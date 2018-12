Les noves postals de Manresa

redacció Un dels establiments emblemàtics del nucli antic de Manresa, la pastisseria L'Englantina, acull fins al comemçament de febrer l'exposició Llar. Àgora. Fàbrica. Mercat. Visions del Centre Històric de Manresa, un projecte que camina paral·lel a la posada a la venda d'una edició de vuit postals d'aquesta zona de la ciutat que es poden adquirir en els centres d'interès turístic i els comerços del programa Welcome.

L'exposició és organitzada pel Comissionat pel Centre Històric i consta de 35 fotografies, entre les quals hi ha les 8 a partir de les quals s'han imprès les 2.400 postals que s'han posat a la venda.

Els autors de les instantànies són Éder Pozo, Jordi Preñanosa, Mercè Rial, Jordi Roca i Xavier Ser-rano, que reflecteixen en el seu treball quatre aspectes del centre històric: la llar, que és el lloc on es viu; l'àgora, el lloc on trobar-se; la fàbrica, el lloc on crear i innovar; i el mercat, indret on es produeix l'intercanvi. Tant l'exposició com les postals volen donar a conèixer de forma innovadora i propera espais i activitats que tenen lloc en els carrers i les places de la geografia més antiga de la ciutat. Més endavant, l'Ajuntament vol ampliar el ventall de postals i de fotògrafs participants.

La regidora de Presidència i Comunicació de l'Ajuntament, Àuria Caus, considera que els fotògrafs han fet «una mirada creativa» al barri, dins la voluntat del consistori de dinamitzar l'entorn del centre històric. En el mateix sentit, el comissionat del Centre Històric de Manresa, Pere Gassó, recorda que el va iniciar el seu predecessor en el càrrec, Adam Majó, conjuntament amb Jordi Jet Serra, amb la vocació de «transmetre unes visions del Centre Històric diferents del que tradicionalment hem conegut com a Manresa de postal. Les imatges «no són patrimonials, d'edificis com la Cova i la Seu, que són emblemàtics. Per a nosaltres també ho són els carrers, la vida, la gent».

Mercè Rial explica que «de seguida vaig trobar que aquest era un projecte bonic i simpàtic, molt interessant, pel fet que podem oferir una mirada diferent del Centre Històric, una part de la ciutat a la qual tinc molta estima».