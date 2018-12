Què fer el dia de Nadal a la Catalunya Centrall?

Redacció | Manresa Si no saps què fer el dia de Nadal, et proposem una sèrie d'activitats de la Catalunya Central:



Pessebres vivents:

Ardèvol: 25è Pessebre vivent. Reserves d’entrades: 678 691 539 (Glòria) i 646 633 646 (Màrius).

La Pobla de Lillet: 23è Pessebre vivent. Avui i el dia 30 de desembre, de 19 a 20 h, a l’era de cal Xeró i al nucli antic. Venda d’entrades una hora abans a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet. Venda anticipada a les webs www.pessebrelillet.cat i www.pessebresvivents.cat. Repassa escenes del naixement de Jesús, amb una cuidada il·luminació. Hi participen un gran nombre de persones, amb la direcció de l’Agrupació Teatral Amics del Romea.

Vilandeny: 29è Pessebre vivent. Avui, dimecres i els dies 30 de desembre i 1 de gener, a les 19 i a les 20 h. Es representen més d’una trentena de quadres. En acabar, obsequi de torrades amb allioli de codony i cansalada a la brasa. Més informació: 937 441 134, 973 059 005 o 938 246 094.

Pastorets:



Berga: Pastorets amb La Farsa. Avui, a les 22 h; dimecres, a les 17.30 h, i els dies 1, 6 i 13 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros, 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Consultar descomptes per a grups. Més informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: La Farsa.

Calaf: «Pastorets». Avui, a les 19 h, i els dies 30 de desembre i 13, 20 i 27 de gener, a les 17.30 h; al Casal de Calaf. Més de 90 anys d’història, més de 100 intèrprets i una cinquantena de decorats. Nova direcció a càrrec de Mireia Cirera. Entrades: 15 euros, 5 euros per als menors de 12 anys, 10 euros per als socis del Casal de Calaf, i 10 euros per als grups de més de 20 persones. Les reserves de grups s’han de fer al 669 410 100, de 20 a 22 h. A la venda a entrades.pastoretsdecalaf.cat i a la taquilla del Casal de Calaf el mateix dia de la representació, de 12 a 13 h, o bé una hora abans de l’espectacle.Organització: Casal de Calaf. Capellades: «Els Pastorets». Avui, a les 19 h, i el dia 30 de desembre, a les 18 h, al teatre La Lliga. A càrrec del Grup Teatral de Capellades. Entrades: 25% de descompte per als socis de La Lliga.

Cardona: «Els Pastorets». Avui i els dies 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 18 h, a l’auditori Valentí Fuster. Els centenaris Pastorets, representats pel grup de teatre El Traspunt, es faran per primer cop en el nou escenari. Enguany es compleixen 10 anys de música en directe amb la Banda de Cardona. Les entrades es poden comprar a l’oficina de turisme o a www.cardonaturisme.cat.

Castellterçol: «Els Pastorets». Avui i el dia 30 de desembre, a les 19.30 h, al Centre Espai Escènic. Funcions a càrrec de l’Esplai Draks i el Grup Nou de Teatre. «Els Pastorets». Avui i el dia 30 de desembre, a les 19.30 h, al Centre Espai Escènic. Funcions a càrrec de l’Esplai Draks i el Grup Nou de Teatre. Moià: «Els Pastorets». Avui i el dia 30 de desembre, a les 19 h, a l’Espai Cultural Les Faixes. Representació de l’obra nadalenca de Josep Maria Folch i Torres. Moià recupera la representació de l’obra nadalenca de Josep Maria Folch i Torres després d’anys de no fer-se en format gran, amb la coordinació d’Albert Sala i Elvira Permanyer i la participació d’una quarantena de moianesos.

Monistrol de Calders: «Els Pastorets». Avui, a les 20 h; al centre par-roquial. Representació de l’obra de Josep Maria Folch i Torres a càrrec del Grup de Teatre del Centre Parroquial. Entrades a la venda una hora abans de cada funció.

