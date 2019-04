Passió amorosa a Cardona

redacció Tres anys després de la posada en escena de l'oratori La passió de Cardona, la Coral Cardonina afronta un nou repte: l'estrena d'una nova producció, Amore et Dolore. Figuracions musicals de la passió amorosa, un muntatge que combinarà i explorà els vincles de tres disciplines artístiques: la música, la dansa i la poesia. L'espectacle, en el qual la Coral Cardonina fa mesos que treballa intensament, clourà aquest dissabte la 15a edició del Cicle de Música Sacra de Cardona.

Amore et Dolore , un muntatge cent per cent cardoní, l'impulsa la formació coral, formada per una trentena de cantaires, amb la participació del ballarí Víctor González i la pianista Francina Ribas, ambdós nascuts a la vila bagenca. Tal com apunta Ovidi Cobacho, director artístic de la producció, en les notes al programa, l'espectacle vol ser «un viatge iniciàtic que partirà de l'evocació de diversos episodis emocionals de la naturalesa amorosa particular i profana» fins a explorar «la contemplació d'un amor universal».

A partir d'una acurada selecció de poemes de clàssics espanyols com Jorge Manrique, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, García Lorca i Pablo Neruda, que s'alternaran amb els poemes d'escriptors catalans com Verdaguer, Maragall, Espriu, Martí i Pol, Ramon Llull i Salvat Papasseit; i sense oblidar la veu d'autors cardonins com Manuel Bertran i Oriola, Josep Cardona i Agut, i Glòria Gangonells i Creus, la música i la dansa donaran veu i cos als sentiments i les emocions que emanen de l'experiència amorosa: l'enamorament, l'atracció, la gelosia, la traïció, el desengany, el dolor, el misticisme, i l'espiritualitat. Unes paraules que trobaran la seva equivalència musical en l'obra de compositors de diferents estils i períodes històrics, com ara Orlando di Lasso, J. S. Bach, Beethoven, H. Lützel, Z. Kodály, Carl Orff, Vicenç Bou, Francesc Vila i Josep M. Casafont, entre d'altres.

Els cantaires cardonins seran els encarregats d'interpretar les composicions musicals i alguns d'ells, membres també de la companyia teatral El Traspunt, recitaran els textos poètics. En el bloc central del concert, González dansarà entre la bancada de la nau del temple cardoní, acompanyat al piano per Francina Ribas. També podran escoltar-se, intercalades, les intervencions solistes del tenor i jove actor cardoní Bernat Barat.

Fundada l'any 1958 per mossèn Josep M. Casafont, la Coral Cardonina és una de les entitats culturals amb més tradició de la vila ducal. D'ençà de la seva creació, ha solemnitzat els oficis religiosos i les principals festivitats del municipi, ha dinamitzat la vida cultural cardonina i ha realitzat desenes de concerts arreu de la geografia catalana, Andorra i les illes Balears.