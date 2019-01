10 propostes culturals per fer en família aquest cap de setmana

«La nit dels genis», Manresa

Dissabte, a les 21 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. 7è Festival Internacional de Màgia amb mags procedents d'Itàlia, França, Alemanya, Holanda i Rússia. Entrades: 15 euros (12 euros amb el carnet del Galliner, per a majors de 65 anys i per a menors de 25 anys). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Berga Antic

Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau (sobre la benzinera BP), fira d'antiguitats i col·leccionisme. Es fa cada segon dissabte de mes. Organització: Multiserveis Comarcals.

Mercat de Puces, Navarcles

Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d'intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

Pista de gel i tobogan sintètic, Igualada

A la plaça de Cal Font, fins diumenge. 400 m² d'instal·lació i un tobogan de 30 metres. Laborables, de 17 a 21h; dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 15 i de 16 a 21 h. Preus: 6 euros per la pista de gel (30 minuts); i 4 euros per al togogan (3 baixades). Consultar descomptes.

Espectacle «Bada botó», Manresa

Dissabte, a les 12, a les 17 i a les 18.30 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. La Rita ha perdut un botó del seu vestit... i caldrà ajudar-la a trobar-lo. Espectacle del Servei Educatiu del Kursaal. Recomanat d'1 a 4 anys. Durada: 35 minuts. Dins de la programació d'Imagina't. Entrades: 8 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Petit CineClub: «Notes&Films», Manresa

Diumenge, a les 12 h, al teatre Conservatori. Concert d'Ensemble Una Cosa rara, farcit de música i cinema (pel·lícules clàssiques mudes i històries d'animació), amb un trio de clarinets a l'escenari. Recomanat a partir de 3 anys. Durada: 50 minuts. Entrades: 8 euros; i 6 euros amb el carnet d'Imagina't. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Fira pel Consum Responsable, Sallent

Diumenge, de 10 a 14 h, al centre cultural Fàbrica Vella (sala del primer pis), amb estands d'energia, telecomunicacions i banca. Organització: Comitè de Defensa del Referèndum a Sallent.

21a Fira del Camí Ral, Vilanova del Camí

Dissabte, a les 12 h, a Can Papasseit, lliurament de premis del concurs de foto poemes Sant Hilari 2019, amb un espectacle d'animació. A les 18 h, a Can Papasseit, presentació del llibre Història il·lustrada de Vilanova, dels autors locals Xavier Bermúdez i Sílvia Marín i il·lustracions de Domingo López. Diumenge, de 9 a 20 h, a la plaça Major, carrer Major, carrer Onze de Setembre, carrer Santa Llúcia i a la Plaça del Mercat, mostra de productes alimentaris i artesanals, demostracions dels oficis del Camí Ral (com es treballava a l'època medieval amb materials com el ferro, la llana, la resina, el suro, el calçat, el vímec, el fang...), 5à Mostra d'Artesans Locals, atraccions i activitats infantils (jocs de fusta, tir amb arc...), desfilada de personatges fantàstics com el Geperut, el Presoner, el Treumalespuces, la captura del Drac... A les 11 h, a l'església de Sant Hilari, missa en honor a Sant Hilari, patró de Vilanova del Camí. A les 11.45, 12.45, 13.45, 17.45 i 18.45 h, espectacle de falconeria. A les 11 i a les 17 h, ronda de Mercenaris de la Mort. A les 12.30 h, cercavila a càrrec dels Diables Cabrons de Vilanova del Camí. A les 13.15 h i a les 18.30 h, lluita de guerrers. A les 14 i a les 17.30 h, escola de petits cavallers. A les 18.15 h, conte teatralitzat infantil.

«Descoberta del patrimoni preindustrial del nostre entorn natural», Olesa

Diumenge, de 9.30 h a 13 h, amb sortida des del pavelló Salvador Boada. Es coneixeran els forns de calç de la Roureda i l'antiga explotació de guix del Puig Cendrós. Inscripció prèvia a rutes@olesademontserrat.cat o al 93 778 00 50.

31a Exposició de Pessebres de la Pobla de Lillet

Al centre cívic, fins diumenge. Diumenge, a les 19 h, cloenda, amb sorteig de la rifa i refrigeri. Entrada: 1 euro. Horaris: diumenges i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. Dissabte 29 de desembre, de 18 a 20 h. Organització: Associació de Pessebristes de La Pobla de Lillet.