Tots els pastorets de la Catalunya Central

L'AMETLLA DE MEROLA

«Els Pastorets: La Flor de Nadal». Dimecres, a les 18 h, i els dies 30 de desembre i 13 i 20 de gener, a les 17 h; al Teatre Esplai. Escenificació del text de Francesc d'Assís Picas, amb música de Josep Conangla. Direcció musical i arranjaments: Carles Cases. Entrades: 11 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. Gratuït amb el Super3. A la venda a www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836. Organització: Associació Cultural Esplai.

BALSARENY

«Els Pastorets, o l'adveniment de l'infant Jesús». Dimarts 25, a les 18.30 h; i els dies 30 de desembre i 6 i 13 de gener, a les 17.30 h, a la Sala Sindicat. Escenificació de l'obra nadalenca de Josep M. Folch i Torres a càrrec de l'Associació de Pastorets de Balsareny. El muntatge es presenta amb novetats, amb la direcció artística a càrrec de Climent Ribera, ajudat per Anna Obradors. Entrades anticipades: 8 euros; 7 euros per als majors de 65 anys i 4 euros pe als menors de 12 anys. A la venda a través de www.pastoretsbalsareny.cat. Entrades a taquilla, mitja hora abans de les representacions: 10 euros; i 5 euros per als menors de 12 anys.

BERGA

Pastorets amb La Farsa. Dimarts, a les 22 h; dimecres, a les 17.30 h; i els dies 1, 6 i 13 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros, 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Consulteu descomptes per a grups. Més informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: La Farsa.

CALAF

«Pastorets». Dimarts 25, a les 19 h, i els dies 30 de desembre i 13, 20 i 27 de gener, a les 17.30 h; al Casal de Calaf. Més de 90 anys d'història, més de 100 intèrprets i una cinquantena de decorats. Nova direcció a càrrec de Mireia Cirera. Entrades: 15 euros; 5 euros per als menors de 12 anys; 10 euros per als socis del Casal de Calaf; i 10 euros per als grups de més de 20 persones. Les reserves de grups s'han de fer al 669 410 100, de 20 a 22 h. A la venda a entrades.pastoretsdecalaf.cat i a la taquilla del Casal de Calaf el mateix dia de la representació, de 12 a 13 h, o bé una hora abans de l'espectacle. Organització: Casal de Calaf.

«Pastorets infantils». El dia 6 de gener, a les 18 h, al Casal de Calaf. Basats en el text de Josep Maria Folch i Torres i sota la direcció d'Eloi Fonoll, amb més de 150 petits actors a l'escenari. Entrades: 12 euros, 10 euros per als socis i 6 euros fins a 14 anys. Venda anticipada a entrades.casaldeclaf.cat i una hora abans de la funció a les taquilles. I el dia 29 de desembre, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa. Entrades: 15 euros; i 10 euros fins a 12 anys. A la venda a www.kursaal.cat. Organització: Casal de Calaf.

CAPELLADES

«Els Pastorets». Dimarts 25, a les 19 h; i el dia 30 de desembre, a les 18 h; al teatre La Lliga. A càr-rec del Grup Teatral de Capellades. Entrades: 25% de descompte per als socis de La Lliga.

CARDONA

«Els Pastorets». Dimarts 25 i els dies 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 18 h, a l'auditori Valentí Fuster. Els centenaris Pastorets, representats pel Grup de Teatre El Traspunt, es faran per primer cop en el nou escenari. Enguany es compleixen 10 anys de música en directe amb la Banda de Cardona. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme o a www.cardonaturisme.cat.

CASTELLTERÇOL

«Els Pastorets». Dimarts 25 i el dia 30 de desembre, a les 19.30 h, al Centre Espai Escènic. Representació a càrrec de l'Esplai Draks i el Grup Nou de Teatre.

COLLBATÓ

Representació dels Pastorets de Nadal. Dimecres i els dies 29 i 30 de desembre, al Casinet. Dimecres, a les 20 h. Dissabte i diumenge, a les 18.30 h. Entrades: 7 euros; i gratuït per als menors de 4 anys.