Navarcles: «Els Pastorets de Navarcles». Avui, a les 19 h; i els dies 29 i 30 de desembre, a les 18 h; al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Adaptació de Jaume Costa. Venda anticipada d’entrades a navarcles.fila12.cat, grupteatrenavarcles.org, a l’Inspru en horari comercial i a les taquilles de dilluns a divendres de 17 a 19 h. Organització: Grup Teatre Navarcles.

Olesa de Montserrat: «Els Pastorets». Avui i dimecres, de 18.30 a 20 h, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa. «Els Pastorets». Avui i dimecres, de 18.30 a 20 h, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa. Súria: «Els Pastorets de Súria». Avui i dimecres i els dies29 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 18 h, al teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d’Antoni Malats i de Joan Pelfort, interpretada en directe per l’Orquestra Mas Torrat i cantaires de la vila, i per l’escenografia. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d’entrades: a la taquilla, una hora abans de cada funció, i anticipadament a l’establiment Milar Reguant Agut, www.fomentculturalsuria.cat i www.pastoretssuria.org. Informació: 626 285 953. «Pastorets». Avui, a les 19 h, i els dies 30 de desembre i 13, 20 i 27 de gener, a les 17.30 h; al Casal de Calaf. Més de 90 anys d’història, més de 100 intèrprets i una cinquantena de decorats. Nova direcció a càrrec de Mireia Cirera. Entrades: 15 euros, 5 euros per als menors de 12 anys, 10 euros per als socis del Casal de Calaf, i 10 euros per als grups de més de 20 persones. Les reserves de grups s’han de fer al 669 410 100, de 20 a 22 h. A la venda a entrades.pastoretsdecalaf.cat i a la taquilla del Casal de Calaf el mateix dia de la representació, de 12 a 13 h, o bé una hora abans de l’espectacle.Organització: Casal de Calaf.«Els Pastorets». Avui, a les 19 h, i el dia 30 de desembre, a les 18 h, al teatre La Lliga. A càrrec del Grup Teatral de Capellades. Entrades: 25% de descompte per als socis de La Lliga.

Igualada:

Concert de Nadal de la JOSA: a les 20.30 h, al Teatre Municipal l'Ateneu. La Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia presenta un concert per viure'l en un ambient festiu i familiar, sota la direcció d'Albert Gumí i Josep Miquel Mindán. Entrades: 5 euros. Ho organitza: Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia.

Pista de gel i tobogan sintètic: A la plaça de Cal Font, fins al 13 de gener. 400 m² d'instal·lació i un tobogan de 30 metres. Laborables, de 17 a 21h; dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 15 i de 16 a 21 h. Dies especials: 24 i 31 de desembre i 5 de gener, fins a les 20 h. Preus: 6 euros per la pista de gel (30 minuts); i 4 euros per al togogan (3 baixades). Consultar descomptes.

Biblioteca Central (punt dels lectors): Exposició Nadal al cor, recull de poemes nadalencs de Maria Àngels Oliva Torras. Fins a l'11 de gener. De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h; de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h.

Manresa:

El Sielu (plaça Valldaura, 1): a les 23 h, concert de la banda manresana Puput. Entrades: 10 euros, Informació: 669 26 11 56. Més informació: www.elsielu.cat.

Stroika (av. dels Dolors, 17): a les 01 h, Stroika Sessions amb DJ Buff Bay.

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74): a les 20 h, especial nadales amb les veus de Quarta Justa i el piano de Pol Alsina. Entrada gratuïta.

