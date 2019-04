El conservatori porta la música al carrer amb seixanta alumnes

s.paz Solistes, grups de cambra, combos, formacions com la Coma Big Band, els grup Cromàtics... una seixantena d'alumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa, d'entre 11 i 18 anys, sortiran demà al carrer amb els seus instruments i un piano de cua cedit amb la col·laboració de l'empresa de lloguer Pianoconcert. Es tracta de la segona edició d'una activitat que vol, explica la directora del centre, Carme Botifoll, «treure la música fora de les parets del conservatori, portar-la al car-rer per donar visibilitat al que sabem fer: música, i tocada en directe».

El conservatori fa música al car-rer és un projecte que, diu Botifoll, «fa uns quants anys havíem organitzat conjuntament amb el Kursaal per promocionar la música», i que l'any passat es va tornar a activar promoguda directament pel centre musical manresà. El fet que comenci la campanya electoral del 28 d'abril ha fet que el conservatori de música hagi hagut de limitar l'espai públic que ocuparà demà concentrant l'activitat en dos punts concrets: la plaça de Crist Rei i el passeig de Pere III, al porxo que hi ha davant de la botiga Berska. De 2/4 de 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, a la plaça de Crist Rei actuarà un quintet de vent, Cromàtics, combo Dixie i la Coma Big Band, formada per una trentena de músics; al Passeig de Pere III, on se situarà el piano de cua, es podran escoltar solistes, intèrprets a 4 i 8 mans però també duets (piano i tenor), trios (piano, flauta i violí; piano, flauta i oboè; i violoncel, piano i violí), a més del grup de guitarres.

Com explica Botifoll, els alumnes sempre estan «motivats» per participar: «Els agrada tocar, evidentment, i ha coincidit en una setmana amb moltíssima activitat i col·laboracions, però si tenen disponibilitat, ho fan». La majoria d'alumnes que demà actuaran són de grau professional. El conservatori té uns 700 alumnes.



Concurs de fotografia

Aprofitant la tarda de música al bell mig de Manresa, el centre ha organitzat un concurs de fotografia a twitter ( @cmmManresa) que tindrà com a premi 8 entrades per a un espectacle de la programació del Kursaal que se sortejaran entre els participants. Es tracta de trobar una actuació musical; fer una foto que copsi els músics i l'indret i etiquetar-la per tal de poder entrar al concurs.