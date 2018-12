Quines activitats de Nadal es fan avui?

REDACCIÓ | MANRESA AVIÀ

46è Concurs de pessebres en miniatura - Exposició de les obres presentades a concurs fins al 6 de gener, tots els festius de 17 a 20 h i tots els laborables de 8 a 14 h, a la sala d’exposicions de l’Ateneu. El lliurament de premis es farà el dissabte 12 de gener, a les 18 h.

BALSARENY

Jocs gegants - Avui i divendres, de 10.30 a 13.30 h, a la Sala Sindicat.

Exposició de diorames - Al Casino, fins al 6 de gener. Organització: Ajuntament de Balsareny.

BERGA

Taller d’skate - Els dies 27, 28 i 29 de desembre, d’11 a 14 h, al stakepark del Lledó. Activitat gratuïta per a infants més grans de 8 anys. Casc obligatori (si no se’n té, se li deixarà). Més informació: 93 821 35 53 (ext. 342). Organització: Ajuntament de Berga.

«L’element discordant» - Als comerços de la UBIC. Cal identificar l’element discordant de cada aparador i entrar al sorteig d’una Nintendo Switch, que es farà el 4 de gener. Organització: Berga Comercial.

Tions gegants - Al passeig de la Indústria. Organització: Berga Comercial - El Vall.

CALAF

Casal i parc de Nadal - Els dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 9 a 20 h, casal a la sala d’actes municipal ; i de 16 a 20 h, parc de Nadal a l’escola Alta Segarra. L’entrada al parc costarà 3 euros. Organització: Ampa Escola Alta Segarra.

CALDERS

Casal de Nadal - Els dies 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, activitats esportives (excursions, jocs) i lúdiques (tallers, manualitats). Es farà una pernoctació i una sortida al Campi qui Jugui. Preu complet: 135 euros. Consultar beques. Places limitades. Inscripcions al centre cívic, al 93 830 92 69 i a casal@calders.cat.

CARDONA

Casal Multiesportiu de Nadal - Els dies 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 9 a 13 h, al camp de Vida Activa i al pavelló municipal. Per a infants entre 1r de primària (6-7 anys) i 4t d’ESO (16 anys). El preu és de 45 euros. Consultar descomptes. El preu per dia és de 8 euros. Cal fer la inscripció a les oficines de l’ajuntament. Organizació: Ajuntament de Cardona, Consell Esportiu del Bages i Bàsquet Cardona.

Esplaia’t de Nadal - Els dies 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, a la sala polivalent de la biblioteca municipal Marc de Cardona. Tallers, jocs, gimcanes, sortides... per a infants de P3 a 6è de primària. Preu: 3 euros per dia. Més informació: 93 868 43 87 (esplaia’t) o esplaiat@cardona.cat.

CASTELLBELL I EL VILAR

Zitzi-Aventura’t - Avui, de 10.30 a 13.30 h, al pàrquin de la Bauma. Inflables, rocòdrom, cars, tirolines, skate i pinta el mural.

Zitzi-Virtual - Avui, de 16 a 19 h, el Zitzi-Virutal se celebrarà al Casino Borràs: jocs virtuals, simuladors de cotxes de carreres i circuit slot.

CASTELLTERÇOL

Exposició de diorames de pessebres - A les Escoles Velles, fins al 27 de gener. A càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Castellterçol. Horaris: dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 i de 17 a 20 h. Visites concertades: 608 472 175.

COLLBATÓ

Exposició de «Diorames de pessebres» - Es podrà veure al vestíbul del Casal de Cultura, fins al 5 de gener.

ESPARREGUERA

Cavallets i llits elàstics - Fins al 7 de gener, d’11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de la Pagesia. Descomptes als comerços de la vila. Organització: Ajuntament d’Esparreguera.

36a Mostra de pessebres - A la sala d’exposicions municipals (carrer dels Arbres, 38), mostra organitzada pel Col·lectiu de Pessebristes d’Esparreguera. Es podrà veure fins al 6 de gener, els festius de 12 a 14 h i de 18 a 21 h. Dissabtes i feiners, de 18 a 20 h.

GER

4a Mostra de diorames - Fins al 5 de gener, cada dia, es podran visitar 14 diorames pessebrístics repartits per finestres i aparadors del poble.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Pista de gel - Fins al 5 de gener, de 10 a 13 i de 17 a 20 h, al poliesportiu municipal. Els horaris es poden veure modificats segons necessitats i assistència.

Esplai de Nadal Les Pífies - Els dies 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 9 a 13 h, a l’escola Renaixença. Per a infants de P3 a 6è de Primària i joves de 1r a 4t d’ESO. Amb servei d’acollida de 8 a 9 h.

IGUALADA

Pista de gel i tobogan sintètic - A la plaça de Cal Font, fins al 13 de gener. 400 m² d’instal·lació i un tobogan de 30 metres. Laborables, de 17 a 21h; dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 15 i de 16 a 21 h. Dies especials: 24 i 31 de desembre i 5 de gener, fins a les 20 h. Preus: 6 euros per la pista de gel (30 minuts); i 4 euros per al togogan (3 baixades). Consultar descomptes.

