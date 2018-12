Activitats que pots fer a partir de la tarda de Sant Esteve a la Catalunya Central

Redacció | Manresa

PASTORET S

L'Ametlla de Merola: «Els Pastorets: La flor de Nadal». A les 18 h, al Teatre Esplai. Escenificació del text de Francesc d’Assís Picas, amb música de Josep Conangla. Direcció musical i arranjaments: Carles Cases. Entrades: 11 euros, anticipades, i 13 euros, a taquilla. Gratuït amb el Súper3. A la venda a www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836. Organització: Ass. Cultural Esplai

Berga: Pastorets amb La Farsa, a les 17.30 h, i els dies 1, 6 i 13 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros, 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Consultar descomptes per a grups. Més informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: La Farsa.

Representació dels Pastorets de Nadal. Dimecres i els dies 29 i 30 de desembre, al Casinet. Dimecres, a les 20 h. Dissabte i diumenge, a les 18.30 h. Entrades: 7 euros, i gratuït per als menors de 4 anys.«Els Pastorets». Dimecres, a les 19 h, al teatre de La Passió. Entrades: a partir de 8 euros. A la venda una setmana abans a les taquilles del teatre, de les 18 a les 20 h. Organització: La Passió.«Els Pastorets amb l’Esbart Igualadí». Dimecres i el dia 29 de desembre, a les 18 h, el dia 30 de sembre, a les 11.45 i a les 18 h, i el dia 13 de gener, a les 11.45 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí representa el conte de Josep Maria Folch i Torres. El Lluquet i el Rovelló, durant la màgica nit de Nadal, somnien que s’enfronten a Llucifer i Satanàs. Per sort els acompanyen una bona colla de pastorets ben eixerits i un àngel que els dona suport. Entrades: 15 euros, i 6 euros per als infants de fins a 12 anys. Ho organitza: Esbart Igualadí.

Manresa: «Els Pastorets». Dimecres i els dies 29 i 30 de desembre i 1, 4 i 6 de gener, a les 18 h, a la sala Els Carlins (de la Sabateria, 3-5). Els Pastorets de la sala Els Carlins, amb text de Josep Maria Folch i Torres, es representen des de l’any 1910 i, des del 2013 formen part del patrimoni immaterial de la ciutat. Entrades: 11 euros. Informació i reserves: www.elscarlins.cat. Organització: Casal Familiar Recreatiu Els Carlins.

Olesa de Montserrat: «Els Pastorets», de 18.30 a 20 h, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.

Sant Fruitós de Bages: «Els Pastorets del Ferrer Magí». Dimecres i el dia 30 de desembre, a les 19 h, al Teatre Casal Cultural. Representació del text d’Enriqueta Capellades a càrrec de l’Elenc Teatral dels Pastorets de Sant Fruitós de Bages. Entrades: 6 euros, i 4 euros per als menors de 14 anys. A la venda a Foto Isidre.

Solsona: «Els Pastorets» a càrrec de Lacetània Teatre. Dimecres i els dies 30 de desembre i 6 de gener, a les 18 h, al Teatre Comarcal. Organització: Lacetània Teatre.

Súria: «Els Pastorets de Súria». Avui i els dies29 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 18 h, al teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d’Antoni Malats i de Joan Pelfort, interpretada en directe per l’Orquestra Mas Torrat i cantaires de la vila, i per l’escenografia. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d’entrades: a la taquilla, una hora abans de cada funció, i anticipadament a l’establiment Milar Reguant Agut, www.fomentculturalsuria.cat i www.pastoretssuria.org. Informació: 626 285 953.



PESSEBRES VIVENTS

25è Pessebre vivent. Dimecres i els dies 29 i 30 de desembre i 1 i 13 de gener, a les 18.30 i a les 19.30 h. Reserves d’entrades: 678 691 539 (Glòria) i 646 633 646 (Màrius).

Fals: 40è Pessebre vivent del Bages. Dimecres i els dies 29 i 30 de desembre, a les 18.30 i a les 19.30 h; i els dies 1 i 6 de gener, a les 18.30 h, a les Torres de Fals (sortida 123 de l’eix Transversal). Es representen, durant una 1 hora, 24 escenes. Entrades: 10 euros; 6 euros, de 6 a 12 anys; gratuït amb el Club Super3 (fins a 15 anys); i grups (mínim 20 perones), 8 euros. Descomptes amb entrades anticipades, majors de 65 anys. No s’accepten targetes de crèdit. Més informació: www.pessebre.cat. Tel. 93 836 81 69, 608 525 737, 654 029 779 o 93 836 80 11.

