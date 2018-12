Més de 50 actes nadalencs aquest cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Balsareny

Rebuda del príncep Assuan. Dissabte, a partir de les 10 h, a la Sala Sindicat. Es recolliran les cartes per als Reis Mags. Organització: Comissió de la Cavalcada de Reis.

Quinto benèfic del Traginer. Diumenge, a les 18 h, al C.I.R. El Casino. En benefici de La Marató.

Berga

La Paradeta, mercat d'artesania. Dissabte, de 10.30 a 21 h; i diumenge, de 10.30 a 20 h; al Cine Catalunya (Ciutat, 35). 4a edició del mercat per fer regals fets a mà. Entrada gratuïta. Dissabte, d'11 a 12 h, classe de ioga per a infants amb Iogateca. Gratuït. De 12 a 13 h, taller infantil: Decorem galetes de Nadal. 6 euros. De 12.30 a 13.30 h, vermut i concert amb els Tritons de la Vall. A les 13.30 h, menú La Paradeta. Preus populars. De 17 a 18 h, espectacle Màgics. Màgia familiar amb la Núria, la Bruna i l'Arnau. Entrada amb taquilla inversa. De 18 a 19 h, taller infantil: Rudolf amb sorpresa. 5 euros. De 19 a 20.30 h, concert amb Marcel Tuyet. Diumenge, d'11 a 12 h, espectacle Olicopter, amb Oli el Clown. Per a infants i adults. Entrada amb taquilla inversa. De 12.30 a 13.30 h, vermut i concert amb Format 3. A les 13.30 h, menú La Paradeta. Preus populars. De 18 a 19 h, taller de craft a càrrec de Somnis amb Scrap. De 18.30 a 20 h, concert amb Quim i Angy Manouche. Organització: Castellers de Berga.

Cabrera d'Anoia

Les Llúcies. Divendres, els alumnes de l'escola Les Oliveres reciten poemes i cançons tradicionals pels voltants del poble, i acabaran a la Casa de la Vila, on rebran un obsequi dolç.

Calaf

«Vine al Mercat de Calaf a buscar la carta dels Reis». Dissabte, de 9 a 14 h, al Mercat de Calaf. D'11.30 a 13 h, els patges reials recolliran les cartes dels infants. També hi haurà música en directe a càrrec del grup de jazz No fem un trio. Hi haurà parades d'artistes locals i d'ambientació nadalenca. Organització: Ajuntament de Calaf.

Jornada de portes obertes a la Sala Felip. Dissabte, de 10 a 14 h, a la Sala Felip, als baixos de l'ajuntament. S'ha reformat per convertir-se en espai de recepció de visitants. Es presentarà el projecte de Les botigues de la plaça Gran. Organització: Ajuntament de Calaf.

Concert de Nadal de l'Escola de Música Municipal. Dissabte, a les 18.30 h, a la sala d'actes municipal. Organització: Escola de Música Municipal de Calaf.

Calders

Concert de Nadal. Divendres, de 15 a 17 h, a l'església. A càrrec dels alumnes de l'escola Anton Busquets i Punset.

3r Festival de nadales de Calders. Diumenge, a les 18 h, al centre cívic. Amb la participació de les corals: Orfeó de Monistrol de Montserrat i Taral·lejant Albades. Entrada amb taquilla inversa, que es destinarà a La Marató.

Casserres

Concert de Nadal. Diumenge, a les 18 h, a l'església parroquial. A càrrec de la Coral Sant Bartomeu, la Coral Jove Sant Bartomeu i la Coral Infantil. Sorteig d'una panera i d'un lot de vins i caves per fer front a les despeses del concert. Organització: Grup Cantaire Sant Bartomeu.

Castellar del Riu

Visita del patge reial. Diumenge, a les 13.30 h, al centre cívic d'Espinalbet. Recollirà les cartes per a Ses Majestats els Reis de l'Orient.

Casellbell i el Vilar

Pessebre monumental. Diumenge, de 10 a 13 h, i els dies 17, 18 i 19 de desembre, de 9.30 a 12 h, a la sala polivalent del Burés. Exposició de diorames i pessebres.

Mercat de Nadal. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de Barcelona. Mercat d'artesania, tradicional, de segona mà i actuacions solidàries amb La Marató.

Castellterçol

Festival de Nadal de l'Escola de Música i Dansa. Diumenge, a les 12.30 h, al Centre Espai Escènic, concert dels alumnes de l'escola de música. A les 18 h, actuació de dansa i hip-hop.

