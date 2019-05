Strombers agraeix al públic els 20 anys

La fórmula Strombers: «Que les cançons molen, perquè, si no, per molt bon rotllo que donis als directes, la gent no vindria repetidament. Que transmetem energia des de l'escenari. I un petit factor, per a nosaltres important, que és la bonica relació que s'estableix amb la gent que se t'acosta en acabar un bolo. Per a nosaltres és un luxe perquè treballem per la gent». Així explica el cantant, Fer-ran Gallart, que ara estiguin celebrant el 20è aniversari de la banda bagenca, que es va formar al Fira Bar de Cardona. «Ens hem adonat que fa 20 anys que fem música sense parar, i això és molt difícil d'aconseguir. I ha estat gràcies a la gent, que ens continua donant força», apuntala. Per celebrar-ho, ofereixen «alguna cosa més que un concert» en aquesta gira que van iniciar a Girona i que continua aquest dissabte a Manresa, a la sala El Sielu. Ho han anomenat Stromber Experience, com una fórmula perquè els espectadors «vegin que els estem superagraïts, perquè ens ha donat vida la gent que ve als directes, a través del boca-orella, perquè no hem tingut mai un boom mediàtic». D'una banda, es tracta de quedar amb el públic a la tarda, «com si anéssim plegats al bar», per tocar temes en acústic i fer un tast de cerveses Guineu, de Valls de Torroella, que ha creat la Guineu Stromber. D'altra banda, ja a la nit, es fa el concert, en el qual no falta el nou senzill, Cada cop que rius, i tampoc el mix de recopilació que representa tota la trajectòria de Strombers.

La banda, en la qual Gallart i Toni Company (acordió, tecltes i veu) són els dos únics integrants que es mantenen de la formació inicial, ha iniciat ara «una etapa diferent, que ens motiva en molts aspectes», destaca Gallart. Strombers, amb la producció dels germans Ten de Sabadell, ha apostat pel pop amb dos nous temes Cada cop que rius, una declaració d'amor etern; i Cantant rebel, la confessió de les dificultats que troben els músics. La primera cançó ja ha sortit a la llum i la segona espera a la recambra. Strombers ha creat el seu propi so amb una barreja de ska, ritmes llatins, reggae, rock i country, però «el pop també el portem a les venes. És un intent que fem per posar-nos al dia i sonar més moderns, i la rebuda que està tenint el senzill és flipant. Ens pensàvem que ens dirien que és un tema totalment diferent, però la gent ens diu que hi reconeix Strombers», indica Gallart. Cada cop que rius també ha estat notícia perquè el videoclip va estar, durant un temps, censurat a YouTube «per contingut sexual». El cantant explica que «ho vam denunciar perquè ho vam trobar superinjust: només hi surten petons!».

Per ara s'han gravat dos nous temes, però Strombers té més cançons en camí, que preveu anar publicant en format senzill i amb el corresponent videoclip. «Però suposo que al final ho aplegarem en format disc, perquè encara hi ha romàntics que mai no fallen». I això que només fa un any que els cardonins van publicar el seu vuitè àlbum, Stromberland, amb col·laboracions de Txarango i La Pegatina. «El Toni i jo, i ara també el Charli [el guitarrista Carles Serras] que és una aportació brutal, només ens dediquem a fer cançons. Vivim d'això i per això treballem cada dia hores i hores amb la guitarra», justifica Gallart per explicar la intensa producció del grup. I també recorda que, abans de les sessions al Fira Bar, l'espurna Strombers ja havia esclatat amb la creació del duet Lucky Luck, amb el qual ell i Company fan balls «de patxanga».

A més, en cada bolo, Strombers procuren donar «alguna sorpresa per oferir un plus a la penya que ens segueix, perquè nosaltres estem superfeliços d'interpretar les cançons som si fos el primer dia. Som uns privilegiats».