill, el darrer. A més, hi ha una notable presència d'instrumentistes femenines, no sols en els conjunts programats, com l'Ensemble Méridien, Il Gesto Armonico i Sons d'Antiga, sinó també en els recitals solistes, com els de la manresana Laia Masramon i Isabel Félix. També la incorporació de la dansa a la programació s'ha fet amb ballarines: Magdalena Garzón i Laura Sintes. En aquest sentit, serà el primer cop que l'església del Miracle aculli un espectacle de dansa contemporània.

Aquest cap de setmana, el protagonisme serà per al santuari del Miracle, que demà acollirà tres propostes. Al matí, i tres dies abans que voli cap a Bogotà, la soprano catalana María Hinojosa omplirà el Miracle amb «la veu, el carisma i la senzillesa amb els quals està conquistant els escenaris d'arreu del món». Ho farà amb dues cantates «bellíssimes» d'Agostino Stefanni i Georg Friedrich Händel. L'acompanyarà l'Ensemble Méridien. En acabat, s'hi podrà conversar al voltant d'un tast de Territori de Masies.

A la tarda, després del dinar i la visita a l'Espai Barroc, actuaran Juan de la Rubia, un dels organistes més destacats de l'escena europea (titular de l'orgue de la Sagrada Família), i Magdalena Garzón, que ha articulat coreografies en diàleg amb la història del santuari i amb el retaule de Carles Morató. És una producció d'Espurnes Barroques, «irrepetible en cap altre espai, que estem orgullosos d'haver pogut propiciar», apunta Barcons.

I, diumenge al matí, s'estrenarà al nucli antic de Solsona, davant de la casa de Carles Morató, un espectacle infantil participatiu a càrrec d'Acadèmia 1750. Dos músics, una pedagoga i un actor guiaran el públic per ballettos, rigodons, bourrées, gavotes, minuets, marcies? per reconstruir una festa a pagès amb el repertori trobat els anys 60 en una masia del Ripollès. A més, hi haurà llaminadures barroques fetes per l'Iu de Cal Camps.

El festival, pensat per conèixer a través del barroc un territori que el 1998 va patir un incendi que va devastar 27.000 hectàrees, es vol convertir en un referent artístic de la Catalunya Central. L'any passat va atraure 1.500 persones, i en aquesta edició programa 17 actuacions musicals, quatre més que l'edició anterior. D'aquestes, 12 són produccions pròpies o inèdites.