Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Balsareny

Festa major. Divendres, a les 22 h, zumba party. Es recomana portar aigua i tovallola. Organització: Gimnàs 0² i Ajuntament de Balsareny. Diumenge, a les 14 h, a la plaça de la Mel, dinar de la festa rociera. A les 15.30 h, actuacions a càrrec del Grup de Sevillanes de Balsareny. A les 17 h, classe magistral de flamenc. A les 17.30 h, música en directe amb el grup Sevillanía.

Berga

Fira de Maig. Dissabte, a les 10 h, obertura de la fira. Tot el dia, a la plaça Viladomat, espai d’empreses de consum alternatives a l’Ibex. Tot el dia, al passeig de la Indústria, exposició Com fem el que fem. Processos productius del sector agroalimentari del Berguedà. A les 11 h, zona Vermusic, animació infantil a càrrec de Jaume Barri. A les 11.30 h, a l’avinguda del Canal Industrial, actuació de dansa a càrrec de l’Escola de ballet M. Alba de Berga. De 12 a 14 i de 18 a 20.30 h, a la Sala Casino (Teatre Municipal), 69a Exposició anual col·lectiva de pintors berguedans Memorial Jacint Codina. A les 12.30 h, a la zona Vermusic, concert de Cèlia Vila. A les 17 h, a la plaça de Sant Pere, ruta guiada sobre el passat industrial de la ciutat Dels molins a les fàbriques. A les 17 h, a l’avinguda del Canal Industrial, exhibicions esportives a càrrec d’El Tossalet. A les 17.30 h, a la zona Vermusic, concert de Bluebell. A les 17.30 h, al passeig de la Indústria, jocs tradicionals amb la Cia. de Jocs l’Anònima. A les 18 h, a la plaça Doctor Saló, diada castellera amb les colles dels Castellers de Berga i els Castellers de la Sagrada Família. A les 18 h, al passeig de la Indústria, Una volta amb els nans, a càrrec de La Bauma dels Encantats. A les 18 h, al passeig de la Indústria (davant de l’ambulatori), audició de sardanes amb la Cobla Pirineu i la Colla Sardanista Cim d’Estela. A les 20.30 h, a la zona Vermusic, concert de Halldór Már, presentador del programa Katalonski a TV3. Diumenge, a les 10 h, obertura de la fira. Tot el dia, a la plaça Viladomat, espai d’empreses de consum alternatives a l’Ibex. Tot el dia, al passeig de la Indústria, exposició Com fem el que fem. Processos productius del sector agroalimentari del Berguedà. A les 10 h, a la plaça Cim d’Estela (davant hotel Ciutat de Berga), banc de sang. A les 11.30 h, al passeig de la Indústria, jocs tradicionals amb la Cia. de Jocs l’Anònima. A les 11.30 h, a l’avinguda del Canal Industrial, exhibicions esportives a càrrec de Berga Resort. De 12 a 14 i de 18 a 20.30 h, a la Sala Casino (Teatre Municipal), 69a Exposició anual col·lectiva de pintors berguedans Memorial Jacint Codina. A les 12 h, a la plaça de Sant Pere, 29a Trobada de cotxes d’època de Berga. A les 12.30 h, a la zona Vermusic, concert de Mon Petit Món i ballada swing amb Bon Hop de Swing. A les 17 h, a l’avinguda del Canal Industrial, exhibicions esportives a càrrec del Centre Gimnàstic del Berguedà. A les 17 h, a la zona Vermusic, concurs de coneixements: Què en saps, de la comarca? A les 17.30 h, al passeig de la Indústria, jocs tradicionals amb la Cia. de Jocs l’Anònima. A les 19 h, a l’avinguda del Canal Industrial, exhibició de karate a càrrec del Club Karate Cantero. A les 19 h, a la zona Vermusic, concert de Rubber Soul (versions The Beatles).

Calders

20a Trobada de puntaires i brodadores. Diumenge, de 10 a 13 h, a la plaça. Inscripcions: racodeldidal@gmail.com.

Callús

Fira de les Filadores. Diumenge, de 10 a 17 h, parades de productes d’època (any 1900) i actuals i jocs per als més petits. Es faran una quinzena de recreacions històriques de l’època de plena ebullició del tèxtil. A les 10.45 h, crida de l’agutzil. A les 11 h, entrada de treballadores a la fàbrica. A les 11.20 h, escena del carreter. A les 11.45 h, arribada d’empresaris. A els 12 h, arribada de les autoritats civils i militars i tertúlia de senyores. A les 12.30 h, arribada de les autoritats religioses. A les 12.45 h, la taverna d’homes. A les 13 h, inauguració de la Fàbrica Nova. A les 13.30 h, míting de la sindicalista Teresa Claramunt a les filadores. A les 13.45 h, ballada de gegants i demostració de ballestes. A les 14 h, dinar popular. A les 16.15 h, el capellà, la dida i l’amo del Cortès. A les 16.30 h, a casa de les cosidores. A les 16.45 h, la taverna d’homes. A les 17 h, festa de clausura de la inauguració: tenor i soprano vingut del Liceu, acompanyats al piano, i final de festa amb acordions.

