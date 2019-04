Un cap de setmana ple de fires i festes

Festa de Sant Jordi, l'Ametlla de Merola

Dissabte, a les 12 h, plantada d'arbres. A les 14 h, a la pista de bàsquet, arrossada popular. Cal inscripció prèvia. A les 21.30 h, espectacle teatral Fuita, a càrrec el Grup Escènic Juvenil de l'Ametlla de Merola. Entrades: 10 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. Diumenge, a les 10 h, al parc infantil, coca i xocolata desfeta. A les 11 h, fira popular del llibre i la rosa i de les entitats ametllanes. A les 12 h, concert vermut amb Jos. A les 18 h, presentació de la novel·la La mort lenta, de Xavier Mas Craviotto. En acabar, ouada popular, amb truites de tota mena.

59a Fira d'Artés

Divendres, a les 19 h, a l'Espai Cal Sitjes, lliurament de premis 16a convocatòria de poesia Francesc Blancher. A les 20.15 h, inauguració de la fira amb una taula rodona sobre economia: Catèxit: hi ha vida fora de la Unió Europea?, amb Elisenda Paluzié, Sergi Cutillas i Jordi Franch. Dissabte, a les 10 h, obertura del recinte firal, amb activitats infantils, espai de sobirania alimentària a Cal Sitjes i 5a fira de la cervesa artesana a la plaça de Sant Pelegrí. A les 18.30 h, al parc de Can Crusellas, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona i xocolatada. A les 21 h, tancament del recinte firal. Diumenge, a les 10 h, obertura del recinte firal: fira d'ONG, motos antigues... Activitats infantils, espai de sobirania alimentària a Cal Sitjes i 5a fira de la cervesa artesana a la plaça de Sant Pelegrí. A partir de les 10 h, al parc de Can Cruselles, trobada de puntaires i demostració de puntes de coixí. A les 11 h, sortida dels bastoners i, a les 11.30 h, dels gegants. A les 17.30 h, al parc de Can Cruselles, exhibició de Gym Miquel. A les 20.30 h, tancament del recinte firal. Més informació: www.artes.cat.

-Activitats de l'Espai Artium per la Fira. Divendres, a les 17 h, taller de licors i escriptura. Preu: 6 euros. Dissabte, a les 21 h, concert amb el quintet de jazz Muttion. Diumenge, a les 11.30 h, cargolada amb cava. Preu: 7 euros. Racions per emportar-se sota reserva: info@cavesartuim.com.

Festa major de Balsareny

Divendres, a les 17.30 h, al casal cívic, ball amb Pep i Maria José. A les 20 h, a la plaça Roc Garcia, botifarrada popular. A les 00 h, a la sala Sindicat. actuació d'Animal DJ amb animació. A les 01 h, concert de Doctor Prats. Entrades: 10 euros. A les 03 h, actuació d'Animal DJ. Dissabte, a les 11.30 h, a la plaça de la Mel, espectacle de carrer El teatre arrossegat de Catalunya, de Teatre Nu. A les 16 h, al carrer del Trull, 7a Cagada de la Mula. A les 18 h, a la sala Sindicat, ball amb l'Orquestra Rosaleda. Gratuït. A continuació, a les 22.30 h, concert amb l'Orquestra Rosaleda. Gratuït. Diumenge, a les 8 h, Dia Internacional del Gos de Rescat, amb trobada a Els tres pins. A les 9 h, plantada de la 17a Trobada de gegants. A les 11 h, cercavila pel poble. A les 12 h, a la plaça de l'Ajuntament, ball de Sant Marc i de lluïment. De 10 a 12 h, a la plaça de la Mel, plantada de cotxes clàssics. A les 17 h, al local de la plaça de la Mel, entrega de premis del 40è concurs de pintura a l'aire lliure. A les 18 h, a la sala Sindicat, teatre amb l'obra Orgasmes. Entrades: 5 euros. A les 21 h, a la plaça Roc Garcia, espectacle de làser i música per cloure la festa major.

12a Fira del Món Geganter de Castellterçol

Dissabte, a les 9 h, a la residència, rebuda dels gegants de l'Agrupació de Colles Geganters de Catalunya. A les 10 h, passejada de la imatgeria. A les 10.30 h, al pavelló Joan Casanovas, inauguració de l'espai firal: expositors de tabals, barretines, escultors, llibreries... i tallers d'afinació de gralla, coreografies de gegants... Obert d'11 a 14 i de 17 a 20 h. A les 20.30 h, als jardins de Cal Recader, sopar popular. A les 22 h, a la plaça Enric Prat de la Riba, espectacle Som d'on venim, amb música, teatre, dansa i figures festives. A les 23 h, a la plaça Vella, concert amb Catfolkin i DJ Nando. Diumenge, a les 9 h, als jardins de Cal Recader, esmorzar i, a la plaça de Prat de la Riba, plantada de gegants. A les 10.30 h, passejada de gegants. D'11 a 14 h, al pavelló Joan Casanovas, mostra d'expositors de tabals, barretines, escultors, llibreries... A les 12.30 h, a l'exterior del pavelló, presentació de les noves figures, mostra de balls, proclamació de la Fira Món Geganter 2020, balls protocol·laris i clausura. Informació: www.firamongeganter.cat.