«Campi qui jugui»: Del 27 de desembre al 4 de gener, de 16 a 20.30 h, al Complex del Vell Congost. 33è saló de la infància i la joventut. L'eix temàtic seran els jocs de taula tradicionals. Entrades: gratuït de 0 a 35 mesos; pares i mares: 3 euros; a partir de 3 anys, 6 euros; per cada infant que figura al carnet de família monoparental, 4 euros; per cada infant que figura al carnet de família nombrosa, 4 euros. Abonaments: 3 dies, 15 euros pels infant i 5 euros pels adults; 5 dies, 20 euros pels infants i 8 euros pels adults. Descomptes: postal del Campi, descompte de 50 cèntims per l'infant i 2 acompanyants; carnet d'Imagina't, descompte de 50 cèntims per l'infant i 2 acompanyants. Organització: Ajuntament, Associació Campi qui Jugui i Fira Manresa.

«El meu primer Nadal al Kursaal»: Del 27 de desembre al 4 de gener, al teatre Kursaal. Espectacle per a infants de 2 a 6 anys en el qual el Jan i la Júlia conviden a viure amb ells la màgia del Nadal. Es cantaran cançons de Nadal i el tió, els reis d'Orient, el pessebre, l'arbre de Nadal i altres sorpreses. Dijous 27, a les 16.30 i 18 h. Divendres 28, a les 12, 16.30 i 18 h. Dimecres 2, a les 16.30 i 18 h. Dijous 3, a les 16.30 i 18 h. Divendres 4, a les 16.30 i 18 h. Entrades: 10 euros. Exhaurides set de les onze funcions previstes. A la venda a www.kursaal.cat.

Màrius 2.000 (Ausiàs March, 27): a les 18 h, ball amb DJ Mario. A les 23 h, ball amb DJ Mario.

Casal cívic Mion-Puigberenguer: Exposició Tardor-hivern, d'aquarel·les de Joan Carrió. Fins al 10 de gener. Obert de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 21 h.

Casal de les Escodines (Sant Bartomeu, 50): Exposició Retrats d'Eva Bozzo, per al calendari de l'Ajuntament de Manresa 2019. Fins al 28 de desembre. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 21 h; i dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 20 h. Tancat els dies 7 i 24 de desembre i els festius nadalencs.

Centre cívic Selves i Carner (Bernat Oller, 14-16): Exposició fotogràfica Joves Creadors, que aplega obres de tres artistes bagencs: Pol Farriols Arribas, Anna Benet Prat i Hèctor Reina Núñez de Arenas. Fins al 28 de desembre. De dilluns a divendres, de 16 a 21 h. Tancat els dies 7 i 24 de desembre i els festius nadalencs.

Biblioteca de l'Ateneu Les Bases: Exposició de fotografies d'astronomia, de Núria Camps i Josep Monsó. Organització: Agrupació Astronòmica de Manresa i biblioteca de l'Ateneu Les Bases. Fins al 31 de desembre. Dilluns, dimecres i divendres, de 15.30 a 20.30 h; dimarts i dijous, de 10.30 a 13.30 i de 15.30 a 20.30 h; i dissabtes, de 10 a 14 h.

Espai Bellesa Alqvimia (del Bruc, 52): Exposició de quadres del pintor manresà Joaquim Falcó, dedicada a les dones: Catherine Deneuve, Lady Diana, Marilyn Monroe. Fins al 30 de desembre.

Local social de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja (Sant Joan, 34): Exposició Treballs pessebrístics, de pessebres elaborats per Antonio Carrillo. Fins al 12 de gener, laborables, de 18 a 19 h. Organització: Ass. de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja.

Navàs:

Ball de Nadal: a les 00 h, al pavelló Blau. Amb DJ Boix, DJ Xume i Morde. Entrades: 5 euros. Ho organitza: La Romànica en BTT.

Club d'avis: a les 21 h, ball de gala amb David de Vic.

Sant Fruitós de Bages:

Concert de Nadal: a les 19 h, a l'església del monestir de Sant Benet. A càrrec de l'Agrupació Coral Sant Fruitós, Coral Infantil Mainada i Nou Jovent. Direcció: Anna M. Riera. Aquest mateix concert es repetirà el dissabte 12 de gener, a les 17 h, a la residència d'avis El Lledoner.