35è Saló de la Infància - Del 27 de desembre al 4 de gener, de 10.30 a 19.30 h, a l’Escorxador. El dia 31, a partir de les 14; i el dia 1 de gener, tancat. Espai creat i dirigit a infants i famílies, amb activitats lúdiques i pedagògiques. Preu: 3,50 euros. Abonament de 4 dies: 11 euros. Gratuït per a menors de 3 anys i acompanyants majors de 12 anys. Més informació: www.igualadajove.cat.

MANRESA

Tallers de Nadal al Museu de la Tècnica - Dijous i divendres, d’11 a 13 h. Tallers i manualitats, de 3 a 12 anys. Organització: Parc de la Sèquia.

«El meu primer Nadal al Kursaal» - Del 27 de desembre al 4 de gener, al teatre Kursaal

(Passeig Pere III, 35). Espectacle per a infants de 2 a 6 anys en el qual el Jan i la Júlia conviden a viure amb ells la màgia del Nadal. Es cantaran cançons de Nadal i el tió, els reis d’Orient, el pessebre, l’arbre de Nadal i altres sorpreses. Dijous 27, a les 16.30 i 18 h. Divendres 28, a les 12, 16.30 i 18 h. Dimecres 2, a les 16.30 i 18 h. Dijous 3, a les 16.30 i 18 h. Divendres 4, a les 16.30 i 18 h. Entrades: 10 euros. Exhaurides vuit de les onze funcions previstes. A la venda a www.kursaal.cat. Organització: Servei Educatiu del Kursaal.

«Campi qui jugui» - Del 27 de desembre al 4 de gener, de 16 a 20.30 h, al Complex del Vell Congost. 33è saló de la infància i la joventut. L’eix temàtic d’enguany seran els jocs de taula tradicionals. Entrades: gratuït de 0 a 35 mesos; pares i mares: 3 euros; a partir de 3 anys, 6 euros; per cada infant que figura al carnet de família monoparental, 4 euros; per cada infant que figura al carnet de família nombrosa, 4 euros. Abonaments: 3 dies, 15 euros pels infant i 5 euros pels adults; 5 dies, 20 euros pels infants i 8 euros pels adults. Descomptes: postal del Campi, descompte de 50 cèntims per l’infant i 2 acompanyants; carnet d’Imagina’t, descompte de 50 cèntims per l’infant i 2 acompanyants. Organització: Ajuntament de Manresa, Associació Campi qui Jugui i Fira Manresa.

Vestíbul del Campi Qui Jugui (complex del vell Congost) - Exposició Per un consum conscient. Es donen a conèixer alternatives al consum desmesurat a l’època de Nadal, propostes de comerç just i de banca ètica. Des d’avui i fins al 4 de gener, de 16 a 21 h. Organització: Ajuntament de Manresa, Consell Municipal de Solidaritat i Casa Flors Sirera.

Taller de manualitats i patge reial - Avui, de 17.30 a 19.30 h, al local social de l’Associació de Veïns de Vic – Remei (Verge de l’Alba, 5-7). Taller per a infants de 4 a 12 anys i recollida de cartes. Informació i inscripcions: 93 874 75 99. Organització: Associació de Veïns de Vic-Remei.

Arribada del carter reial - Avui, de 18 a 20 h, al local social de l’Associació de Veïns del Poble Nou (avinguda Flor de Lis, 22). Recollida de les cartes dels infants del barri. Organització: Ass. de Veïns del Poble Nou.

Patge reial i espectacle infantil - Avui, de 19 a 21 h, al Casal Cívic Mion (avinguda Verge de Juncadella, s/n). Recollida de les cartes, espectacle infantil i berenar per als infants del barri. Organització: Associació de Veïns de la Mion-Puigberenguer-Poal i FAVM.

MARTORELL

12a La Màgia del Nadal: Fèlix Brunet - Avui, a les 18.30 h, a l’auditori Joan Cererols. Espectgacle El domador de puces. Entrades: 4 euros. Consultar descomptes.

MOIÀ

«El Poema del Pessebre» - Avui, a les 18 h, a l’Esplai (plaça Francesc sagarra, 10). Espectacle de petit format, format per 18 escenes i 24 nadales populars, a càrrec de 22 actrius i actors-cantants de la Coral l’Albada del Caravàning Club del Bages, amb l’acompanyament del piano. Direcció musical: Josep Guiteras. Direcció artística: Ramon Ferrer.

«Vacances de Nadal al Museu!» - Els dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 9 a 13 h, al Museu de Moià. Activitats lúdico-didàctiques per a infants de 4 a 12 anys. També es faran activitats a les coves del Toll. Hora d’acollida: de 8 a 9 i de 13 a 14 h. Preus: 9 euros, un dia; 42 euros tots els dies; i 1 euro per cada hora d’acollida. Cal inscripció i pagament previ. Més informació: 93 820 91 34 i www.covesdeltoll.com.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Projecció d’una pel·lícula infantil - Dijous, a les 18 h, a l’Espai Joan Carles i Amat.