Fira Playmobil Click Factory Fest, Igualada

Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al Museu de la Pell. Exposició de diorames de diferents èpoques i temàtiques realitzades amb figures de Playmobil. Activitats per a públic familiar: jocs, tallers, sortejos. Entrada: 4 euros.

Fira de Sant Jordi, Manresa

Dissabte, de 10 a 21 h, a la plaça de Catalunya, fira de Sant Jordi amb productes de la terra i artesans. De 10 a 12 h, festa linedance. De 10 a 14 h, trobada d'intercanvi de plaques de cava. De 12.30 a 14 h, audició de sardanes amb la Cobla Contemporània de Sabadell. De 16.30 a 17.30 h, contacontes per a la mainada: Els contes que mai s'obliden. De 18 a 20 h, taller de circ. De 19 a 20.30 h, botifarrada.

Fira de Primavera, Martorell

Divendres, a les 19 h, a Muxart. Espai d'Art i Creació Contemporanis, inauguració de l'exposició Joan Brossa: Escolteu aquest silenci. A les 19.30 h, al Centre Cultural, jam session de l'escola municipal de música. A les 20 h, a l'Enrajolada, pregó a càrrec de Karim Adduchi, disse-nyador de moda. A les 21 h, al teatre El Progrés, gala del 44è Premi Vila de Martorell, presentada per Elena Gadel. A les 21.30 h, a l'Ateneu, espectacle teatral Apocalypse Uploaded. La transhumanització de les abelles. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla. A les 22 h, a la Nau#2 de Ca n'Oliveres, concert de The Xarrots amb Dark & Light (rock). A les 23 h, Els Catarres amb Tots els meus principis (pop mediterrani). A les 00. 30 h, DJ Like i DJ Danizerozero. Cal recollir la invitació a les oficines d'Atenció a l'Usuari del PMSAPM. Dissabte, de 10 a 21 h, a la Nau#1 de Ca n'Oliveres, 6a mostra del transport i Martotren, fira de maquetisme ferroriavi. De 10 a 20 h, des del carrer de Francesc Santacana fins al carrer d'Anselm Clavé, fira d'artesania. De 10 a 20 h, al pàrquing del Vapor, fira del joc i l'oci familiar. De 10 a 20 h, al carrer d'Anselm Clavé, mostra de moda i gastronomia. Tallers infantils, visites teatralitzades... A les 13 h, a l'Enrajolada, inauguració de l'exposició Martorell en positiu, de fotografies d'Antoni Capellades. A les 18.30 h, a Muxart, Espai d'Art i Creació Contemporanis, homenatge a Jaume Muxart. A les 22.30 h, al teatre El Progrés, ball amb Buet Solistes. A les 17 h, a la plaça de la Vila, plantada de la cercavila de la Llegenda, que acabarà a les 19.30 h, al Pont del Diable. De 20 a 01 h, al passeig del Quarter, 5a Fira Gastronòmica de Martorell. A les 21.30 i a les 22.30 h, al Pont del Diable, escenificació de la Llegenda del Pont del Diable a càrrec de La Fura dels Baus. A les 23 h, al fossar de Sant Bartomeu, concert de l'artista multiinstrumental Joan Colomo, amb L'oferta i la demanda. A les 23.30 h, a la Nau#2 de Ca n'Oliveres, nit de tributs amb Rock&Rios Band (Miguel Rios), Play the Game (Queen) i Fitos y el Fitipaldi (Fito y los Fitipaldis). Cal recollir la invitació a les oficines d'Atenció a l'Usuari del PMSAPM. Diumenge, de 10 a 21 h, a la Nau#1 de Ca n'Oliveres, 6a mostra del transport i Martotren, fira de maquetisme ferroviari. De 9 a 14 h, al pàrquing del Vapor, mercat ramades, mostra d'arrossegament, tallers d'animals de granja i passeig amb carro. De 10 a 20 h, al pàrquing del Vapor, fira del joc i l'oci familiar. De 10 a 20 h, del carrer de Francesc Santacana al carrer d'Anselm Clavé, fira de l'artesania. De 10 a 20 h, al carrer d'Anselm Clavé, mostra de mosa i gastronomia. De 9 a 14 h, al Progrés, 14è Mercat del Trasto. De 10 a 13 h, a la sala dels Miralls d'El Progrés, 2a trobada de col-leccionisme. a les 10.15 h, a l'escola Mercè Rodoreda, trobada de la 3a Festa Bastonera. A les 12.30 h, ballada final a la plaça de la Vila. De 10 a 20 h, a la plaça de les Hores, 4t Mercat d'Il·lustradors. De 10.30 a 13 h, a la plaça de l'Església, mostra de puntes de coixí. A les 12 h, a Muxart, Espai d'Art i Creació Contemporanis, taller familiar sobre poesia visual. A partir de 6 anys. Feu reserva prèvia al 93 774 22 23. A les 18 h, al teatre El Progrés, ball amb David de Vic. A les 18.30 h, a la plaça de la Vila, jornada castellera amb els Castellers de Vilafranca, els castellers d'Esparreguera i els Vailets de Gelida. Dilluns, d'11 a 14 h, al Progrés, tallers saludables. A les 12 i 13.15 h, al teatre El Progrés, espectacle que combina titelles i clown Kumulunimbu de la companyia Ortiga. A les 19 h, a l'auditori Joan Cererols, recital de la soprano xilena Tabita Martínez.