Collbató

Fira de Nadal. Dissabte i diumenge. Informació de totes les activitats a www.collbato.cat.

Esparreguera

Cavallets i llits elàstics. Fins al 7 de gener, d'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de la Pagesia. Descomptes als comerços de la vila.

Inflable. Divendres, de 17.30 a 20.30 h; i dissabte, d'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia.

Música nadalenca. Divendres, a les 17 h, i dissabte, a les 10 h, a la plaça de l'Ajuntament.

Actuació de les corals de l'escola de música i dansa. Divendres, a les 18 h, a la plaça de l'Ajuntament. Organització: Ajuntament d'Esparreguera.

Fira de Santa Llúcia. Dissabte, de 10 a 21 h, al carrer dels Arbres. Organització: Esparreguera Comerç i Ajuntament d'Esparreguera.

La Ràdio al Carrer. Dissabte, a les 11 h, a la plaça de l'Ajuntament.

Actuació de la SOM Banda!. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l'Ajuntament. Formació de l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esparreguera.

Mostra de ball de Rock Dance Center. Dissabte, a les 13.30 h, a la plaça de l'Ajuntament.

Mostra de ball del gimnàs Stylo. Dissabte, a les 17.30 h, a la plaça de l'Ajuntament.

Visita del Pare Noel. Dissabte, a les 19 h, a la plaça de l'Ajuntament i al carrer dels Arbres.

36a Mostra de pessebres. Dissabte, a les 19 h, a la sala d'exposicions municipals, inauguració de la mostra organitzada pel Col·lectiu de Pessebristes d'Esparreguera. L'exposició romandrà oberta fins al 6 de gener, els festius de 12 a 14 i de 18 a 21 h. Dissabtes i feiners, de 18 a 20 h.

Inauguració del pessebre dels Amics del Campanar. Dissabte, a les 20 h, a l'església de Santa Eulàlia. Organització: Amics del Campanar.

Fals

Festa de l'Esperança. Diumenge, a les 12 h, a l'ermita del Grau. Eucaristia, entrega del Guardó de l'Esperança, joc del torroner i sorteig del gall.

Gironella

La Fireta al Berguedà. Dissabte i diumenge, d'11 a 21 h, a l'interior de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, més d'una vintena d'expositors, marques i productes artesanals. A l'exterior, proposta Vermusic amb música en directe i gastronomia en food trucks. També hi haurà un espai en el qual es podran comprar productes gastronòmics de km0. Espai de jocs. Entrada: 1 euro. Els menors de 12 anys no paguen.

Ger

4a Mostra de diorames. Durant els caps de setmana de desembre i del 26 de desembre al 5 de gener, cada dia, es podran visitar 14 diorames pessebrístics repartits per finestres i aparadors del poble.

Els Hostalets de Pierola

Pista de gel. Des de dissabte fins al 5 de gener, de 10 a 13 i de 17 a 20 h, al poliesportiu municipal. Els horaris es poden veure modificats segons necessitats i assistència.

Audició de Nadal. Dissabte, a les 11.30 h, a l'auditori Cal Figueres. A càrrec del Centre d'Estudis Musicals Cal Maristany.

Recollida de joguines solidàries. Del 17 al 21 de desembre, recepció a l'ajuntament, en horari d'atenció al públic.

Igualada

Fira de Nadal. Els dies 15 i 16 i 22 i 23 de desembre, de 10 a 21 h (excepte el dia 23, que serà de 10 a 15 h), a la plaça de l'Ajuntament, carrer de Santa Maria i plaça de Pius XII. Tradicional fira de productes nadalencs. S'oferirà vi calent i xocolata desfeta, activitats infantils, cagada del tió gegant i cantades de nadales a càrrec de les corals de la ciutat. Ho organitza: Fira d'Igualada i Associació del Barri de la Font Vella.

Mercat de disseny. Els dies 15 i 16 i 22 i 23 de desembre, a l'Empremta de Gràfiques Vilanova, iniciativa comercial de productes de disseny i artesania a Igualada. Ho organitza: Nadal Market i l'Empremta de Gràfiques Vilanova.

Pista de gel i tobogan. A la plaça de Cal Font, fins al 13 de gener. 400 m² d'instal·lació i tobogan de 30 m. Laborables, de 17 a 21h; dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 15 i de 16 a 21 h.