Santpedor

Solsona

Concert de Nadal de l'Orfeó Nova Solsona: a les 21 h, a la catedral de Solsona. Organització: Orfeó Nova Solsona.

Misses de Nadal: a les 10 i a les 12 h, a la catedral; a les 11 h, a la capella de l'hospital Pere Màrtir Colomés; i a les 19 h, a l'església de la Companyia de Maria. Organització: Parròquia de Solsona.

Pati gòtic del Consell Comarcal: Exposició del 7è concurs de fotografia El Solsonès. Fins al 6 de gener. Laborables de 9 a 15 i els dimarts també de 16 a 19 h. Organització: Consell Comarcal del Solsonès. Col·laboració: Arxiu Comarcal del Solsonès.

Biblioteca Carles Morató (saló de les Homilies d'Organyà): Exposició Dolços moments, de fotografies realitzades per a l'elaboració del llibre. Fins al 7 de gener. Horari: dimarts, divendres i dissabte de 10 a 13.30 h i de dilluns a divendres de 16 a 20 h. Organització: Amisol.

Sala Gris (carrer de Sant Miquel, 9): Exposició Cuadrench. Dotze pedres del barroc (dotze dibuixos). Oberta els dies 23 i 24 de desembre, a l'interior de la Sala Gris, i del 25 de desembre al 5 de gener, a l'aparador.

Artés:

Ruta del tió: a les 11 h, pels carrers d'Artés.

Avià:

46è Concurs de pessebres en miniatura: Exposició de les obres presentades a concurs des de dimarts i fins al 6 de gener. Obert tots els festius de 17 a 20 h i tots els laborables de 8 a 14 h, a la sala d'exposicions de l'Ateneu. El lliurament de premis es farà el dissabte 12 de gener, a les 18 h.

Avinyó:

Missa de Nadal: a les 11 h, a l'església de Sant Joan. Cantada pels Cantaires d'Avinyó.

Cagada del tió: a les 12 h, a la plaça Major. Amb Jaume Barri. Ho organitza: Grup de Campaments L'Esparver.

Cantada de Kintus: a les 18 h, al local El Catalunya. Ho organitza: Grup de Carnestoltes.

Balsareny:

Quintos del Traginer: Dimarts, dimecres i els dies 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 18 h, al C.I.R. El Casino.

Castellar de N'hug:

«Els Pastorets, o l’adveniment de l’infant Jesús». Avui, a les 18.30 h; i els dies 30 de desembre i 6 i 13 de gener, a les 17.30 h, a la Sala Sindicat. Escenificació de l’obra nadalenca de Josep M. Folch i Torres, a càrrec de l’Associació de Pastorets de Balsareny. El muntatge es presenta amb novetats, amb la direcció artística a càrrec de Climent Ribera, ajudat per Anna Obradors. Entrades anticipades: 8 euros; 7 euros per als majors de 65 anys i 4 euros per als menors de 12 anys. A la venda a través de www.pastoretsbalsareny.cat. Entrades a taquilla, mitja hora abans de les funcions: 10 euros, i 5 per als menors de 12 anys.a les 22 h, i el dia 13 de gener, a les 19 h; a l'auditori del Convent de Sant Francesc. Es tancaran els 50 anys de la coral amb un concert d'homenatge als directors que ha tingut. Amb la participació d'antics cantaires. O Magnum Mysterium vist per tres compositors, Song of the Universal i Nadal 2000 de Josep Vila Casañas. Entrades: 15 euros; i 9 euros fins a 12 anys.Dimarts, a les 12 h.

Castellví de Rosanes



«Fem cagar el tió!»: a les 12.30 h, activitat a la plaça d'Europa.

Collbató:

Tió de Nadal: a les 12 h, a la plaça de l'Església. Per als infants.

Esparreguera:

Cavallets i llits elàstics: Fins al 7 de gener, d'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de la Pagesia. Descomptes als comerços de la vila. Organització: Ajuntament d'Esparreguera.

