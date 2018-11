Ebri Knight porta la reivindicació amb «Guerrilla»

Ebri Knight porta avui a Manresa el seu quart treball. Com a teloners hi actuarà el grup gironí President Xai imatge promocional

redacció/ACN La sala Stroika serà l'escenari, avui a la nit, de la presentació de Guerrilla (Maldito Records, 2018) , el nou disc d'Ebri Knight, la banda de folk-punk d'Argentona formada el 2003, que ha endurit el seu so amb una base més elèctrica però sense perdre l'essència. Guerrilla, el seu quart disc, arriba tres anys després de Foc! (Maldito Records, 2015), un àlbum que van portar de gira pels Països Catalans, l'Estat espanyol, França, Suïssa i Alemanya en més de 170 concerts, i que va ser mereixedor de dos premis Enderrock al millor disc i cançó de folk; el grup també va ser finalista al millor directe del 2016, tant als Enderrock com als premis ARC. Ebri Knight tindrà aquesta nit com a teloners President Xai, una jove banda gironina que uneix soul, rock i ska.

Amb Guerrilla, els maresmencs signen el seu àlbum més reivindicatiu, que té com a eixos «el feminisme, la solidaritat i l'internacionalisme». Amb homenatges al poeta Miguel Hernández, als pobles kurd i irlandès, al moviment obrer o a les Brigades Internacionals. El títol, explicava el baixista del grup Albert Avilés en una entrevista a ACN, no és casual: «Ens sentim com una guerrilla cultural i a més ens sentim part d'un poble que ara mateix és una mica guerriller. No una guerrilla entesa com a òrgan militar, sinó com una forma d'organitzar-se en clandestinitat per lluitar contra unes lleis d'uns tribunals que veus injustos». Són un grup polític i «no ho hem amagat mai».

La gira per sales del seu nou treball els portarà a recórrer un cop més Catalunya, la resta dels Països Catalans i de l'Estat, a més d'Alemanya, país on l'any passat van fer 18 concerts.