Pastorets a la pista de gel. Dissabte, a les 19 h, a la pista de gel de Cal Font. El Lluquet, el Rovelló i el Satanàs patinaran sobre gel. Ho organitza: grup de teatre Esbart Igualadí.

Pastorets a la Fira de Nadal. Dissabte, a les 19 h, a la Fira de Nadal del barri de la Font Vella, la Verge Maria, Sant Josep i el burro buscaran posada. Ho organitza: teatre Esbart Igualadí.

Manresa

Pista de gel. Instal·lació de 300 m² a Sant Domènec, fins al 13 de gener, amb l'impuls de la regidoria de Comerç i la gestió de la UBIC. Vals per patinar gratis i a meitat de preu.

Illa de vianants. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, al carrer Guimerà. Organització: Associació de Comerciants del Guimerà i Ajuntament.

Somiatruites Extra de Nadal. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, a la Plana de l'Om. Mercat amb peces úniques d'artistes locals: il·lustració, gravat, tèxtil i forja. Organització: Associació Cultural Somiatruites.

Fira de Santa Llúcia. Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h, a la Baixada de la Seu i a la plaça Major, mercat de Nadal amb una quarantena de parades, avantpessebre vivent al carrer del Balç, tió solidari i altres activitats. A la plaça Major: cavallets infantils, parades de Nadal de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants, capgrossos del Lluquet i el Rovelló i pastorets del Pessebre, actuacions itinerants... Organització: Ajuntament, Fira de Manresa i Amics de la Fira de Santa Llúcia.

Carrilet turístic per la Fira de Santa Llúcia. Dissabte i diumenge, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h, recorregut: Sobrerroca cantonada Passatge dels Amics, plaça del Carme, Muralla del Carme, passeig de Pere III, Crist Rei, Àngel Guimerà, Muralla del Carme i Sobrerroca cantonada Passatge dels Amics. Parades: Sobrerroca cantonada Passatge dels Amics, Teatre Kursaal, Àngel Guimerà (davant Zara) i plaça del Carme. Preu: 50 cèntims.

Mercat ètic. Dissabte, de 12 a 20 h, a la plaça de Serarols. Mercat per fer les compres nadalenques a dissenyadors, artistes, artesans, creadors o petits botiguers de la zona i que treballen de forma ètica. Organització: Vermuteria Santa Rita.

Avantpessebre vivent del carrer del Balç. Dissabte i diumenge, de 17.30 a 20.30 h, al car-rer del Balç. Pessebre ambientat en les escenes bíbliques que van tenir lloc abans del naixement de Jesús, com la sortida d'Egipte, els reis Salomó i Herodes, i l'Anunciació a Maria. Nou pessebre com a avantsala del tradicional Pessebre Vivent del Pont Llarg. Preus: gratuït fins a 6 anys; 2 euros de 7 a 10 anys; 4 euros a partir d'11 anys. Entrades: al carrer del Balç i a www.manresaturisme.cat. Organització: Associació Teatral El Teló i Fundació Turisme i Fires de Manresa. Col·laboració: Casal Cultural Dansaires Manresans, Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou, Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa, Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa i Casal Familiar Recreatiu – Els Carlins.

«Els regals de l'Aura, el Nadal que ens daura». Dissabte, a les 18 h, a la plaça Major. Fira de Santa Llúcia. Dinamització infantil, a càrrec de la Corneta Riallera.

Concert i xocolatada a la plaça Gispert. Dissabte, a les 18.30 h, actuació d'InCordis. Organització: Amics i Comerciants de Gispert i Rodalies.

Concert de Nadal: «Xmas Favourites 2018». Dissabte, a les 19.30 h, a la plaça Major. Fira de Santa Llúcia. Amb Laia Boixadós, Mariona

Soldevila, Pep Valls i l'acompanyament dels WhiteHeaven Vocal Group.

Espectacle de Nadal. Diumenge, a les 18.30 h, a la plaça Major. Fira de Santa Llúcia. A càrrec de Manel Justícia.

Masquefa

4a Fira de Nadal de la Beguda. Dissabte, d'11 a 14 h, a l'envelat de la Beguda Alta, paradetes, tallers de manualitats i animació infantil. De 17 a 20 h, xocolatada, cagada del tió, cantada de nadales i paradetes. Organització: Comissió de festes de Nadal i Societat Recreativa Unió Begudenca. Durant la fira es farà la recollida d'aliments, material escolar i disfresses, d'aliments per a gats i es col·laborarà amb La Marató.

