Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Avià

Aplec d’Obiols. Diumenge, a les 10.30 h, missa cantada per la Coral Santa Maria d’Avià. A les 11.30 h, vermut-concert a la recuperada font d’Obiols. A les 13 h, visita guiada gratuïta a l’església de Sant Vicenç. A les 14 h, dinar popular cuinat per Lluís Malé. Preu: 10 euros, adults; i 5 euros infants. A les 16.30 h, concert d’acordionistes i ball popular. A les 18 h, coca i xocolata.

Avinyó

Fira dels Matiners. Diumenge, representacions teatrals històriques de la revolta social del 1848, actuacions musicals de l’època, representació de la telegrafia òptica, danses dels Llancers, mercat ambientat a mitjans del segle XIX, dinar popular Matiner, mercat de productes locals i de proximitat, jocs tradici onals del segle XIX, visita guiada al celler de Cal Verdaguer i Espai Matiners. Més informació: www.matiners.cat.

Berga

1a Fira del llibre antic de col·lecció. Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça de Sant Pere. Amb la participació de 13 llibreries del gremi i un taller de restauració de llibres. Organització: Ajuntament i Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya. De 10 a 14 h, al passeig de la Pau (sobre la benzinera BP), fira d’antiguitats i col·leccionisme. Aquest cop, edició especial sobre llibres antics i paper antic de col·lecció. Es fa cada segon dissabte de mes. Organització: Multiserveis Comarcals.

Casserres

38a Trobada de Caramelles. Diumenge, a les 9 h, coca i xocolata per a tothom i tres sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 10 h, cercavila amb tots els grups de caramelles i la Cobla Berga Jove. A les 11 h, benvinguda per les autoritats i cantada dels grups participants.

Fira del comerç, artesania i automoció. Diumenge, a partir de les 10 h. A les 8.30 h, arribada i concentració de trobada de cotxes i tractors. A partir de les 10 h, trobada de caramelles. A partir de les 17 h, actuació del mag Fèlix Brunet.

Castellbell i el Vilar

Festa dels Resistents. Dissabte, de 10 i fins passada la mitjanit; i diumenge, de 10 a 15 h, al nucli del Vilar, recreació de la insurrecció del Trienni Liberal i mercat amb productes agroalimentaris de l’entorn. Dissabte, a les 22 h, estrena de l’espectacle itinerant Ecos del martell. Sessions cada 30 minuts. Enguany es potencia l’espai del Petit Resistent, amb pintada d’un mural, conta contes, màgia, taller d’imans... Més informació: www.resistents.cat.

Castellterçol

Fira Ecoterçol. Diumenge, durant el matí, a la plaça Prat de la Riba.

Esparreguera

9a Festa de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d’Esparreguera. Dissabte, a les 12.30 h, a l’antic escorxador, concert vermut. A les 14.30 h, dinar popular. A les 16 h, joc del quinto. A les 17 h, tallers de cercavila infantil. A les 18 h, xocolatada popular i presentació de la imatge de la festa major i marxandatge. A les 19 h, mostra de cultura popular.

La Llacuna

Trobada de gegants i capgrossos. Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça Major, plantada. A les 18 h, inici de la cercavila. A les 19 h, arribada a la plaça Major i mostra de balls. Seguidament, parlaments, celebració dels 25 anys de l’Andreu i la Maria i fi de festa. A la Casa de Cultura, exposició fotogràfica dels 25 anys de l’Andreu i la Maria.

Maians

Festa major. Diumenge, a les 10 h, trobada a la plaça de l’Era per anar a la caminada matinal a Can Còdol, amb Josep Rius i Daniel Vilarrubias. A les 18 h, projecció de vídeos per reviure els 40 anys de les caramelles amb Francesc Roig i Roser Torrallardona. A més, trivial de les caramelles.