Cardona

«La mare que et va parir». Dissabte, a les 12.30 h, a la Fira de Dalt, festival La Birra Jazz amb vermut i classe oberta de charleston. Seguidament, concert amb Swing Shot Sextet. A les 14 h, arrossada popular. A les 16 h, classe oberta de Lindy Hop. A les 17 h, ballada de swing amb el DJ Jana. A les 19.30 h, concert de True Jazz Sextet. Durant tot el dia, fira de cerveses artesanes i parades de la UBIC. Diumenge, parades de la UBIC i photocall a la plaça del Mercat, en el qual es podrà obtenir una fotografia professional de clients amb les seves mares.

Manresa

Festes del barri Vic-Remei. Dissabte, a partir de les 17 h, al carrer Verge de l’Aba, xocolatada popular. Inflables, tómbola, geganters, grallers i gimcana pel barri a càrrec de l’Esplai Vic-Remei. A partir de les 17.30 h, al local de l’associació de veïns, exposició de manualitats fetes pels alumnes de l’entitat veïnal. A les 17.30 h, al carrer Jacint Verdaguer, concert a càrrec de la Banda Infantil i els grups de flautes del Conservatori de Música de Manresa. A les 19.30 h, al carrer Jacint Verdaguer, concert de la Coma Big Band del Conservatori. En acabar, concert del grup de rock català 4 Cat.

Martorell

Fira de Primavera. Divendres, de 8 a 13 h, a la Rambla de les Bòbiles, mercat de cooperatives escolars CUEME. A les 20 h, a la Casa de Cultura de La Vila, nit de cinema: Bohemian Rapsody. A les 21 h, a la plaça de l’Església, correfoc infantil. Dissabte, d’11 a 20 h, a la Nau#1 de Ca n’Oliveres, activitats lúdiques per a infants, joves i famílies Daltabaix (27a Fira Infant - 15a Fira Jove): tallers d’entitats, videojocs, ludoteca, jocs de fusta, inflables, pisicina de barques/boles, futbol bombolla, porteria inflable, circuit de karts ecològics, làser tag... A les 17 h, al passeig del Quarter, plantada de la trobada gegantera. A les 18 h, cercavila, amb ballada final a la plaça de la Vila. A les 21 h, a l’amfiteatre del passeig de Catalunya, Diabòlic, espectacle pirotècnic basat en el naixament de la Carpafera amb motiu del seu 25è anviersari. A les 22.30 h, al teatre El Progrés, ball amb Joan Serra. Diumenge, d’11 a 20 h, a la Nau#1 de Ca n’Oliveres, activitats lúdiques per a infants, joves i famílies Daltabaix (27a Fira Infant - 15a Fira Jove): tallers d’entitats, videojocs, ludoteca, jocs de fusta, inflables, pisicina de barques/boles, futbol bombolla, porteria infable, circuit de karts ecològics, làser tag, cossos de seguretat... També Festa de l’Energia: tallers de Ciència Divertida, crispetes a pedals, punt informatiu i jocs relacionats amb l’estalvi energètic. A les 12 h, Contes que es pengen i es despengen, per jugar en família amb Susanna Navó. A les 16 h, Segueix la pista a la Bombeta Marieta, amb funcions de 30 minuts per a infants de 3 a 7 anys. A les 17.30 h, a la Nau#2 de Ca n’Oliveres, xocolatada. A les 18 h, entrega de premis i sorteig. A les 18.30 h, concert Ballant damunt la lluna, a càrrec de Reggae per Xics. A les 13 h, a la pista-jardí d’El Progrés, concert-vermut de la Banda Simfònica de Martorell i el conjunt de vent de l’Escola Municipal de Música. A les 18 h, a l’auditori Joan Cererols, Monoloaddictes solidari: Xavier Deltell i Miguel Espejo. A les 18 h, al teatre El Progrés, ball amb David Swing. A les 21.30 h, a la plaça de les Cultures, piromusical.

Navarcles

42è Ral·li de Motocicletes Històriques. Diumenge, a les 10 h, al parc Marcel·lí Monrós.