Cagatió, taller de pintar boles per a l'arbre de Nadal i estand del Pare Noel. Diumenge, d'11 a 13 h, a la plaça de Josep Maria Vila. En acabar, sorteig entre les butlletes als comerços. Es repartirà un premi de 500 euros i tres premis de 100 euros en vals de compra als comerços associats. Organització: Masquefa Comerç.

Moià

Concert de Nadal. Dissabte, a les 11 h, a l'església de l'escola Pia. A càrrec de l'escola de música de l'escola Pia.

Fira del Tió i Mercat del Trasto. Diumenge, durant tot el matí i fins al migdia, a la plaça de Sant Sebastià i a la plaça de Can Rocafort. Parades i activitats diverses.

Exposició de pessebres i diorames nadalencs. Diumenge, al matí, a l'ajuntament vell.

Monistrol de Calders

Caçatió. Diumenge, a les 12 h, sortida des de la plaça Nova, per anar a trobar el tió de Monistrol. Els infants menors de 8 anys han d'anar acompanyats d'un adult.

Mura

Taller de tions i activitats infantils. Els dies 15, 16, 22, 23, 29 i 30 de desembre, d'11 a 14.30 h, a la plaça d'Àngel Guimerà. Organització: Ampa de la Vall de Néspola, Ampa del Planter de Néspola, l'Ajuntament de Mura i Artrip Experience. A les 13 h, darrere l'església, titelles. Organització: Ajuntament de Mura i Artrip Experience.

36a Pujada del pessebre al Montcau ? Dissabte, a càrrec del Centre Excursionista de Mura. Es cantaran nadales al cim.

Teatre: «Matilda» ? Dissabte, a les 18 h, al centre cívic La Fàbrica. Organització: l'Escola Vall de Néspola.

Navarcles

Mercat de Puces. Dissabte, de 9 a 14 h, al parc de Marcel·lí Monrós, mercat de segona mà i d'intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

20a Fira Solidària. Dissabte, d'11 a 13 h, a la plaça de la Vila. Organització: Escola Catalunya i Escola Bressol Tinet.

Cagatió. Dissabte, de 17 a 19 h, a la plaça de la Vila.

Olesa de Montserrat

Fira de Nadal. Dissabte, de 10 a 22 h, a la plaça de les Fonts, placeta de Joan Povill i carrers Alfons Sala i Salvador Casas. Exposició i venda d'artesania i de productes de Nadal, actuacions, tallers... Cantada de la coral de l'Escola Municipal de Música, cantada de la coral de l'Ampa de l'Escola Municipal de Música, cantada de la coral de l'AVO, sortida de la Carassa i cantada de la coral de l'Escola Municipal de Música i cercavila amb músics cap a la Casa de Cultura, inauguració de l'exposició Diorames i pessebres. Organització: Associació de Veïns Nucli Antic.

«Vine a fer-te una selfie amb els gegants i capgrossos». Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay. Acte solidari per a La Marató. Organització: Associació de Gegants i Grallers i Nans.

«Vine a fer cagar el tió gegant». Dissabte, a les 12 h, a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay. Animació infantil. Organització: Ajuntament, departament de Cultura. Col·laboració: La Xarxa Olesa.

«Diorames i pessebres». Dissabte, a les 18.30 h, a la Casa de Cultura, inauguració de l'exposició. Organització: Associació de Pessebristes d'Olesa.

«El pessebre de L'Olivera». Dissabte, a les 19 h, inici de la ruta de pessebres al parc municipal. Visita guiada i musicada per a una cinquantena de localitzacions. Organització: Associació de Pessebristes d'Olesa.

El Pont de Vilomara

Berenar solidari. Divendres, a les 16.30 h, a l'escola Pompeu Fabra. Organització: Ampa de l'escola Pompeu Fabra.

Torneig nadalenc de petanca. Dissabte, a les 9 h, a les pistes de petanca. Per als socis. Organització: Club Petanca Marquet Paradís.

5a Simbomba flamenca. Diumenge, a les 17 h, al centre cívic Evaristo de la Torre. Organització: Coro Rociero Candela Viva.

Puigcerdà

Representació d'«Els Pastorets». Divendres, a les 20 h, al Casino Ceretà. A càrrec dels alumnes

de 6è de l'escola Vedruna.