Fonollosa: Nit Viva. Dimecres i els dies 29 i 30 de desembre i 1 de gener, a les 18.15 h i a les 19.30 h, al Raval del Sastre. L’espectacle recrea la vida a pagès de fa més d’un segle, combinada amb quadres d’oficis antics i de pessebre. Hi participen més de 190 persones dels pobles de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra i rodalies. Entrades: 6 euros. Gratuït per als menors de 4 anys i 5 euros fins als 14 anys. Per a descomptes de grups, consultar-ho a faltagent@gmail.com. No es reserven entrades.

Manresa: Pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa. Dimecres, de 18 a 20.30 h, al camí de Juncadella, al final de l’avinguda Universitària. Recorregut de 25 escenes amb 220 figurants i un nodrit grup d’animals. Se situa a les eres de les primeres cases de pagès del Poal, on succeeixen escenes com el campament romà, el palau d’Herodes, el temple o l’adoració dels Reis Mags. Degustació de coca, brou i tisana d’herbes aromàtiques. Hi haurà cagatió i l’enviat de Ses Majestats els Reis de l’Orient. Entrades: gratuït fins a 6 anys; 2 euros de 7 a 10 anys; 4 euros a partir d’11 anys. A la venda al al mateix Pessebre. Anticipades al Kursaal i a www.entrades.pessebresvivents.cat. Organització: parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança.

Sant Benet de Bages: 1r Pessebre vivent de Món Sant Benet. Dimecres i els dies 29 i 30 de desembre i 1 de gener, a les 18, 18.45, 19.30 i 20.15 h, dins les estances del monestir i ambientat en l’època medieval. L’espectacle té prop d’un centenar d’actors, efectes d’última generació i muntatge museogràfic. Entrades: 9 euros; i 5 euros per als infants d’entre 3 i 12 anys. Consultar descomptes per a grups. A la venda a la web de Món Sant Benet i també a la taquilla els dies de les sessions.

Vilandeny: 29è Pessebre vivent. Avui i els dies 30 de desembre i 1 de gener, a les 19 i a les 20 h. Es representen més d’una trentena de quadres. En acabar, obsequi de torrades amb allioli de codony i cansalada a la brasa. Més informació: 937 441 134, 973 059 005 o 938 246 094.



CABRIANES

Concert de Sant Esteve: Dimecres, a les 19 h, al Centru, amb Beat Voices, quintet de veus a cappella; i Bluebell Duet, format per Laura Poulain i Eric Sans. Entrades: 5 euros.

CALAF

Concert de Sant Esteve: Dimecres, a les 19.30 h, al Casino de Calaf. Actuació de la Jove Filàrmonica Catalana. Organització: Casino de Calaf.

CAPELLADES

Concert de Sant Esteve: Dimecres, a les 19 h, al teatre La Lliga. Amb la Coral Noves Veus i la Cobla Almogavarenca. Direcció: Francesc Xavier Cassanyes i Edo. Sotsdirecció: Marta Rodríguez Polonio. hi haurà dues parts, una a càrrec de la cobla i una altra a cappella per la coral igualadina. La part final la faran conjuntament. Repertori variat, tradicional i nadalenc. Entrades: 10 euros; i 7 euros per als socis i jubilats. No numerades.

IGUALADA

Pista de gel i tobogan sintètic: A la plaça de Cal Font, fins al 13 de gener. 400 m² d'instal·lació i un tobogan de 30 metres. Laborables, de 17 a 21h; dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 15 i de 16 a 21 h. Dies especials: 24 i 31 de desembre i 5 de gener, fins a les 20 h. Preus: 6 euros per la pista de gel (30 minuts); i 4 euros per al togogan (3 baixades). Consultar descomptes.

Biblioteca Central (punt dels lectors): Exposició Nadal al cor, recull de poemes nadalencs de Maria Àngels Oliva Torras. Fins a l'11 de gener. De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h; de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h.

MANRESA

Casal de Viladordis: Dimecres, a les 18 h, ball amb Fernando. Reserves: 679 533 727.

Màrius 2.000 (Ausiàs March, 27): Dimecres, a les 18 h, ball amb DJ Mario. Telèfon: 696 54 97 24.

Casal cívic Mion-Puigberenguer: Exposició Tardor-hivern, d'aquarel·les de Joan Carrió. Fins al 10 de gener. Obert de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 21 h.

Casal de les Escodines (Sant Bartomeu, 50): Exposició Retrats d'Eva Bozzo, per al calendari de l'Ajuntament de Manresa 2019. Fins al 28 de desembre. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 21 h; i dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 20 h. Tancat els dies 7 i 24 de desembre i els festius nadalencs.

