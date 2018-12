«Les noies de Mossbank Road»: l'aventura de fer-se gran

redacció Tres grans actrius com Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat oferiran aquest cap de setmana tres funcions de l'obra Les noies de Mossbank Road al teatre Kursaal de Manresa, en la darrera proposta del Toc de Teatre. Dirigit per Sílvia Munt, el muntatge va assolir un gran èxit en el seu pas per La Villarroel de Barcelona i repeteix ara en la gira. De les tres sessions previstes a la capital bagenca, ja només queden entrades per a la del dissabte a la tarda.

Les noies de Mossbank Road és una peça de la dramaturga anglesa Amelia Bullmore que parla sobre l'amistat a partir de la història de tres estudiants que comparteixen pis. La versió catalana va exhaurir entrades fa un any quan es va estrenar fent temporada a la capital catalana, i posteriorment va afegir a l'èxit de crítica i de públic diversos guardons. El Premi de la Crítica va reconèixer el paper de les tres actrius ex aequo, mentre que Clara Segura va ser reconeguda amb el premi a la millor actriu dels darrers Butaca.

Les tres intèrprets es posen en la pell de tres joves d'entre 18 i 19 anys –la Di, la Viv i la Rose– que experimenten la llibertat de viure per primer cop fora de casa, lluny dels pares, sense les normes que regeixen en l'àmbit familiar. És una etapa vital de descoberta i de presa de decisions. Fins que un esdeveniment traumàtic irromp en les seves existències i fa caure damunt d'elles el rostre menys amable de la vida. El refugi que, fins aleshores, havia estat el pis de Mossbank Road perd el seu significat. A partir d'aquell moment cadascuna d'elles farà la seva vida i arrossegarà les conseqüències del dia en què tot va canviar de cop.

L'obra mostra l'itinerari vital de les tres protagonistes al llarg de tres dècades. Si en el primer moment Mossbank Road és un refugi físic, un punt d'arribada i de trobada, amb el pas dels anys esdevindrà un record i un cau interior. La directora, Sílvia Munt, qualifica aquesta transició com la pèrdua del paradís: «La comèdia, com la vida, es converteix en drama en fracció de segons», escriu. La temàtica i l'excel·lent treball actoral són els grans arguments de l'obra que tanca el Toc.