Navarcles

51è Aplec Sant Jordi. Dissabte, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament, Cançons, refranys i embarbussaments, a càrrec d’alumnes de l’institut Gerbert d’Aurillac, l’escola Catalunya, Grup de Lectura de l’Esplai i micròfon obert. Diumenge, de 10 a 13 h, al carrer Nou, trobada de puntaires. Durant el dia, al parc Marcel·lí Monrós, exposició de fotografies dels 50 anys de l’aplec. A les 12 h, al parc Marcel·lí Monrós, hissada de la bandera catalana, Cant de la Senyera i 35a trobada de caramelles, amb la Rosa del 51è Aplec Sant Jordi a l’activista cultural navarclí Mateu Comallas. a les 17 h, a la sala de plans de l’ajuntament, Amics Arts Escèniques presenta Camins musicals... camins poètics... camins de llibertat. A les 18.30 h, al parc Marcel·lí Monrós, audició de sardanes amb la Cobla Súria. A les 19.30 h, ball folk amb Trobasons (contradanses, vuitcentistes...).

11a Trobada de Motoclub Navarcles. Diumenge, de 9.30 a 10.30 h, a la plaça de la Vila, esmorxar. De 10.30 a 12.30 h, ruta i ball country amb el grup country 7 de Ball. Sortejos de regals.

Odena

Festes del Roser de l’Espelt. Divendres, a les 21.30 h, traca d’inici de la festa. A les 22 h, a la sala del Centre, concurs de postres i sardinada popular. A les 23 h, veredicte del concurs. A les 23.30 h, pregó elaborat pels joves del poble. A les 00 h, concert de gospel a càrrec del Grup del Centre Cívic de Fàtima. Dissabte, a les 11 h, recuperació d’antigues tradicions: Anem per les cases a buscar flors per fer ramets. A les 12 h, a la sala del Centre, exposició del taller de restauració de mobles. A les 14.30 h, a la plaça del Centre, arrossada popular. A les 17.30 h, al carrer Major, jocs gegants per a tota la família a càrrec d’Anima’ns. A les 17.30 h, a la sala del Centre Kashoot, concurs amb el mòbil de preguntes del poble de l’Espelt. A les 18.30 h, xocolatada popular. A les 20.30 h, cercavila amb dracs i foc amb el grup Mal Llamp. A les 23 h, a la sala del Centre, espectacle D’aquells boleros, aquells contes, a càrrec de Mònica Torra. A les 00 h, concert a càrrec de Xillona. Diumenge, a les 12 h, a l’església de Santa Magdalena, ofici i, a la sortida, obsequi d’un ramet. A les 13 h, a la plaça del Centre, balls tradicionals a càrrec de Veterans de l’Agrupació Folklòrica d’Igualada. A les 13.30 h, a la sala del Centre, vermut amenitzat amb música de Jazz t’has mullat. A les 17 h, al carrer Major, inflables a càrrec d’Anima’ns. A les 19 h, a la sala del Centre, ball de vetlla amb el grup Som-hi Band. A les 21.30 h, traca de final de festa.

Sant Jordi de Cercs

El Roseret. Divendres a les 18 h, a la plaça 1r Comte de Fígols, trobada de balls en línia. A les 19 h, al camp de futbol, partit de solers i casats. A les 00.30 h, al pavelló, festa Remember i discomòbil amb Divertimento. Gratuït. Dissabte, a les 10 h, a la plaça 1r Comte de Fígols, concurs de dibuix. A partir de les 11 h, inflables gratuïts. A les 13.30 h, fideuà popular. A les 15.30 h, al bar Centre, concurs de botifarra. A partir de les 16 h, fira gastronòmica Sà de Tastar. A les 19 h, classe magistral de zumba. A les 00.30 h, al pavelló, nit de festa amb DJ Nestor i Mon DJ. Entrades: 4 euros. Diumenge, a les 8 h, a la plaça 1r Comte de Fígols, engegada dels Cinquantados. A les 11 h, sardanes i ball sardà amb la Cobla Pirineu. Seguidament, 52a Cargolada. A les 16 h, al bar Centre, concurs de truc. A les 17 h, cursa de cargols. A partir de les 17 h, animació infantil.