Centre cívic Selves i Carner (Bernat Oller, 14-16): Exposició fotogràfica Joves Creadors, que aplega obres de tres artistes bagencs: Pol Farriols Arribas, Anna Benet Prat i Hèctor Reina Núñez de Arenas. Fins al 28 de desembre. De dilluns a divendres, de 16 a 21 h. Tancat els dies 7 i 24 de desembre i els festius nadalencs.

Biblioteca de l'Ateneu Les Bases: Exposició de fotografies d'astronomia, de Núria Camps i Josep Monsó. Organització: Agrupació Astronòmica de Manresa i biblioteca de l'Ateneu Les Bases. Fins al 31 de desembre. Dilluns, dimecres i divendres, de 15.30 a 20.30 h; dimarts i dijous, de 10.30 a 13.30 i de 15.30 a 20.30 h; i dissabtes, de 10 a 14 h.

Espai Bellesa Alqvimia (del Bruc, 52): Exposició de quadres del pintor manresà Joaquim Falcó, dedicada a les dones: Catherine Deneuve, Lady Diana, Marilyn Monroe. Fins al 30 de desembre.

Local social de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja (Sant Joan, 34): Exposició Treballs pessebrístics, de pessebres elaborats per Antonio Carrillo. Fins al 12 de gener, laborables, de 18 a 19 h. Organització: Ass. de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja.

MARTORELL

Concert i ball de Nadal: Dimecres, a les 18 h, a la sala teatre d'El Progrés. amb l'Orquestra Maravella. Més informació i venda d'entrades: 93 775 25 86. Organització: Centre Cultural i Recreatiu El Progrés.

Concert de Sant Esteve: Dimecres, a les 21 h, a l'església de Santa Maria. Villancets i Missa de Cererols, a càrrec de la Coral Ars Nova, Coral A Tempo i La Caravaggia. Direcció: Xavier Pagès. Dins de la programació pel quart centenari del naixement del compositor martorellenc Joan Cererols. Entrades: 10 euros. A la venda a la llibreria Miró i a ticketea.com.

BALSARENY

Quintos del Traginer: Dimarts, dimecres i els dies 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 18 h, al C.I.R. El Casino.

Exposició de diorames: Al Casino, fins al 6 de gener. Organització: Ajuntament de Balsareny.

BELLVER DE CERDANYA

Quinto dels bombers voluntaris de Bellver de Cerdanya: Dimecres i el dia 6 de gener, a les 18 h, al centre cívic Sala Cadí. Organització: Bombers Voluntaris de Bellver. Preu del cartó: 15 euros. Reserves de cartrons al Bar Centre Cívic: 973 510 104 (tardes).

CALAF

Patge Faruk: Dimecres, a les 18 h, a la sala d'actes municipal. Organització: Comissió Reis.

CASTELLTERÇOL

Quinto de Nadal: Dimecres, a les 19 h, al pavelló municipal. A càrrec dels Diables de Castellterçol.

Dimecres, a les 19 h, al pavelló municipal. A càrrec dels Diables de Castellterçol. Concert de Nadal: Dimecres, a les 20.30 h, al centre Espai Escènic. A càrrec de la Coral de Castellterçol.

Dimecres, a les 20.30 h, al centre Espai Escènic. A càrrec de la Coral de Castellterçol. Exposició de diorames de pessebres: A les Escoles Velles, fins al 27 de gener. A càrrec de l'Agrupació Pessebrista de Castellterçol. Horaris: dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 i de 17 a 20 h. Visites concertades: 608 472 175.

COLLBATÓ

Exposició de «Diorames de pessebres»: Al vestíbul del Casal de Cultura, fins al 5 de gener.

ESPARREGUERA

Cavallets i llits elàstics: Fins al 7 de gener, d'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de la Pagesia. Descomptes als comerços de la vila. Organització: Ajuntament d'Esparreguera.

36a Mostra de pessebres: A la sala d'exposicions municipals (carrer dels Arbres, 38), mostra organitzada pel Col·lectiu de Pessebristes d'Esparreguera. Oberta fins al 6 de gener, els festius de 12 a 14 i de 18 a 21 h. Dissabtes i feiners, de 18 a 20 h.

Repicada de Sant Esteve: Dimecres, a les 11.30 h, al campanar de Santa Eulàlia. Organització: Amics del Campanar d'Esparreguera.