NAVÀS

Jugamenut - Els dies 27, 28 i 29 de desembre, de 16 a 20 h, al pavelló Blau. Tallers i jocs infantils. Entrades: 3 euros per a majors o iguals de 3 anys; gratuït per als menors de 3 anys. Ho organitza: regidoria de Joventut i Agrupament Escolta Ali-Bei.

Escola de Nadal - Els dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, al col·legi Sant Josep. Activitats nadalenques per a nens i nenes de P3 a sisè. Ho organitza: Col·legi Sant Josep.

NAVARCLES

Projecció d’«El regne de les granotes» - Dijous, a les 17 h, a l’Espai Cultural El Coro. Projecció de la pel·lícula infantil «El regne de les granotes». Entrades: 2 euros. Organització: Societat Coral Harmonia, El Coro.

olesa de montserrat

Escorxador Xics - Avui, d’11 a 13.30 i de 16 a 20 h, a l’Escorxador. Amb inflables, jocs i tallers nadalencs. Entrada gratuïta. Els infants menors de 8 anys han d’anar acompanyats per una persona adulta. Organització: Ajuntament, departament de Festes.

OLESA DE MONTSERRAT

Exposició de «Diorames i pessebres» - A la Casa de Cultura, fins al 20 de gener.Organització: Associació de Pessebristes d’Olesa.

La POBLA DE LILLET

31a Exposició de Pessebres - Al centre cívic, fins al 13 de gener. El dia 13 de gener, a les 19 h, cloenda, amb sorteig de la rifa i refrigeri. Entrada: 1 euro. Horaris: diumenges i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. Dissabte 29 de desembre, de 18 a 20 h. Organització: Associació de Pessebristes de La Pobla de Lillet.

Parc de Nadal - Els dies 27 i 28 de desembre, de 16 a 20 h, al pavelló municipal. Inflable Angry Birds, inflable Herois, inflable Pista Americana, taller fanalets de Reis, taller de maquillatge, espai karaoke, ludoteca de 0 a 3 anys i berenar per a tothom. Organització: Ajuntament de la Pobla de Lillet, Ampa Lillet a Güell, Gresca.cat.

EL PONT DE VILOMARA

Casal de Nadal - Els dies 27 i 28 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de gener, de 9 a 13 h, al casal de la infància El Molí. Organització: Ajuntament.

Parc de Nadal infantil - Els dies 27 i 28 de desembre, de 16.30 a 19.30 h, a la sala polivalent. Organització: Ajuntament.

PUIGERDÀ

Casal de Nadal La Quitxalla Winter - Els dies 27, 28, 29 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 9 a 13 i de 15 a 17 h. Per a infants de P3 a 6è de Primària, tallers, manualitats, teatre.. Inscripcions a l’àrea de Joventut: 972 88 21 21 o joventut@puigcerda.cat.

Concert de Nadal - Avui, a les 17.30 h, al Casal Sant Domènec, amb la coral Flor de Neu.

PUIG-REIG

Activitats de Nadal - Els dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, a la biblioteca Guillem de Berguedà. Cal consultar els programes a @bibliotecapuigreig.

ST. VICENÇ DE CASTELLET

Parc de Nadal - Els dies 27 i 28 de desembre, de 16 a 20 h, al pavelló d’esports. Amb la visita del carter reial. Entrada gratuïta. Organització: regidoria de Joventut.

SANTPEDOR

Parc de Nadal: «El món del joc» - Els dies 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 16 a 20 h, al pavelló d’esports Rafa Martínez. Espai ple d’activitats lúdiques enfocades a la diversió i l’aprenentatge dels infants en un clima familiar. Organització: Ajuntament de Santpedor.

LA SEU D'URGELL

Parc de Nadal infantil - Des d’avui i fins al 30 de desembre, d’11 a 13 i de 16 a 19 h, al poliesportiu municipal. Tallers, jocs, inflables... Organització: Ajuntament de la Seu d’Urgell i entitats. Preu: 2 euros.

Contes màgics - Avui, a les 18 h, a Ràdio Seu (107.20 FM). A càrrec de Montse Rollan.

SOLSONA

Pista de patinatge sintètic - Fins al 3 de gener (excepte el dia de Nadal), d’11 a 13.30 i de 16 a 20 h, a la plaça del Camp. Organització: Ajuntament de Solsona i UBIC. Preu: 4 euros (lloguer de patins inclòs). Es podrà patinar durant 40 minuts. Les botigues associades a la UBIC facilitaran vals de descompte. La pista de gel sintèti té una dimensió de 200 m² i una capacitat per a 40 usuaris.

LA TORRE DE CLARAMUNT

Patge Faruk - Avui, a les 18 h.