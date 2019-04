Festival Batecs: els espectacles programats a Sant Domènec passen al Casino per risc de pluja

La segona edició de Batecs, el Festival de Dansa de Manresa, s'inaugura divendres al teatre Kursaal de Manresa. Un aperitiu de luxe amb la compayia barcelonina Iron Skulls, que portarà a la Sala Gran No sin mis huesos (2016), una peça que commemora el quart centenari de la mort de Cervantes. El gruix del festival se celebra dissabte amb la majoria d'espectacles al carrer que perillarien si la previsió de pluja es confirma, com explicava el passat dijous Queralt Jorba, una de les directores del Batecs, al costat de Laura Bataller i Maria Ribera. Totes tres formen el pinyol de la Plataforma per a la Dansa a la Catalunya Central, l'entitat que promou el festival amb el consistori manresà. Els possibles canvis de Batecs es podran consultar a la web batecsdedansa.cat.

Batecs, que va néixer l'any passat amb la capitalitat cultural de Manresa, encara una segona edició pensada com la figura d'un políedre (les variades cares de la dansa) i estructurada en tres eixos: muntatges de sala, amb les col·laboracions del Kursaal, Cineclub i Imagina't (que s'hi incorpora enguany); de carrer, amb el centre neuràlgic a la plaça de Sant Domènec per tal de «tibar públic nou», i la formació (les inscripcions són obertes), pensada per a tothom «a qui agradi la dansa». Per a Jorba, Batecs vol fer gaudir l'espectador amb el llenguatge del «moviment, la història i les emocions».

«No sin mis huesos»

Iron Skulls proposarà avui un muntatge de dansa contemporània que resumeix l'esperit del festival : explorar els límits del moviment. No sin mis huesos integra efectes visuals i dissociacions del hip-hop, amb arts marcials, acrobàcia i break-dance.