Solsona

Fira de Sant Isidre. Divendres, a les 10 h, al Consell Comarcal del Solsonès, obertura oficial de la fira amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. A les 11 h, a Mans i mànigues (c. del Castell, 48), taller amb llana i cotó. Adaptat per a nens i adults. Preu: 5 euros nens menors de 6 anys; 10 euros a partir de 7 anys fins a 99 anys. Cal inscripció prèvia a hola@mansimanigues.cat o al 661 290 934. A les 12 h, a l’estand de l’institut Francesc Ribalta a la fira de les entitats, demostració d’una màquina que mesura la humitat dels cereals a càrrec de Ferran Algué Cases, alumne de l’institut Francesc Ribalta. A les 13 h, a l’estand d’Empresaris per al Solsonès, entrega de premis del 9è Concurs Empresaris per al Solsonès. A les 17 h, a Mans i mànigues (c. del Castell, 48), taller amb llana i cotó. A les 18 h, a l’estand de l’institut Francesc Ribalta a la fira de les entitats, demostració d’una màquina que mesura la humitat dels cereals a càrrec de Ferran Algué Cases, alumne de l’institut Francesc Ribalta. A les 19 h, al vestíbul de l’auditori de la Sala Polivalent, inauguració de l’exposició 25 anys d’escola Arrels. A les 20.30 h, a l’espai gastronòmic de la Fira, escenari obert de Musiquemoles. Ho organitzen: Club Esquí Solsona, Club Bàsquet Solsona, Club Futbol Solsona i Petjades Solidàries. Dissabte, de 9 a 20 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancón, 1a trobada de cotxes japonesos. Ho organitza: Històrics Solsonès. De 9.30 a 13.30 h, 22è Zoom Fotogràfic de la Fira. Ho organitza: Resol Fotografia. De 10 a 21 h, a la plaça Major, 30a Mostra d’artesania i 13a Mostra de productes artesans del Solsonès. Taller: Estampem amb herbes de l’hort, a càrrec de Roser Melero de La Macarulla. Per a totes les edats. Preu: 2 euros. De 10 a 17 h, al camp de tir El Solsonès, tir al plat i tirada rostollera. Ho organitza: Club de Tir del Solsonès. De 10 a 12 h, a la plaça del Bisbe, tallers de ball folk. De 10 a 13 h, al camp del Serra (espai d’exhibicions), 3r Speed Shear de Catalunya, concurs d’esquilar ovelles. Ho organitza: Pla d’Abella Ovila ramaderia_Selexai, SL. A les 10 h, a l’església de la Companyia de Maria, missa a Sant Isidre i benedicció del pa. Al carrer del Castell, 36, 16è taller de labor de retalls (patchwork). D’11 a 13 h, davant del Casal de Cultura, audicions d’alumnes de l’Escola Municipal de Música de Solsona. A les 11 h, al Teatre Comarcal de Solsona, Tarantino, concert solidari pel càncer infantil, en benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Ho organitza: Àtic Taller Musical. Al camp del Serra, 2n concurs de conducció de tractor. Més informació i inscripcions a https://tractorsfirasantisidre.wordpress.com o bé al 973 48 07 13. Ho organitza: Escola Agrària del Solsonès. A Mans i mànigues (c. del Castell, 48), taller amb llana i cotó. A les 12 h, a la plaça de Sant Joan, L’hora del vermut. A la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès, inauguració de la sisena Mostra Art Jove del Solsonès. A l’avinguda del Cardenal Tarancón, sortida de la ruta de cotxes japonesos. Pel recinte firal, actuació de la Batucada Takumba. A la biblioteca Carles Morató, presentació del llibre La Presó, a càrrec del seu autor, Jordi Vilagut i Munt. A les 12.30 h, a la Sala Polivalent, exhibició