El festival Clam vol posar la societat a l'aparador

Amb prop de cent cinquanta propostes més (de les 219 pel·lícules, entre curts i llargs rebuts el 2018, als 367 d'enguany), el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya afronta des d'avui una setzena edició, que projectarà una acurada selecció de trenta-cinc títols –amb 6 llargs i 12 curts a concurs de rigorosa estrena i inèdits a les sales de projecció de Catalunya–, que posaran sobre la taula temes socials d'actualitat: de la família com a mirall de la crisi de la societat, passant per la gestió de la diversitat i la igualtat d'oportunitats i de gènere.

El Clam obre avui el seu singular aparador cinematogràfic amb la inauguració del certamen a Manresa. Serà a les 8 del vespre a l'Espai Plana de l'Om i amb la presència del director del certamen, Serafí Vallecillos, i dels alcaldes de les tres seus del festival, Llorenç Ferrer (Navarcles), Valentí Junyent (Manresa) i David Saldoni (Sallent, la seu itinerant d'aquesta edició). El festival s'obrirà amb la premiada The miseducation of Cameron Post, de Desiree Akhavan, i en aquestes pàgines trobaran tots els curts i pel·lícules que els espectadors podran veure des d'avui fins diumenge.



Premis: el veterà i els nous

La cloenda amb Sampietro

A banda de les projeccions, el festival, que va néixer a Navarcles el 2004, s'ha distingit pel reconeixement, des de la primera edició, del premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, que aquest any es concedeix a l'Associació Escenaris Especials de Banyoles. El lliurament es farà diumenge, a les 12 del migdia, a La Creueta de Navarcles. Presentarà l'acte la periodista manresana Núria Bacardit i l'entrega serà a càrrec del també periodista i director de, Marc Marcè. Si fins ara el Clam havia homenatjat professionals com Agustí Villaronga, el realitzador Lluís Soler, Ventura Pons, Maria del Mar Bonet, Montxo Armendáriz...), enguany el guardó muta a Premi Honorífic, que estrenarà l'actor català Sergi López. El lliurament es farà dimarts, a les 8 del vespre, a l'Espai Plana de l'Om, i es presentarà la seva darrera pel·lícula, Staff Only, que es projectarà a Manresa després d'haver passat per la Berlinale i el Festival de Màlaga. Així mateix, el Clam també presenta com a novetat el premi Insert, creat per Ampans i dedicat a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual.Com ahir avançava aquest diari, l'actriu Mercè Sampietro, que va apadrinar la primera edició, serà l'encarregada de cloure el festival en la gala de lliurament de premis que es farà el diumenge 12 de maig, a les 6, a La Creueta de Navarcles.