Prats de Lluçanès

Fira de Santa Llúcia. Divendres, a les 17 h, a la residència Nostra Senyora de Lourdes, 4a edició del Petit pessebre vivent. A les 20.30 h, a l'Espai, projecció de l'audiovisual Escalant la Cua del Drac (Broad Peak), amb Òscar Cadiach. Organització: Unió Excursionista de Prats de Lluçanès. Dissabte, a les 20 h, a la sala polivalent, Festival de Nadal Prats Salut. Diumenge, a les 8 h, a la Roca Xica, esmorzar pouplar de fira. Durant el matí, al mateix lloc, exposició de bestiar equí, oví i aviram de Nadal i maquinària agríola i d'automoció. Demostracions de carrusel i passejades en poni, fer-rar cavalls, escultures amb motoserra, Caga Bur-ro, passejada de la Grossa de Cap d'Any. Durant el matí, al centre del poble, parades d'artesans, productes del Lluçanès, firaires, entitats, botigues al carrer, exposició d'automoció i mercat setmanal. Llantions per Mans Unides per encendre la nit de Nadal. Cercavila amb l'Oncle Boscall. Atraccions infantils al passeig del Lluçanès. Durant el matí, al passeig del Lluçanès, Fira de la Desconnexió. A les 18 h, 32è Nadal al carrer: El Nadal ens mou. Cloenda a l'església parroquial. Organització: Escola Fedac Prats. Més informació: www.pratsdellucanes.cat.

3a Trobada de Tallistes de Fusta. Des de divendres i fins diumenge, de 10 a 14 h, a la sala Cal Bach, exposició de talles de fusta. Diumenge, d'11 a 14 h, a la sala Cal Bach, demostració i finalització de l'obra conjunta dedicada al poble. Amb els tallistes Joan Boixadé, Agustí Comellas, Joan Herrada, Joan Montero, Xavier Nualart i Joan Pons.

Rubió

Fira de Nadal. Diumenge. Inclou la 4a trobada de cotxes clàssics.

Sallent

31a edició de la Fira de Santa Llúcia. Dissabte, a les 9 h, a la plaça dels Arbres, inici de la fira i esmorzar per als firaires. A les 10 h, taller de Nadal. A les 11.30 h, mostra de cultura popular amb el gegant Maqui, la geganta Joana la Negra, gegantons de Sallenti bastoners de Sallent, amb la col·laboració de la banda Street Band Project. A les 16 h, versions acústiques amb Júlia Sala. A les 17 h, patge reial i xocolata desfeta. A les 18 h, rom cremat. A les 18.30 h, ball de les bruixes de Sallent. A les 20 h, a l'Ateneu Popular Rocaus, actuació de La Zarigüella. Organització: Agrupament Roques Albes.

Sant Feliu Sasserra

Sortida familiar: «Anem a buscar el tió del poble al bosc!». Dissabte, a les 11 h, a la plaça de l'Església. Organització: Comissió de Festes.

Dinar de Nadal. Diumenge, a les 14 h, a la sala gran de l'Ateneu. Es demana col·laboració per a La Marató. Organització: Geganters i grallers.

Sant Fruitós de Bages

Fira de Santa Llúcia. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça de l'Església. 12a fira d'artesans de Sant Fruitós de Bages. Taller infantil de dibius, ball de gegants, concert de nadales amb guitarres, actuació d'alumnes de l'escola de música Navarcles-Sant Fruitós, cagatió popular. Organització: Col·lectiu de Recerca Històrica.

Sant Joan de Vilatorrada

«Torna el Pare Noel». Dissabte, de 10 a 13.30 h, a la llibreria El Racó de les Paraules. Organització: El Racó de les Paraules.

Mercat de Nadal. Dissabte, de 17 a 21 h, al car-rer Major. Més de 30 parades, cantada de nadales a càrrec de les escoles del municipi i de l'escola municipal de música, festa del tió amb l'actuació del grup d'animació DeParranda, recollida de cartes per al Fumera.

1a expedició al bosc de Nadal. Diumenge, a les 10.30 h, passejada pel bosc del Mas Llobet per tal que els petits exploradors descobreixin la màgia del Nadal. Hauran d'anar equipats amb els estris necessaris per recollir el que la natura els regalarà. A les 12 h, al mòdul del Parc Llobet, es farà un taller de guarniments de Nadal amb els materials recollits al bosc i un refrigeri. Organització: El Sac/Associació Sector Llobet.

