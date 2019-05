Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Avià

Festa Major de Graugés. Divendres, a les 21 h, davant del llac petit, foc de Sant Isidre i focs artificials acompanyats de la colla de diables Els Esclata Aglans d'Avià. Coca, xocolata i moscatell per a tothom. A les 22 h, a la vela, representació de l'obra de teatre Una assegurança de mala mort, amb La Crossa de Cal Rosal. Dissabte, a les 16 h, davant del llac petit, gimcana de tractors per a grans i xics. A les 21 h, a la vela, sopar de duro. Tot seguit, actuació del Mag Pere. Diumenge, a les 11 h, missa major acompanyada per la coral Santa Maria d'Avià. A continuació, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa i vermut. A les 18 h, a la vela, concert de la 23a Roda Coral 2019, amb la participació de la coral Santa Maria d'Avià, coral Sant Esteve de Balsareny, Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou, coral Sant Bartomeu de Casserres i coral Czarda de Sant Joan de Vilatorrada.

Balsareny

Fira de la Ganga. Diumenge, d'11 a 14 h, a la plaça de l'Església. A càrrec dels comerciants.

Capellades

Trobada de puntaires. Diumenge, de 10 a 13.30 h, al pati de La Lliga. Entrada lliure.

Castell de l'Areny

Fira de Sant Isidre. Diumenge, a les 9.30 h, sortida de marxa nòrdica. A les 10 h, fira d'artesania i trobada de puntaires. A les 11 h, missa en honor del sant patró, amb la coral Estel de Gironella. En acabar, benedicció i entrega de panets. Coca i moscatell. A les 12.30 h, Juguem a fer l'indi.

Maians

Festa major. Dissabte, a les 16.0 h, a la pista, partits improvisats de futbol sala. A les 19 h, berenar per a tothom. A les 21.30 h, sopar. Preu: 10 euros; i 5 euros fins a 5 anys. Cal reserva anticipada. A les 23.30 h, ball amb el grup Jack Jack (pop-rock). Entrada lliure. Diumenge, d'11 a 14 h, 4a Fira d'Emprenedors organitzada per la Cooperativa ReciGrup de l'Escola de Maians. Parades de productes fets a mà, de km 0, reciclats, artesanals... A les 11.30 h, missa. A les 17 h, L'home llop de Maians, activitat a càrrec de l'associació Patitrobada d'Igualada.

Manresa

ExpoBages-Ascenció. Divendres, dissabte i diumenge, 150 expositors i prop d'una setantena d'actes al carrer. L'eix central serà al passeig de Pere III i els carrers propers. També hi haurà activitats a la Plana de l'Om (turisme) i la plaça Major (gastronomia). Les principals novetats d'enguany seran la tecnologia, amb una vela al pati del Casino, i l'alimentació saludable, al pati del Kursaal. Divendres, de 9 a 12 h, a la sala d'actes del Casino, jornada professional del sector turístic. Inscripcions: bagesturisme.cat/acces-a-professionals/. D'11 a 13 h, a la Casa Lluvià, jornada professional: Cap a on va la indústria del Bages? A les 17 i a les 18 h, a l'estand de la Fundació Althaia (primer tram del Passeig), demostració: Com es dissenya i s'imprimeix un model 3D personalitzat en un hospital. A les 17 h, durant la tarda a l'estand Sant Joan de Vilatorrada km0, El cosidor i les núvies, acció teatral del Sant Joan de Vilatorrada del 1920-Embar-rats; i Gastronomia Territori Vilatorrada, demostracions de cuina amb productes de proximitat. Dissabte, de 9 13 h, a la plaça Major, mercat agrari. A les 11 h, a l'institut Lluís de Peguera, acte inaugural de la fira i lliurament del premi Pollet d'Or. A les 11 h, a la Plana de l'Om, inauguració oficial de l'exposició: Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, 1000 anys d'essència al Pla de Bages. A les 11 h, davant de l'oficina de turisme (plaça Major, 10), inici de la visita guiada Manresa, cor de Catalunya. La visita acabarà a la Plana de l'Om, on es podrà fer un vermut i gaudir d'un concert (opcional). Preu: de 7,20 a 14 euros. Imprescindible reserva al 9 878 40 90 o a turisme@manresaturisme.cat. Més informació: www.firamanresa.cat/expobages.

Marganell

Festa del Panellet. Dissabte, a les 9.30 h, caminada-bicicletada de Marganell a Sant Benet. A les 14 h, arrossada popular al monestir de Sant Benet. Preu: 12 euros. Places limitades. Cal fer reserva prèvia a l'ajuntament.

Moià

Trobada de Seat 600. Diumenge, a partir de les 8 h, a la plaça del Moianès.

Sant Fruitós de Bages

Festa de Sant Antoni Abat. Diumenge, a partir de les 10 h, al pàrquing de l'avinguda Jaume I, concentració de participants; i a la plaça Alfred Figueras, esmorzar de genets. Xerrada i desfilada d'adopció de la Protectora Associació Reborn. A les 10.30 h, actuacions del gimnàs V2O i informació del concurs fotogràfic. A les 11 h, a l'església, missa de Sant Antoni Abat. A les 11.45 h, a la plaça Alfred Figueras, traspàs de la bandera i inici del concurs fotogràfic. A les 12 h, inici de la cavalcada popular amb la participació de l'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós. A les 12.30 h, benedicció de tots els animals al carrer de Sant Sebastià (a l'arcada de la plaça de l'Església). A les 13.15 h, a la plaça d'Alfred Figueras, joc de les cintes. A les 15 h, a les instal·lacions del Club Hípic Sant Fruitós, dinar de Sant Antoni. Preu: 10 euros. Cal fer reserva prèvia. De 18 a 19.30 h, al Club Hípic Sant Fruitós, exhibició eqüestre i passejades en poni o cavall al camí del camp de futbol.

Sant Vicenç de Castellet

Fira del Vapor. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, recreació de la vida quotidiana a Sant Vicenç de Castellet entre el 1868 i el 1923, quan el ferrocarril i el batec de les fàbriques tèxtils anaven amb vapor. Espectacles recordant l'època, per a tots els públics, mercat d'artesans, mostra d'oficis tradicionals, jocs tradicionals i exposicions. Dissabte, a les 20 h, a l'escenari de la plaça de Clavé, Fabricant tonades, ball d'envelat amb els Ministrils del Raval. A les 22 h, al parc de les Escoles Velles, Espai Vermusic amb concert de Rumba Tarumba. Diumenge, a les 17 h, a la plaça de l'Ajuntament, sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. Més informació: www.firadelvapor.cat.

1a Trobada d'Urban Sketch. Diumenge, a les 9.30 h, a l'Espai Ateneu, recepció i esmorzar. A les 10.30 h, al centre del poble, circuit micro sketch amb el cap d'estació. A les 12 h, Dibuixem la Fira. A les 14 h, foto de grup final. Informació i inscripcions: info@firadelvapor.cat.

Súria

Súriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d'intercanvi i venda d'objectes de segona mà.

Tuixén

20a Festa i Fira de les Trementinaires. Dissabte i diumenge, a Tuixén i la Vall de la Vansa, activitats relacionades amb la natura i la cultura pirinenca. Informació: www.trementinaires.org.