L'ESTANY

Quinto de Nadal: Dimecres, a les 18 h, al local social del Cine. A benefici dels Escacs. Organització: Unió Esportiva l'Estany. Secció Escacs.

FALS

Visita del patge reial: Dimecres, a les 12 h, al Casal de Fals. Recollirà les cartes per fer-les arribar als Reis d'Orient.

Dimecres, a les 12 h, al Casal de Fals. Recollirà les cartes per fer-les arribar als Reis d'Orient. 4a Mostra de diorames: Des de dimecres i fins al 5 de gener, cada dia, es podran visitar 14 diorames pessebrístics repartits per finestres i aparadors del poble.

GIRONELLA

Concert de la Coral V9: Dimarts i dimecres, a les 18 h, a l'Església Vella.

Victòria Vins (avinguda Catalunya, 44): Exposició del mexicà Agustín Santoyo. Desembre, gener i febrer.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Pista de gel: Fins al 5 de gener, de 10 a 13 i de 17 a 20 h, al poliesportiu municipal. Els horaris es poden veure modificats segons necessitats i assistència.

MASQUEFA

Concert de nadales per Sant Esteve: Dimecres, a les 19 h, a la parròquia de Sant Pere. A càrrec de la Coral l'Alzinar.

MOIÀ

Quinto de Nadal: Dimecres, a la tarda, a l'Espai Cultural Les Faixes. A càrrec del CE Moià.

MONISTROL DE CALDERS

Sessió de quinto: Dimecres i els dies 30 de desembre i 1 de gener, de 18 a 21 h, a la Sala Petita. Organització: Grup de Teatre del Centre Parroquial.

OLESA DE MONTSERRAT

Exposició de «Diorames i pessebres»:A la Casa de Cultura, fins al 20 de gener.Organització: Associació de Pessebristes d'Olesa.

LA POBLA DE LILLET

31a Exposició de Pessebres: Al centre cívic, fins al 13 de gener. El dia 13 de gener, a les 19 h, cloenda, amb sorteig de la rifa i refrigeri. Entrada: 1 euro. Horaris: diumenges i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. Dissabte 29 de desembre, de 18 a 20 h. Organització: Associació de Pessebristes de La Pobla de Lillet.

Saló La Flor: Dimecres, a les 18 h, ball de Sant Esteve, amb Andreus Duet. A la mitja part, quina extra de Nadal. Organització: I.C.P.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Visita del patge reial: Dimecres, de 12 a 13.30 h, i el dia 29 de desembre, de 18 a 19.30 h, al Nexe-Espai de Cultura. Recollida de cartes per als Reis a tots els nens i nenes. Taller de manualitats: Prepara la cavalcada.

LA SEU D'URGELL

Pessebre de Castellciutat: Es podrà visitar els dies 25, 26, 29 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener, de 17 a 20 h, a l'església de Sant Feliu de Castellciutat. Obra artesanal de Joan Ribó i Andreu Bonet. Entrada gratuïta.

SOLSONA

Pista de patinatge sintètic: Fins al 3 de gener (excepte el dia de Nadal), d'11 a 13.30 i de 16 a 20 h, a la plaça del Camp. Organització: Ajuntament de Solsona i UBIC. Preu: 4 euros (lloguer de patins inclòs). Es podrà patinar durant 40 minuts. Les botigues associades a la UBIC facilitaran vals de descompte. La pista de gel sintèti té una dimensió de 200 m² i una capacitat per a 40 usuaris.

Pati gòtic del Consell Comarcal: Exposició del 7è concurs de fotografia El Solsonès. Fins al 6 de gener. Laborables de 9 a 15 i els dimarts també de 16 a 19 h. Organització: Consell Comarcal del Solsonès. Col·laboració: Arxiu Comarcal del Solsonès

Biblioteca Carles Morató (saló de les Homilies d'Organyà): Exposició Dolços moments, de fotografies realitzades per a l'elaboració del llibre. Fins al 7 de gener. Horari: dimarts, divendres i dissabte de 10 a 13.30 h i de dilluns a divendres de 16 a 20 h. Organització: Amisol.

Sala Gris (carrer de Sant Miquel, 9): Exposició Cuadrench. Dotze pedres del barroc (dotze dibuixos). Oberta els dies 23 i 24 de desembre, a l'interior de la Sala Gris, i del 25 de desembre al 5 de gener, a l'aparador.

NAVÀS

Club d'avis: Dimecres, a les 18 h, ball amb berenar amb Raül. Telèfon: 93 839 24 82.

OLVAN

Ateneu: Dimecres, a les 18.30 h, ball amb Jordi Bruch.

ST. JOAN DE VILATORRADA