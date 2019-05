Un passeig per comerços emblemàtics de Manresa

Què tenen en comú la farmàcia Riu (1929), Cal Joan de la Son (1892), La Casa del Bacallà (1923) i la barberia de la plaça Major (1899)? Que són comerços «emblemàtics», alguns més que centenaris, i que, juntament amb setze establiments més del Centre Històric de la capital del Bages, formen part d'un nou itinerari per mostrar el patrimoni comercial de la ciutat. La ruta guiada, a càrrec de l'historiador Francesc Comas, s'estrenarà demà (19 h) coincidint amb el Dia Internacional dels Museus i la celebració de l'ExpoBages. Aquest itinerari, pendent de la pluja, és la principal novetat d'un programa que obre al públic les portes dels museus de la ciutat i que inclourà, també, dos itineraris més: un recorregut per les escultures de Ramon Oms en companyia de l'artista, i un segon centrat en els escenaris de la Manresa d'abans i de després del 1939.

La vintena de comerços que formen part del nou itinerari presenten dos «perfils», com explicava ahir Pere Gassó, comissionat del Centre Històric. D'una banda, els que gaudeixen de protecció patrimonial (en una iniciativa pionera al país, de la regidoria de Cultura), com L'Englantina, els Magatzems Jorba i la farmàcia Esteve (en total, 12 establiments), i els que s'han incorporat a la ruta per la seva «singularitat» (8 més), com Cal Joan de la Son (el forn del carrer d'Urgell), la joguineria Valls i la reparació de calçats Giralt al carrer del Born, un establiment en una antiga porteria que, per als més joves, ja és ara un vestigi del passat. L'eix de la visita se situa majoritàriament del carrer d'Urgell a la plaça Major i la intenció, explicava Gassó, és que si les visites guiades previstes (la de demà i tres més, els dies 24 i 25 de maig) tenen una bona acollida en un futur passin a formar part de l'oferta d'itineraris turístics de la ciutat. Per a Gassó, aquesta nova ruta patrimonial se suma a les diferents iniciatives pensades per «revitalizar» una zona de la ciutat en «declivi» en els darrers anys.

L'itinerari tindrà el seu opuscle, que signa Francesc Comas, i que es presentarà el 5 de juny (19 h), a l'Espai 1522.