de dansa de l’Escola de Dansa de Solsona. De 16 a 19 h, a l’estand del Sol del Solsonès a la fira de les entitats, demostració-exhibició de treballs artesanals realitzats en fusta i cuir. A les 16 h, a la Sala Polivalent, 20a trobada de puntaires. Al carrer del Castell, 36, 16è taller de labor de retalls (patchwork). A les 17 h, a Mans i mànigues (c. del Castell, 48), taller amb llana i cotó. A la biblioteca Carles Morató, presentació del llibre La Jordina i el seu cavall blanc, a càrrec de la seva autora, Mireia Vila i Montanyà. A les 17.30 h, a la sala polivalent, exhibició de dansa de l’Escola de Dansa de Solsona. A les 18 h, al camp del Serra (espai d’exhibicions), presentació de diferents races de cavalls. Ho organitza: COFESTAS. Als espais de la mostra d’artesania, espectacle Terrabastall de pagès de Xarop de Canya. A la fira d’entitats, entrepà gegant solidari. La recaptació anirà per AMISOL. Ho organitza: Gremi d’Hostaleria del Solsonès. A les 19 h, a l’estand de l’Orfeó Nova Solsona a la fira de les entitats, presentació del logotip del centenari de l’Orfeó Nova Solsona i lliurament del premi a l’autor. A les 00 h, a la sala polivalent, 2n Bestiari Fest, concert amb DJ Sepu’s, Dalton Bang i Blanca Ross. Entrades: 5 euros. Ho organitza: Joventut Solsonina. Diumenge, de 9 a 20 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancon, 2a trobada de cotxes clàssics i esportius. Ho organitza: Històrics Solsonès. De 10 a 21 h, a la plaça Major, 30a Mostra d’artesania i 13a Mostra de productes artesans del Solsonès. Taller: Estampem amb herbes de l’hort, a càrrec de Roser Melero de La Macarulla. Per a totes les edats. Preu: 2 euros. A les 10 h, a l’avinguda Cardenal Tarancon, sortida de la 16a Trobada de motos antigues i clàssiques ciutat de Solsona. Ho organitza: Motor Club Solsonès. Al carrer del Castell, 36, 16è taller de labor de retalls (patchwork). A la sala polivalent, exhibició de taekwondo. Ho organitza: Taekwondo Solsona. A les 11 h, al camp del Serra (espai d’exhibicions), exhibició morfològica de cavalls de pura raça àrab. Ho organitza: COFESTAS. A Mans i mànigues (c. del Castell, 48), taller amb llana i cotó. A les 11.30 h, a l’ auditori de la sala polivalent, taller de cuina: Cuinem amb plantes del bosc i xai del Solsonès, a càrrec de Jordi Llobet, del restaurant L’O del Món Sant Benet. Places limitades. Inscripcions: 973 48 16 44 (de 8 a 15 h) o serveis@ctfc.es. Preu: 10 euros. Ho organitza: CTFC. A les 12 h, a la plaça de Sant Joan, L’hora del vermut. A l’avinguda del Cardenal Tarancón, sortida de la ruta de cotxes clàssics. A l’estand de l’institut Francesc Ribalta a la fira de les entitats, demostració d’una màquina que mesura la humitat dels cereals a càrrec de Ferran Algué Cases, alumne de l’institut Francesc Ribalta. Pel recinte firal, actuació de la Batucada Takumba. A les 13 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancón, arribada de la 16a trobada de motos antigues i clàssiques ciutat de Solsona. A les 18 h, a la sala polivalent, festival d’Espaigua. Entrada gratuïta. A l’ estand de l’institut Francesc Ribalta a la fira de les entitats, demostració d’una màquina que mesura la humitat dels cereals a càrrec de Ferran Algué Cases, alumne de l’institut Francesc Ribalta. Més informació: firadesolsona.com.