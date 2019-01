Pessebres, casals i pastorets tanquen les festes de Nadal a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Pessebres Vivents

Ardèvol

25è Pessebre vivent. El dia 13 de gener, a les 18.30 i a les 19.30 h. Reserves d'entrades: 678 691 539 (Glòria) i 646 633 646 (Màrius).

Fals

40è Pessebre Vivent del Bages. Diumenge, a les 18.30 h, a les Torres de Fals (sortida 123 de l'eix Transversal). Es representen, durant una 1 hora, 24 escenes. Entrades: 10 euros; 6 euros de 6 a 12 anys; gratuït amb el Club Super3 (fins a 15 anys); i grups (mínim 20 persones) 8 euros. Descomptes amb entrades anticipades, majors de 65 anys... No s'accepten targetes de crèdit. Més informació: www.pessebre.cat. Tel. 93 836 81 69, 608 525 737, 654 029 779 o 93 836 80 11.

Parcs i Casals de Nadal

Bellver de Cerdanya

Parc de Nadal. Avui, de 16 a 19 h, al poliesportiu de Bellver de Cerdanya. 2 gener: activitats amb jocs gegants, maquillatge de cares i taller de manualitats de reciclatge. 3 de gener: el Patge Reial arribarà a Bellver i tots els infants podran lliurar les seves cartes per als Reis Mags d'Orient. Activitat de circ amb Improvisto's Krusty Show. 4 de gener: preparació de fanalets per a la Cavalcada de Reis. Taller de cuina.

Calaf

Casal i parc de Nadal. Avui, de 9 a 20 h, casal a la sala d'actes municipal ; i de 16 a 20 h, parc de Nadal a l'escola Alta Segarra. L'entrada costarà 3 euros. Organització: Ampa Escola Alta Segarra.

Nadal Jove: Scape Room. Avui, de 21 a 23 h, a la sala d'actes. Organització: Calaf Jove.

Calders

Casal de Nadal. Avui, activitats esportives (excursions, jocs) i lúdiques (tallers, manualitats). Es farà una pernoctació i una sortida al Campi qui Jugui. Preu complet: 135 euros. Consultar beques. Inscripcions al centre cívic, al 93 830 92 69 i a casal@calders.cat.

Cardona

Casal Multiesportiu de Nadal. Avui, de 9 a 13 h, al camp de Vida Activa i al pavelló municipal. Per a infants entre 1r de primària (6-7 anys) i 4t d'ESO (16 anys). Preu: 45 euros. Consultar descomptes. El preu per dia és de 8 euros. Cal inscripció a les oficines de l'ajuntament. Organizació: Ajuntament de Cardona, Consell Esportiu del Bages i Bàsquet Cardona.

Esplaia't de Nadal. Avui, a la sala polivalent de la biblioteca municipal Marc de Cardona. Tallers, jocs, gimcanes, sortides... per a infants de P3 a 6è de primària. Preu: 3 euros per dia. Més informació: 93 868 43 87 (esplaia't) o esplaiat@cardona.cat.

Els Hostalets de Pierola

Esplai de Nadal Les Pífies. Avui, de 9 a 13 h, a l'escola Renaixença. Per a infants de P3 a 6è de Primària i joves de 1r a 4t d'ESO. Amb servei d'acollida de 8 a 9 h.

Igualada

35è Saló de la Infància. Fins avui, de 10.30 a 19.30 h, a l'Escorxador. Espai creat i dirigit a infants i famílies, amb activitats lúdiques i pedagògiques. Preu: 3,50 euros. Abonament de 4 dies: 11 euros. Gratuït per a menors de 3 anys i acompanyants majors de 12 anys. Més informació: www.igualadajove.cat.

Manresa

«Campi qui Jugui». Fins avui, de 16 a 20.30 h, al Complex del Vell Congost. 33è saló de la infància i la joventut. L'eix temàtic d'enguany seran els jocs de taula tradicionals. Entrades: gratuït de 0 a 35 mesos; pares i mares: 3 euros; a partir de 3 anys, 6 euros; per cada infant que figura al carnet de família monoparental, 4 euros; per cada infant que figura al carnet de família nombrosa, 4 euros. Abonaments: 3 dies, 15 euros pels infant i 5 euros pels adults; 5 dies, 20 euros pels infants i 8 euros pels adults. Descomptes: postal del Campi, descompte de 50 cèntims per l'infant i 2 acompanyants; carnet d'Imagina't, descompte de 50 cèntims per l'infant i 2 acompanyants. Organització: Ajuntament de Manresa, Associació Campi qui Jugui i Fira Manresa.