Sant Julià de Cerdanyola

Festival de Nadal. Diumenge, a les 17 h, al local social de l'Ajuntament. Protagonitzat pels alumnes de l'escola l'Albiol de Sant Julià.

Sant Vicenç de Castellet

Taller infantil de Nadal. Divendres, a les 17.15 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell. Taller per a infants de 3 a 6 anys, a càrrec dels alumnes d'educació infantil de l'escola Montserrat. Organització: Escola Montserrat.

Espectacle: «Nadal, llum i misteri». Diumenge, a les 19 h, a la sala de Cal Soler. A càrrec de la Coral Al Vent. Entrada lliure, amb taquilla inversa.

Santa Maria d'Oló

Obra : «Aqua 24». Avui, a les 15.15 h, a l'Espai Hemalosa. A càrrec de l'escola Sesmón d'Oló.

6è Pessebre vivent. Dissabte, de 18 a 19.30 h; i diumenge, de 18 a 19 h; al nucli antic. Entrades: 6 euros. Gratuït per a menors de 3 anys.

Santepedor

Concert de Nadal. Dissabte, a les 12 h, a l'auditori del Convent de Sant Francesc. A càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Música.

Concert de Nadal. Dissabte, a les 17 h, a la residència l'Onada Cal Jorba. A càrrec dels alumnes de cant coral de l'Escola Municipal de Música.

Pessebre vivent de l'escola Llissach. Diumenge, a les 18 h. Organització: Ampa.

La Seu d'Urgell

Pessebre de Castellciutat. De 17 a 20 h, a l'església de Sant Feliu de Castellciutat, pessebre artesanal de Joan Ribó i Andreu Bonet. Es podrà visitar els dies 15, 16, 22, 23, 25, 26, 29 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener. Entrada gratuïta.

Mercat de Nadal. Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça Patalín. Mercat de comerç i artesania. Organització: Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Fira d'art. Dissabte, de 10 a 20 h, a la sala d'exposicions La Cuina. Exposició i venda d'art. Organització: Col·lectiu l'Aparador i l'Ajuntament.

«Els Minairons visiten el mercat de Nadal». Dissabte, de 17 a 19 h, a la plaça Patalín.

«Llum màgica». Dissabte, de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de Codina. Exposició artística amb llum. Organització: UBSU.

Tarda de nadales en anglès a Canonges. Dissabte, a les 18.30 h, al carrer de Santa Maria. Activitat infantil i familiar. Organització: Associació de veïns i botiguers del Casc Antic, UBSU i l'escola Languedor.

Cau al carrer. Dissabte, de 16 a 00 h, a l'Ateneu Alt Urgell. Castanyes, sopar popular i bingo. Organització: Pioners i Caravel·les de l'AEiG Urgellenc.

Solsona

Representació d'«El Trencanous»: Divendres, a les 10 h, al Teatre Comarcal. A càrrec de l'alumnat d'educació infantil de l'escola Arrels Primària. Activitat en benefici de La Marató.

«Els Pastorets» de 2n de l'escola Arrels: Divendres, a les 15.15 i a les 16 h, al Teatre Comarcal. Funcions a càrrec de l'alumnat de 2n curs de cicle mitjà de l'escola Arrels. En benefici de La Marató.

Concert de Nadal de cant coral, Dissabte, a les 17 h, a la sala polivalent. A càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música.

Concert de Nadal de les formacions instrumentals. Diumenge, a les 17 h, a la sala polivalent. A càrrec de les formacions instrumentals de l'Escola Municipal de Música.

Súria

Súriatrastos. Dissabte, de 9 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d'intercanvi i venda d'objectes de segona mà.

Fira de Nadal i Fira d'entitats. Diumenge. Activitats lúdiques, festives i de promoció del comerç surienc i de les entitats de la vila.

Vallbona d'Anoia

Arribada del tió gegant. Divendres, a les 18 h, a la plaça de l'Església. Amb l'encesa de les llums i la decoració nadalenca.

Tallers de Nadal i xocolatada. Dissabte, d'11 a 13 h. Tallers familiars per crear l'arbre de Nadal, un estel i descobrir el que es pot construir amb material reciclat. En acabar, xocolatada per a tothom. Organització: Ampa de l'escola Josep Masclans. En cas de pluja, a la sala Jaume Calveras.

Veciana

«Anem a buscar el tió». Dissabte, als entorns del Molí de la Roda, on neix el riu Anoia. Hi haurà una caixa solidària per a La Marató.