Festa major d'Òdena

Divendres, a les 18.30 h, al Teatre Unió Agrícola, espectacle familiar de màgia i humor amb el Mag Marín. A les 19.30 h, visita guiada al renovat edifici del Centre Fraternal i Instructiu. En acabar, inauguració de l'exposició fotogràfica Arrels, de David Ribera i inauguració de la galeria odonenca. A les 21.30 h, al Teatre Unió Agrícola, espectacle del Grup Vella Amistat. A les 01 h, al Teatre Unió Agrícola, disco mòbil per als joves. Dissabte, a les 22 h, al Teatre Unió Agrícola, concert Elogiant a Charlie Chapin. Diumenge, a les 11 h, a l'església de Sant Pere Apòstol, missa amb la coral Schola Cantorum d'Igualada.

Fira i festes del Sant Crist, Piera

Divendres, a les 19.30 h, a la sala polivalent del Foment, presentació del llibre Aportació de Catalunya a la història de la penicil·lina. A les 21.30 h, al Teatre Foment, teatre: Terra de voltors, amb l'actriu pierenca Elisabet Vallès. Entrades: 5 euros. A les 22.45 h, a la plaça del Peix, tradicional encesa de la font del Peix. A les 23 h, concerts amb Nervios Rotos (punk-rock de Piera) i Putez (punk-rock de Barcelona). Dissabte, a les 11 h, al carrer Piereta, inauguració del 30a Fira del Sant Crist de Piera amb jocs, tallers i espectacles, parades d'entitats, automoció i atraccions. Actuacions diverses al llarg de tot el dia. A les 12.30 h, a la plaça del Peix concert vermut amb el duo Sabor a Cuba (boleros de Barcelona). A les 12.30, 17 i 18.30 h, al carrer Dr. Carles, 21, representació teatral La Castració, a càrrec de Nika Marijuan. A les 18.30 h, a l'escenari del carrer 11 de Setembre, espectacle infantil i juvenil Big Bang Xiula. A les 23 h, a la plaça del Peix, concerts amb Sybarites (ska-reggae) i Dantuvi Trio (rumba catalana). Diumenge, de 9 a 17 h, al parc Gall Mullat, 12è Piera Motor Festival. Durant el dia, actuacions diverses. A les 11, 12 i 13, dins la fira medieval, Essències d'Orient, dansa oriental amb percussió en directe. A les 13 h, a la plaça del Peix, sardanes amb la cobla orquestra Maravella. A les 18.30 h, al teatre Foment, concert. A les 21.30 h, al Teatre Foment, ball.

23a Fira de Primavera, Puigcerdà

Dissabte, al recinte firal, 5è concurs morfològic de cavalls sobranys i sobranyes. Exposició de bestiar boví raça bruna dels Pirineus i altres races.

Mercat d'antiguitats i col·leccionisme, Sant Fruitós

Dissabte, com cada últim de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

Festa de Sant Marc, Sant Salvador de Guardiola. Diumenge, de 10 a 14 h, als voltant de l'església, Fira de Sant Marc al car-rer del pa i al carrer del vi, amb mercat de productes artesans i de proximitat, fira dels cellers, tast de vins i degustació de broquetes i filadora amb fus manual i roda mecànica. A partir de les 11 h, proves rurals de Daurats contra Granats. A les 11 h, a prop de l'Alzina, jocs de fusta gegants per a tota la família. A les 11.45 h, actuacions de Hutsun Txalaparta, del País Basc. A les 12.30 h, missa cantada pel cor parroquial. A les 13.30 h, benedicció del terme. A les 14 h, repartiment del panellet i ballada de caramelles guardiolenques.

49a Festa dels Pubills, Valls de Torroella

Dissabte, des de les 11 fins al vespre, 11a fira d'artistes i artesans. De 16 a 18 h, taller de manualitats per a la quitxalla i trobada de bitlles catalanes. A les 18 h, exhibició castellera amb Els Salats de Súria. A les 20 h, a la plaça de la Ferreria, botifarrada popular. Preu: 5 euros. A continuació, a la sala polivalent, ball amb Jordi Casellas. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Sant Josep, 16a trobada d'intercanvi de plaques de cava. A les 10.30 h, cercavila de pubills. A les 11 h, missa cantada per Pere Lladó i Sirera. A continuació, cercavila de pubills i, a la plaça Sant Josep, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 19 h, al local del teatre, representació d'El canvi miraculós, a càrrec del Gremi de Pubills i amb la col·laboració del grup de teatre de Valls de Torroella. Entrades: 8 euros.