El cantautor amb un dimoni a dins

«Ara és la millor època de la meva vida», afirma amb una rotunditat enèrgica el carismàtic cantautor Tomeu Penya (Vilafranca de Bonany, Mallorca, 1949), que avui (22 h) actuarà al Voilà! de Manresa. És una cita que repeteix anualment: «El públic sempre m'ha tractat bé i el lloc és agradable perquè la gent s'asseu, escolta i pot fer un whisky o una cervesa. És perfecte», explica. Quan se li recorda que d'altres a la seva edat no sortirien de gira és quan no amaga que té 69 anys i afirma sorneguer: «És l'edat perfecta! És un número que m'estimo més que d'altres i que procuro que cada dia estigui pel mig». Recorden l'èxit Duc el dimoni dins jo?

Diu que no sap «exactament» quants anys fa que ve a actuar al Voilà!, «però a Manresa i rodalia he vingut moltes vegades. Fa poc he estat a Gironella. Són 35 anys de voltar per Catalunya, França, València, les Balears, i arriba un punt que no sé on soc. Però conec a tothom i estimo a tothom! Recordo especialment les senyores amb qui hem compartit actuació». I els senyors? «Mmmm.... també els recordo, però no tant», admet. Ara que el seu públic no és eminentment femení: «Hi ha moltes parelles que em coneixen de fa anys, de quan potser encara no eren parella. Han seguit la meva evolució i això és un bon senyal, perquè són molts anys de carrera». A hores d'ara assegura que «valoro molt poder viure decentment de la meva professió i veure que les generacions, una rere l'altra, han estimat el meu personatge i les seves cançons».

Una trajectòria que, amb cançons com Mallorquins i catalans o Illes dins un riu, arribarà a final de mes al disc número 30, amb 12 noves composicions «de tota classe d'estils, country, melodia, una barreja de tot el que m'agrada i vull que agradi al públic». Tot i que la publicació és a tocar, aquests nous temes no s'escoltaran a Manresa perquè el cantautor no és d'avançar gaire res dels seus discos: «L'any que ve ja portaré el nou disc i l'estrenaré tot». Avui només en farà un tastet, que diu que serà Fer l'amor amb sa teva ex. «Les relacions són l'essència de la vida, el que ens fa moure», diu.

Els temes «de sempre» no faltaran al concert «perquè el públic espera que faci aquestes cançons». De fet, el que Tomeu Penya vol és que «el públic escolti, rigui, boti i que, per damunt de tot, se'n vagi content a casa, perquè els problemes ja venen sols».