ESPARREGUERA

«Els Pastorets». Dimecres, a les 19 h, al teatre de La Passió. Entrades: a partir de 8 euros. A la venda una setmana abans a les taquilles del teatre, de 18 a 20 h. Organització: La Passió d'Es- parreguera.

IGUALADA

«Els Pastorets amb l'Esbart Igualadí». Dimecres i el dia 29 de desembre, a les 18 h; el dia 30 de desembre, a les 11.45 i a les 18 h; i el dia 13 de gener, a les 11.45 h, al Teatre Municipal l'Ateneu. Des de l'any 1959 l'Esbart Igualadí representa el conte de Josep Maria Folch i Torres. En Lluquet i en Rovelló durant la màgica nit de Nadal somnien que s'enfronten a Llucifer i Satanàs. Per sort els acompanyen una bona colla de pastorets ben eixerits i un àngel que els dona suport. Entrades: 15 euros; i 6 euros els infants fins a 12 anys. Ho organitza: Esbart Igualadí.

MANRESA

«Els Pastorets». Dimecres i els dies 29 i 30 de desembre i 1, 4 i 6 de gener, a les 18 h, a la sala Els Carlins (de la Sabateria, 3-5). Els Pastorets de la Sala Els Carlins, amb text de Josep Maria Folch i Torres, es representen des de l'any 1910 i, des del 2013, formen part del patrimoni immaterial de la ciutat. Entrades: 11 euros. Informació i reserves: www.elscarlins.cat. Organització: Casal Familiar Recreatiu Els Carlins.

MOIÀ

«Els Pastorets». Dimarts i el dia 30 de desembre, a les 19 h, a l'Espai Cultural Les Faixes. Representació de l'obra nadalenca de Josep Maria Folch i Torres. Moià recupera la representació de l'obra nadalenca de Josep Maria Folch i Torres després d'anys de no fer-se en format gran, amb la coordinació d'Albert Sala i Elvira Permanyer i la participació d'una quarantena de moianesos.

MONISTROL DE CALDERS

«Els Pastorets». Dimarts, a les 20 h; al centre parroquial. Representació de l'obra de Josep Maria Folch i Torres a càrrec del Grup de Teatre del Centre Parroquial. Entrades a la venda una hora abans de cada funció.

NAVARCLES

«Els Pastorets de Navarcles». Dimarts, a les 19 h; i els dies 29 i 30 de desembre, a les 18 h; al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Adaptació de Jaume Costa. Venda anticipada d'entrades a navarcles.fila12.cat, grupteatrenavarcles.org, a l'Inspru en horari comercial i a les taquilles de dilluns a divendres de 17 a 19 h. Organització: Grup Teatre Navarcles.

OLESA DE MONTSERRAT

«Els Pastorets». Dimarts i dimecres, de 18.30 a 20 h, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d'Olesa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

«Els Pastorets del Ferrer Magí». Dimecres i el dia 30 de desembre, a les 19 h, al Teatre Casal Cultural. Representació del text d'Enriqueta Capellades a càrrec de l'Elenc Teatral dels Pastorets de Sant Fruitós de Bages. Entrades: 6 euros; i 4 euros per als menors de 14 anys. A la venda a Foto Isidre.

SANTPEDOR

Representació teatral d'«Els Pastorets». Dimecres, a les 19 h; i el dia 6 de gener, a les 18 h; a Cal Llovet. Organització: Associació Pastorets de Santpedor. Venda d'entrades a les llibreries El Timbaler i l'Horitzó. Preu: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla.

SOLSONA

«Els Pastorets» a càrrec de Lacetània Teatre. Dimecres i els dies 30 de desembre i 6 de gener, a les 18 h, al Teatre Comarcal. Organització: Lacetània Teatre.

SÚRIA

«Els Pastorets de Súria». Dimarts i dimecres i els dies 29 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 18 h, al teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d'Antoni Malats i de Joan Pelfort, interpretada en viu per l'orquestra Mas Torrat i cantaires de la vila i per l'escenografia. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d'entrades: a la taquilla, una hora abans de cada funció; i anticipadament a l'establiment Milar Reguant Agut i a www.fomentculturalsuria.cat i www.pastoretssuria.org. Informació: 626 28 59 53.