36a Mostra de pessebres:A la sala d'exposicions municipals (carrer dels Arbres, 38), mostra organitzada pel Col·lectiu de Pessebristes d'Esparreguera. Oberta fins al 6 de gener, els festius de 12 a 14 i de 18 a 21 h. Dissabtes i feiners, de 18 a 20 h.

Repicada de Nadal: Dimarts, a les 11.30 h, al campanar de Santa Eulàlia. Organització: Amics del Campanar d'Esparreguera.

Gironella

Cagatió infantil: Dimarts, a les 11.30 h, a la plaça de la Vila. Organització: Ajuntament de Gironella.

Concert de la Coral V9: Dimarts i dimecres, a les 18 h, a l'Església Vella.

Victòria Vins (avinguda Catalunya, 44): Exposició del mexicà Agustín Santoyo. Desembre, gener i febrer.

Els Hostalets de Pierola

Pista de gel: Fins al 5 de gener, de 10 a 13 i de 17 a 20 h, al poliesportiu municipal. Els horaris es poden veure modificats segons necessitats i assistència.

Missa de Nadal: Dimarts, a les 12 h, a l'església de Sant Pere.

Moià:

Quinto de Nadal: Dimarts, a la tarda, al claustre de l'escola Pia. A càrrec del CE Moià.

Olesa de Montserrat:

Exposició de «Diorames i pessebres»: A la Casa de Cultura, fins al 20 de gener.Organització: Associació de Pessebristes d'Olesa.

La Pobla de Lillet

31a Exposició de Pessebres: Al centre cívic, fins al 13 de gener. El dia 13 de gener, a les 19 h, cloenda, amb sorteig de la rifa i refrigeri. Entrada: 1 euro. Horaris: diumenges i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. Dissabte 29 de desembre, de 18 a 20 h. Organització: Associació de Pessebristes de La Pobla de Lillet.

El Pont de Vilomara

Missa de Nadal: Dimarts, a les 10.45 h, a l'església. Cantada pel Cor Parroquial.

Sant Feliu Sasserra

Cagatió del poble: Dimarts, a les 18 h, a la plaça de l'Església. Organització: Comissió de Festes.

St. Julià de Cerdanyola

16a Kina: Dimarts, a les 17.30 h. Regals i premis a línia i quina.

La Seu d'Urgell:

Pessebre de Castellciutat: Es podrà visitar els dies 25, 26, 29 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener, de 17 a 20 h, a l'església de Sant Feliu de Castellciutat. Obra artesanal de Joan Ribó i Andreu Bonet. Entrada gratuïta.

Vallbona d'Anoia

Concurs de pessebres: Dimarts i dimecres, de 10 a 12 h. Les bases es poden consultar a www.vallbonadanoia.cat.

Vallcebre:

14a Quina popular: Dimarts, a les 18 h.

Valls de Torroella

Representacions de «Betlem Nius»:Dimarts, a les 18.30 i a les 21 h, a la sala polivalent, dues funcions de l'espectacle nadalenc, a càrrec de GTVT Fila 12.

Súria:

Ballada de sardanes:Dimarts, a les 12 h, a la plaça de Sant Joan. A càrrec de la Cobla Principal de Berga. Organització: Agrupació Sardanista.

Olvan:

Ateneu: Dimarts, a les 22 h, ball de gala amb Jordi Bruch i Joan Vilandeny.

La Torre d'Oristà

Sala polivalent: Dimarts, a les 22 h, ball de gala amb Duet Eclipse i Ostres Ostres.

Berga

Espai d'art La Duana (Carrer del Roser, 19): Exposició Tots els colors de la meva vida, de Puigbusquets. Fins al 31 de desembre.

Olius:

Ajuntament (plaça de l'Olivera, 1): Exposició de dibuixos de Josep M. Massegú. Fins al 7 de gener. Obert de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Sant Joan de Vilatorrada: