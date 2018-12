Tres morts s'avorreixen i munten un cabaret

Redacció | Manresa 'humor negre arriba al Teatre de l'Aurora aquest cap de setmana amb l'obra Y me morí. Cabaret mexicano tragicómico para tres difuntos, que protagonitzen Francesc Marginet, Abel Reyes i l'igualadí Marc Tarrida. El muntatge es va estrenar a La Seca de Barcelona, on aquesta mateixa compa-nyia –Duo fàcil i Líquido teatre– va representar fa poc el muntatge Bollywood, Bombay, Barcelona.

Y me morí posa sobre l'escenari un tema que a les societats occidentals costa molt de tractar, la mort, però que es viu de manera molt diferent en països com Mèxic. El protagonisme recau en tres morts misteriosos als quals l'eternitat els resulta avorrida. Per aquest motiu, decideixen crear un cabaret per parlar tant de la vida com de la mort, de la manera com la vida els va mortificar i de quina manera la mort els proporciona una bona vida.

Sorgida de l'Institut del Teatre de Barcelona, la jove companyia va construir l'espectacle a partir de contes i cançons mexicanes. En la cultura d'aquest país centreamericà, la mort gaudeix d'un estatus vital, i per aquest motiu se celebra com un aspecte més de l'existència. El missatge que transmet la peça explicita el fet que la vida és fràgil i, per aquest mateix motiu, cal viure-la a fons, sense témer en tot moment que algun dia es pot acabar de forma sobtada i sense avisar.