Moià

«Vacances de Nadal al Museu!». Avui, de 9 a 13 h, al Museu de Moià. Activitats lúdico-didàctiques per a infants de 4 a 12 anys. També es faran activitats a les coves del Toll. Hora d'acollida: de 8 a 9 i de 13 a 14 h. Preus: 9 euros, un dia; 42 euros tots els dies; i 1 euro per cada hora d'acollida. Cal inscripció i pagament previ. Més informació: 93 820 91 34 i www.covesdeltoll.com.

Monistrol de Montserrat

2n Saló de la infància +Knadal!. Avui, de 9 a 13 h, a l'Espai Joan Carles i Amat. Tallers de Nadal, jocs de taula i molt més.

Navàs

Escola de Nadal. Avui, al col·legi Sant Josep. Activitats nadalenques per a nens i nenes de P3 a sisè. Ho organitza: Col·legi Sant Josep.

El Pont de Vilomara

Casal de Nadal. Avui, de 9 a 13 h, al casal de la infància El Molí. Organització: Ajuntament.

Puigcerdà

Casal de Nadal La Quitxalla Winter. Avui, de 9 a 13 i de 15 a 17 h. Per a infants de P3 a 6è de Primària, tallers, manualitats, teatre... Inscripcions a l'àrea de Joventut: 972 88 21 21 o joventut@puigcerda.cat.

Parc de Nadal. Avui i diumenge, de 16 a 20.30 h, al poliesportiu de Puigcerdà.

Puig-reig

Activitats de Nadal. Avui, a la biblioteca Guillem de Berguedà. Cal consultar els programes a @bibliotecapuigreig.

Santpedor

Parc de Nadal: «El món del joc». Avui, de 16 a 20 h, al pavelló d'esports Rafa Martínez. Espai ple d'activitats lúdiques enfocades a la diversió i l'aprenentatge dels infants en un clima familiar. Organització: Ajuntament de Santpedor.

Solsona

Champions Lach. Avui, campus de futbol matinal, al camp municipal de futbol. Organització: AE Lach. Cal inscripció.

Súria

Parc de Nadal. Avui, de 16 a 20 h, al pavelló municipal d'esports Josep Fàbrega i Tort. Espai lúdic amb inflables. Zones per a infants fins a 4 anys, de 5 a 12 anys, i a partir de 13 anys i adults. Organització: àrea de Joventut de l'Ajuntament.

Pastorets

L'Ametlla de Merola

«Els Pastorets: La Flor de Nadal». Els dies 13 i 20 de gener, a les 17 h, al Teatre Esplai. Escenificació del text de Francesc d'Assís Picas, amb música de Josep Conangla. Direcció musical i arranjaments: Carles Cases. Entrades: 11 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. Gratuït amb el Súper3. A la venda a www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836.

Balsareny

«Els Pastorets, o l'adveniment de l'infant Jesús». Diumenge i el dia 13 de gener, a les 17.30 h, a la Sala Sindicat. Escenificació de l'obra nadalenca de Josep M. Folch i Torres a càrrec de l'Associació de Pastorets de Balsareny. El muntatge es presenta amb novetats, amb la direcció artística a càrrec de Climent Ribera, ajudat per Anna Obradors. Entrades anticipades: 8 euros; 7 euros per als majors de 65 anys i 4 euros pe als menors de 12 anys. A la venda a través de www.pastoretsbalsareny.cat. Entrades a taquilla, mitja hora abans de les representacions: 10 euros; i 5 euros per als menors de 12 anys.

Berga

Pastorets amb La Farsa. Diumenge i el dia 13 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros, 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Consultar descomptes per a grups. Informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: La Farsa.

