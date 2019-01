Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Calaf

Portes obertes amb motiu de Sant Sebastià. Diumenge, d'11 a 14 h, al turó de Sant Sebastià. Organització: Ajuntament de Calaf.

Calders

Festa Major d'Hivern. Diumenge, de 10 a 13 h, a la biblioteca, presentació de l'Associació Caldaus, per la difusió i el coneixement dels jocs de taula moderns. Ludoteca oberta. D'11 a 12 h, a la plaça Major, baietó per a tothom. Dilluns, a les 17 h, al Casal, xerrada sobre Tofonaires al Moianès, a càrrec del Pere Arnaus. Dimarts, a les 11.30 h, al Casal, xerrada Calders segle XX, la història encara no escrita, a càrrec de Josep Soler. A les 13 h, missa solemne en honor de Sant Vicenç. A les 14 h, al centre cívic, escudella de Sant Vicenç. Preu: 12 euros; i 8 euros per als menors de 12 anys.

Igualada

Tres Tombs: Festa de l'Antic Gremi de Traginers d'Igualada. Diumenge, a les 12 h, al nucli antic. 197è aniversari de les festes. Recorregut: plaça Castells, avinguda Balmes, carrer de Joan Maragall, passeig Verdaguer, carrer Òdena, rambla Sant Isidre, rambla Nova i Sant Ferran. Cercavila amb carros i cavalls pels carrers de la ciutat encapçalada pel fanal i seguida per la carrossa de Sant Antoni, els banderers, la pubilla, les dames i tots els participants.

Manresa

Festa de Sant Antoni Abat. Diumenge, a les 13.45 h, al santuari de la Salut de Viladordis, benedicció d'animals. Organització: parròquia de Viladordis.

Monistrol de Montserrat

Festivitat de Sant Sebastià i ball del Bo-Bo. Divendres, a les 17.30 h, al clos de la vila, 11a gimcana de Sant Sebastià, en la qual es demostren els coneixements del Vot de Poble. A les 19.30 h, a la plaça del Bo-Bo, lliurament de premis als guanyadors. A les 20 h, a l'església parroquial, concert de l'Escolania de Montserrat. Dissabte, a les 10 h, pels carrers de la vila, la vigília, passada a càrrec d'una cobla de ministrers per anar a recollir la bandera i els administradors de les Santes Relíquies. A les 11 h, a l'església, ofici major amb la veneració de les Santes Relíques. A les 17 h, pels carrers de la vila, passada. A les 18 h, a l'església, tedèum i veneració de les Santes Relíquies. A les 18.30 h, a la plaça del Bo-Bo, ballades amb tota decència. Seguidament, xocolatada popular. A les 20 h, alegre passada a càrrec dels Grallers de Monistrol. A les 20.30 h, a l'església, solemníssimes completes cantades. La cerimònia es clourà amb l'escenificació del drama sacre Sebastià. A les 22 h, a la plaça dels Gegants de Viserta, esquellots i fum, amb punts de convidada amb beure i avituallament. A les 23 h, a la sala de Joan Carles Amat, ball amb DJ. Diumenge, a les 10 h, repic de festa major i passada a càrrec de La Principal de Berga per recollir els administradors, les autoritats i la bandera. A les 11 h, a l'església, ofici solemníssim. Els cants seran entonants pel centenari Orfeó Monistrolenc. A les 12.30 h, a la plaça del Bo-Bo, pregó a càrrec del Credencer de l'Associació. Seguidament, aperitiu i ballada de sardanes. A les 17 h, passada. A les 18 h, processó amb la imatge de Sant Sebastià. A les 19 h, al local social d'Art i Esplai, refresc de germanor. A les 20 h, a la plaça del Bo-Bo, tradicional ball del Bo-Bo i aprovació dels administradors per a l'any 2020.

Puig-reig

La Corrida. Divendres, a les 10 h, a l'avinguda 1 d'Octubre, esmorzar i passejades amb carro per als infants de les escoles. A les 14.30 h, la Corrida infantil: passejades amb rucs i joc de les cintes amb la col·laboració de les escoles. A les 20.30 h, a la sala d'actes Dr. Llaverias, fotografia projectada, projecció i entrega de premis a càrrec de CquiE Foto. A les 21.30 h, al pavelló d'esports, nova versió de la cuina del porc amb la food truck La iaia Pepa i actuació musical en directe de Júlia Sala. A les 00 h, ball jove de la Corrida amb PD Nanfu & Salas Xic. Amb la col·laboració dels Diables del Clot de l'Infern. Entrades: 3 euros. Dissabte, a les 10 h, a l'avinguda 1 d'Octubre, 14è Raid social de la Corrida. Recorregut de 20 km. A les 11 h, passejades amb ruc per a nens i nenes. A les 12 h, al monument de la Corrida, presentació del conte infantil de la Corrida. A les 12.45 h, a l'avinguda 1 d'Octubre, entrega de premis del 14è Raid social. A les 13 h, a l'avinguda 1 d'Octubre, demostració de doma natural a càrrec de Lluís Pell. A les 16 h, al costat del camp de futbol, briefing de la cercavila, preparació de carros i berenar amb coca i xocolata per als participants. A les 18.30 h, a l'antiga biblioteca de la plaça Nova, entrega de premis del concurs d'Instagram 2018 i entrega de premis del 3r Concurs de dibuix infantil de la Corrida 2019. A les 19 h, rebuda de banderers a l'ajuntament i entrega de la placa de reconeixement. Sortida de la comitiva cap a la plaça de l'Església. A les 19.30 h, missa solemne en honor de Sant Antoni. Diumenge, a les 8.30 h, a l'antiga biblioteca de la plaça Nova, 20è Ral·li fotogràfic de la Corrida. Inscripcions de 8.30 a 9.30 h. I tamborrada dels Diables del Clot de l'Infern. A les 9 h, a la plaça Nova, inici de la festa a l'entorn del porc amb esmorzar gratuït. Durant tot el matí, demostració d'elaboració d'embotits, mostra d'embotitts, alimentació i productes d'artesania i joc de La burra Tomassa. A les 11 h, a l'ajuntament, lliurament dels estendards als banderers. Seguidament, des del camp de futbol, sortida del carro de tastets de la Corrida. A les 11.30 h, pels carrers del poble, cercavila de cavalleries i xarrets, amb l'acompanyament dels Gegants i Grallers de Puig-reig, dels hereus i les pubilles de Puig-reig i d'arreu de Catalunya, els Templers de Puig-reig, la Banda de l'Escola de Música de Puig-reig, la Banda de l'Escola de Música de Berga, la Banda de Can Ros i la Cobla Berga Jove. Davant el Cafè Nou, joc de les cintes. A les 13 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 15.30 h, la Corrida, trofeu 24è Memorial Francesc Lladó. Curses de rucs, cavalls encreuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Premis en metàl·lic. Seguidament, joc de les cintes. A les 19 h, al pavelló, ball de gala amb Solistes Duet. A la mitja part, sopar amb entrepans de botifarra. Amb la col·laboració de l'Associació de la gent gran de Puig-reig. Entrades: 3 euros.

Rajadell

Festa Major d'Hivern. Dissabte, a les 18 h, a la Sala, Danses i rondalles, a càrrec de Rah-mon Roma. Balls, cançons i berenar. A les 22 h, a la Sala, teatre a càrrec del Grup de Teatre de l'ACR de Fals amb l'obra Dues dones que ballen, de Josep M. Benet i Jornet. Tot seguit hi haurà coca i mistela. Diumenge, a les 11.15 h, a l'església, concert a càrrec de l'Orquestra de l'Escola de Fonollosa. A les 12 h, celebració de l'eucaristia amb música interpretada per l'Orquestra de l'Escola de Fonollosa i benedicció de la coca i els panets. Tot seguit, actuació dels Bastoners de Rajadell, els Morterets i el tradicional ball de la coca amb música en directe a càrrec de l'Orquestra de l'Escola de Fonollosa. A continuació, repartiment del panet. A les 18 h, a la Sala, ball a càrrec de Pep i M. Josep Trio. Al matí, a la plaça de l'Església, hi haurà venda de productes locals. Tots els actes són gratuïts. Organització: Ajuntament de Rajadell. Col·laboració: ACR de Rajadell.

Sant Fruitós de Bages

Festa Major d'Hivern. Divendres, a les 18.30 h, al Nexe-Espai de Cutura, lliurament del Premi Montpeità 2019. Organització: Brogit Difonem Cultura. A les 20 h, al Teatre Casal Cultural, lliurament del 7è Premi Riudor, a la transmissió de valors en l'esport. Organització: Sant Fruitós Escola de Futbol. Dissabte, a les 18.30 h, al Nexe-Espai de Cultura, pregó a càrrec de Jordi Llobet, xef del restaurant L'Ó; i pregó jove a càrrec d'Alba Nadal, ballarina de la Companyia Royal Danish Ballet. Actuació de Música per la Llibertat i Agrupació Coral Sant Fruitós. A les 21.30 h, al Teatre Casal Cultural, representació d'Immortal, a càrrec de Bruno Oro. Diumenge, a les 9 h, al Nexe-Espai de Cultura, esmorzar de germanor de l'Ajuntament i les entitats locals. A les 11 h, al Cobert de la Màquina de Batre, gimcana-joc de pistes: Els tresors de Sant Fruitós. Preu: 25 euros per equip (màxim de 6 persones, i els menors de 7 anys no computen). Inscripcions: www.organitzemxtu.com i a Foto Isidre. A les 18 h, al Teatre Casal Cultural, espectacle infantil de Xarxa Fascinatio, màgia amb Joan Quimera. Entrades: 7 euros i 5 euros per als socis. Dilluns, de 9 a 18 h, al Nexe-Espai de Cultura, Festa dels Gegantons 2019, amb tallers, activitats lúdiques, dinar i festa de gala a càrrec de l'Associació Ai Carai! A partir de P3 i fins a 6è. Preu: 9 euros. Places limitades. A les 11 h, a l'església, missa en honor del patró.

