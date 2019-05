Callús retrocedirà més d'un segle amb la primera Fira de les Filadores, diumenge

REDACCIÓ | Callús Callús reviurà aquest diumenge l'esplendor que hi havia al poble ara fa 120 anys en plena ebullició del tèxtil, i ho farà amb una fira que vol homenatjar la figura de les filadores, i que transportarà els callussencs a l'any 1900, quan es va inaugurar la darrera gran fàbrica de riu que es va instal·lar al poble, la Fàbrica Nova.

La primera edició de la Fira de les Filadores pren de base la fins ara Fira de Primavera i la transforma en un certamen d'època en el marc del Pla Estratègic de Turisme de Callús. Entre les 10 del matí i fins passades les 5 de la tarda de diumenge, el poble retrocedirà al passat i recordarà com es vivia i quins conflictes socials, culturals i polítics hi havia a començament del segle passat.

El viatge serà possible gràcies a una quinzena de recreacions (entre tres i quatre cada hora amb una pausa per dinar) repartides per diversos racons del poble. Aquest capítol de la història s'explicarà amb la crida de l'agutzil; amb l'entrada i la sortida de les treballadores de la fàbrica; l'arribada dels empresaris o de les autoritats civils, militars i religioses; amb la vida a la taverna d'homes; amb la pròpia inauguració de la fàbrica; o amb escenes que tindran de protagonistes a sindicalistes, capellans, la dida, o l'amo del Cortès.

Entremig, també hi haurà ballades de gegants, actuacions musicals, una demostració de ballestes, i personatges itinerants. A més, els comerços estaran oberts, pels carrers hi haurà productes d'època i actuals, i es faran jocs per als més petits.