Calaf

«Pastorets». Els dies 13, 20 i 27 de gener, a les 17.30 h; al Casal de Calaf. Més de 90 anys d'història, més de 100 intèrprets i una cinquantena de decorats. Nova direcció a càrrec de Mireia Cirera. Entrades: 15 euros; 5 euros per als menors de 12 anys; 10 euros per als socis del Casal de Calaf; i 10 euros per als grups de més de 20 persones. Les reserves de grups s'han de fer al 669 410 100, de 20 a 22 h. A la venda a entrades.pastoretsdecalaf.cat i a la taquilla del Casal de Calaf el mateix dia de la representació, de 12 a 13 h, o bé una hora abans de l'espectacle.

«Pastorets infantils». Diumenge, a les 18 h, al Casal de Calaf. Entrades: 12 euros, 10 euros per als socis i 6 euros fins a 14 anys. Venda anticipada a entrades.casaldeclaf.cat i una hora abans de la funció a les taquilles. Basats en el text de Josep Maria Folch i Torres i sota la direcció d'Eloi Fonoll, amb més de 150 petits actors a l'escenari.

Cardona

«Els Pastorets». Diumenge, a les 18 h, a l'auditori Valentí Fuster. Els centenaris Pastorets, representats pel Grup de Teatre El Traspunt, es faran per primer cop en el nou escenari. Enguany es compleixen 10 anys de música en directe amb la Banda de Cardona. Entrades a la venda a l'oficina de turisme a www.cardonaturisme.cat.

Igualada

«Els Pastorets amb l'Esbart Igualadí». El dia 13 de gener, a les 11.45 h; al Teatre Municipal l'Ateneu. Des de l'any 1959 l'Esbart Igualadí representa el conte de Josep Maria Folch i Torres. Entrades: 15 euros; i 6 euros els infants fins a 12 anys. Ho organitza: Esbart Igualadí.

Manresa

«Els Pastorets». Diumenge, a les 18 h, a la sala Els Carlins (de la Sabateria, 3-5). Els Pastorets de la Sala Els Carlins, amb text de Josep Maria Folch i Torres, es representen des de l'any 1910 i, des del 2013, formen part del patrimoni immaterial de la ciutat. Entrades: 11 euros. Informació i reserves: www.elscarlins.cat. Organització: Casal Familiar Recreatiu Els Carlins.

«Els Pastorets del Poble Nou» ? Diumenge, a les 18 h, a la sala d'actes de la parròquia de Sant Josep. Representació del text de Josep Maria Folch i Torres a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar. Aquest any s'estrena una nova posada en escena. Encàrrec de localitats a la Llar Parroquial (dimecres i divendres, de 18 a 20 h; i dissabtes, d'11 a 13 h) i per telèfon al 617 40 52 10.

Olesa de Montserrat

«Els Pastorets». Diumenge i el dia 13 de gener, de 18.30 a 20 h, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d'Olesa.

Sant Joan de Vilatorrada

«Pastorets del Centenari». Diumenge, a les 18 h, al local de la Verbena, Els Pastorets de sempre... o no, amb el text de Josep Maria Folch i Torres. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla. Reserves de localitats: dissabtes, de 10 a 13 h, al local de la Verbena (Vilaseca, 34), a

www.tictacticket.com o bé a www.laverbena.cat.

Sant Vicenç de Castellet

«Els Pastorets de Sant Vicenç de Castellet». Diumenge, a les 19 h, a la sala de Cal Soler. Organització: Associació Musical Castellet. Venda anticipada d'entrades a Jordi Largo, fotograf o bé a www.amcastellet.cat.

Santpedor

Representació teatral d'«Els Pastorets». Diumenge, a les 18 h; a Cal Llovet. Organització: Associació Pastorets de Santpedor. Venda d'entrades a les llibreries el Timbaler i l'Horitzó. Preu: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla.

Solsona

«Els Pastorets» de Lacetània Teatre. Diumenge, a les 18 h, al Teatre Comarcal. Organització: Lacetània Teatre.

Súria

«Els Pastorets de Súria». Diumenge, a les 18 h, al teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep M. Folch i Torres, per la música original d'Antoni Malats i de Joan Pelfort, interpretada en viu per l'Orquestra Mas Torrat i cantaires de la vila i per l'escenografia. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d'entrades: a la taquilla del teatre, una hora abans de cada representació, i anticipadament a l'establiment Milar Reguant Agut i a www.fomentculturalsuria.cat i www.pastoretssuria.org. Més informació: 626 28 59 53.