Sant Vicenç de Castellet

Festa Major d'Hivern. Divendres, a les 19.30 h, a la biblioteca S.V. Casajuana, inauguració exposició El cinema a Sant Vicenç de Castellet i xerrada De Sant Vicenç a Hollywood, a càrrec de Genís Sinca. A les 23 h, a la sala de Cal Soler, concert jove a càrrec de Zàpping i DJ Piñero. Entrada gratuïta. Menors de 14 a 16 anys, entrada amb pare, mare o tutor legal. Dissabte, a les 12 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell de l'Espai Ateneu, hora del conte: Dins del cor, a càrrec d'Ada Cusidó. A les 18 h, des de la plaça Onze de Setembre, correfoc infantil: La llegenda de Castellet. Els nens i nenes entre 6 i 12 anys, les músiques de la Llegenda, el Drac, els ocellots, el Nen i la Nena i el Malparit i la Figaflor en seran els protagonistes. A les 21 h, sopar; i a les 22.30 h, ball amb amb l'Orquestra Venus a la sala de Cal Soler. Preu: 10 euros (sopar + ball) / ball gratuït. Venda anticipada a Jordi Largo, Fotògraf. Diumenge, de 10 a 13.30 h, trobada a l'aparcament de Cal Soler, per a l'itinerari guiat: Natura, història i llegendes a Sant Jaume de Vall-honesta. Informació al punt d'informació, al 93 930 611, a p.santllorenc.santvi@diba.cat o a www.svc.cat. Gratuït. Cal inscripció prèvia. A les 12 h, a la plaça Onze de Setembre, gimcana infantil i familiar pel poble. De 10 a 13 h, a la sala Cal Soler, 3a Matinal de Ball Country. Organització: Country Castellet. A les 18 h, al teatre Societat Coral l'Estrella, espectacle de Set de màgia: En estat pur!! El duet d'il·lusionistes local presenten un espectacle renovat en què ensenyen els mites més amagats de la màgia. Entrades: 8 euros i 5 euros per als socis. Venda anticipada a Jordi Largo, Fotògraf. Organització: Societat Coral l'Estrella. Dilluns, a les 18 h, a la sala Cal Soler, espectacle de teatre infantil Akäshia i entrega del premi del Concurs de la Mascota del Camp de Futbol i presentació del Club de Futbol Sant Vicenç 2018. Dimarts, a les 11 h, a l'església parroquial, ofici solemne en honor de Sant Vicenç, amb cants a càr-rec de la Coral Al Vent. A les 12.30 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell, pregó institucional, a càr-rec de Ricard Gomis, activista cultural.

Súria

Súriatrastos. Dissabte, de 9 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d'intercanvi i venda d'objectes de segona mà. Festa de Sant Sebastià. Dissabte, de 9 a 13 i de 15 a 19 h, al camp de tir de la Vall Seca, 25a Tirada Internacional d'Armes Pneumàtiques. Primera jornada. Competició oberta a tothom. A les 12 h, al pla de la Font, activitat infantil: Teatre Arrossegat de Catalunya, a càrrec de la compa-nyia Teatre Nu. A les 21.30 h, al pavelló municipal d'esports, concert del pianista surienc Mateu Peramiquel i la cantant Carolina Alabau. Entrada gratuïta. Diumenge, de 9 a 13.30 h, al camp de tir de la Vall Seca, 25a Tirada Internacional d'Armes Pneumàtiques. Segona jornada. Final amb repartiment de premis i aperitiu. A les 9.45 h, galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. A les 11 h, a l'església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne i renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià. Acabarà amb el cant dels Goigs de Sant Sebastià, d'Antoni Malats i Gallés. Tot seguit, cercavila amb la participació de grups i elements folklòrics locals i convidats. A les 12.30 h, a la plaça de Sant Joan, vermut popular acompanyat amb la música del duet acústic Filferro Duet, format per Gerard Serratroy i David Repullés. A les 18 h, al teatre del Foment Cultural, representació d'Oliver, el musical. Primera representació. També hi haurà funcions el dissabte 26 de gener (21.30 h) i el diumenge 27 de gener (18 h). Explica la vida d'un orfe enmig d'una societat hipòcrita, explicada amb ironia per riure i plorar. Producció del Foment Cultural. Amb l'Oliver Little Symphonic Orchestra. Entrades: 10 euros i 8 euros per als socis del Foment Cultural. Venda anticipada a www.fomentculturalsuria.cat i a l'establiment Milar Reguant Agut. També a la taquilla una hora abans.