Navàs

87a Fira de Primavera. Dissabte, de 9 a 14 h, concurs de pintura ràpida. A les 12 h, a l’escenari de la vela, espectacle infantil L’arbre de sucre, inspirat en contes de Jules Senell i a càrrec d’Ada Cusidó. A les 12 h, al local de LaVolta (carretera de Berga, 29), xerrada El banc d’ADN, la darrera esperança dels nostres desapareguts a la guerra civil, a càrrec de Roger Heredia. De 16 a 21 h, al Club d’Avis, exposició de manualitats.A les 16 h, a la plaça de l’Ajuntament, plantada de gegants i, a les 17 h, cercavila. A les 16.30 h, a l’escenari de la vela, inauguració de la fira. A les 17 h, a l’escenari de la vela, L’instant somiat. 10 anys fotografiant Catalunya, xerrada i exposició de fotografies de Sergi Boixader. A les 18 h, a l’escenari principal del Passeig, exhibició de balls del Petit Palace. A les 18 h, a l’escenari de la vela, presentació del llibre La mort lenta, de Xavier Mas, amb Eulàlia Guiteras. A les 18 h, a la pista del Club d’Avis, ball-berenar amb Sebastià. A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, ballada de les colles geganteres. Diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 21 h, al Club d’Avis, exposició de manualitats. A les 11 h, a l’escenari de la vela, espectacle infantil Mr. Arlet, a càrrec de Moi Jordana Cia de Circ i direcció de Jordi Girabal. A les 12 h, exhibició de karate a l’escenari del Passeig i exhibició de sevillanes a la carretera de Viver. A les 12.45 h, a l’escenari de la vela, lliurament de premis del concurs de pintura ràpida. A les 13 h, a l’escenari de la vela, concert jazz amb la Jazz Band Escola de Navàs i Súria i la Jazz Band de la Garriga. A les 16.30 h, a l’escenari principal del Passeig, exhibició de zumba. A les 17 h, a l’escenari principal, desfilada de moda infantil Xics. A les 17 h, al passeig Ramon Vall amb la carretera de Viver, actuació castellera amb els Castellers de Berga i la colla Picapolls de la Gavarresa. A les 18 h, a la pista del Club d’Avis, ball amb Josep Sáez. A les 18 h, a l’escenari principal, lliurament de premis del concurs de dibuix de les escoles. A les 18.30 h, a l’escenari de la vela, maridatge de cerveses i formatges de proximitat. A les 19.30 h, a l’escenari de la vela, concert amb Pau Riba.

Piera

Festes del Sant Crist. Divendres, a les 23 h, a la Nau de Cal Sanahuja, Festa Devotion amb els DJ Jofre Soteras, Miquel del Pozo, Álvaro J. Varen i Jose Fariña. Dissabte, a les 22 h, des de l’escola Les Flandes, correfoc, amb recorregut fins a la plaça de la Sardana. A les 00.15 h, a la nau de Cal Sanahuja, concert amb Hey! Pachucos. Diumenge, a les 9.30 h, al Gall Mullat, sortida i arribada de la 1a Marxa solidària contra el càncer. 5 km. Preu: 7 euros. Inscripcions: www.inscripcions.cat/marxatvp2019. A les 12 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, lliurament de la 12a edició dels premis TREC, amb l’actuació d’alumnes i professors de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases.

Sant Joan de Vilatorrada

25a Festa de la Primavera. Diumenge, a les 8 h, arribada i concentració a Cal Gallifa, amb esmorzar inclòs per a tots els participants en la caminada. De 8.30 a 8.45 h, sortida esglaonada de la caminada per donar a conèixer l’entorn paisatgístic i el patrimoni històric del municipi. Recorreguts: 17,3 i 9,3 km. Hi haurà dos avituallaments. A partir de les 11 h, arribada dels participants a Cal Gallifa, amb danses i dinàmiques participatives a càrrec d’Ai Carai. Preu: 8 euros, a través de www.inscripcions.cat/caminadasantjoanv2019/; i 10 euros si es fa presencialment a l’ajuntament o bé el mateix dia a partir de les 7.30 h. Per als infants menors de 12 anys, 4 euros en ambdós casos.

Artés

3r Festival Avui és cultura. Divendres, a les 21 h, a l’auditori de música de Cal Sitges, concert de l’artesenc Arnau Morell. Dissabte, a la tarda, els Bastoners d’Artés celebraran el 115è aniversari. A partir de les 17 h, al parc de Can Crusellas, jocs de justa. A les 18.30 h, al parc de Can Cruselles, espectacle La princesa en texans, a càrrec de la companyia Sgratta. A les 23 h, al pavelló municipal d’esports, concert del grup català Búhos, que presentarà el disc La gran vida. A continuació, actuació del DJ Rutxo. Entrades: 8 euros, anticipades, a la venda a l’ajuntament, al Kanal i a la biblioteca. També a entrades.artes.cat. Diumenge, al matí, al passeig Diagonal, racó de jocs per a infants i joves: jocs simbòlics, educatius, de taula, de construcció, dibuix. La Cia. Filigranes mostrarà L’art del circ. A les 12 h, al parc de Can Cruselles, espectacles La vella evasió i Ninis, a càrrec de Píndoles. Durant el cap de setmana, al carrer Jardí, L’art al carrer, d’obres fetes a les escoles.

Manresa

FABA, Festival Artístic del Barri Antic. Diumenge, a les 19 h, a l’Anònima, concert inaugural amb Clara Peya, que bascula entre la música de cambra, el jazz, el pop i l’electrònica. Presentarà el disc Estómac en format quintet. Entrada amb taquilla inversa. Dilluns, a les 18.30 h, a l’Anònima, Restart Party: desafiem l’obsolescència. Organització: laCodornella. Es recomana inscripció a fabamanresa.typeform.com/to/EBROW5.