Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció Manresa

Jordi Savall & Carlos Núñez. Dilluns, a les 21 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Com a pòrtic de la 21a Fira Mediterrània, el músic igualadí de viola de gamba i el gaiter gallec homenatjaran el món celta amb Diàlegs celtes. Entrades: 25 euros (22 euros amb el carnet del Galliner, per a majors de 65 anys, per a menors de 25 anys i per a estudiants d'escoles de música). A la venda a les taquilles, al 938 723 636 i a www.kursaal.cat.

Sant Benet de Bages

Balkan Paradise Orchestra. Diumenge, a les 11.30 h, a Món Sant Benet. Com a pòrtic de la 21a Fira Mediterrània, presentació del disc K'ataka de les deu instrumentistes de vent i percussió, que senten passió per la música balcànica. Gratuït.

Ada Vilaró. Diumenge, a les 12.45 h, trobada a la Casa de l'Amo de Món Sant Benet. Com a pòrtic de la 21a Fira Mediterrània, espectacle inicial de la iniciativa Pas per la Pau, que consisteix en caminar en silenci sis dies per la pau, creuant el Bages. Es farà un itinerari sonor, visual i poètic per diversos espais del monestir. Entrada:10 euros. Es pot inscriure a tota o a un tram de la caminada: www.firamediterrania.cat.

Artés

8a Festa de la Verema del Sindicat. Dissabte, a les 10 i a les 11 h, al pati del celler (Rocafort, 44), esmorzar de botifarra, tractor i ampolleta de most. Preu: 8 euros. Reserva prèvia: 938 305 325 o info@cavesartium.com (Anna).

Castellar de N'hug

Festa major. Divendres, a les 20 h, repic de campanes. A les 22.30 h, a la sala polivalent, nit jove amb Divertimento Animació. Dissabte, a les 11.45 h, bateig dels capgrossos Pepet i Tura. A les 12 h, cercavila i, a continuació, missa cantada en honor al patró Sant Miquel. Seguidament, sardanes amb Foment del Montgrí. Pica-pica i cava sortint de la font del Cantó. A les 16 h, inflables. A les 18 h, ball cerdà i sardanes. A les 22.30 h, a la sala polivalent, ball amb Pep i Maria José Quartet. Elecció de la pubilla 2018. Diumenge, a les 16 h, al local social, concurs de truc.

Manresa

Festes de la Mare de Déu de les Angústies. Dissabte, a les 9 h, 15a caminada popular. A les 12 h, enramada dels carrers. A les 14 h, dinar de germanor. A les 17 h, jocs infantils. A les 18.30 h, berenar per a la mainada. A les 21 h, sopar popular. Organització: Associació de Veïns de la barriada Mion, Berenguer i el Poal.

Shopping Night. Dissabte, de 20 a 00 h, comerç obert i activitats lúdiques al carrer.

La Pobla de Lillet

28a Fira del Bolet i del Boletaire. Dissabte i diumenge, mercat del bolet, fira d'artesans i productors agroalimentaris, exposició micològica, tast de bolets, tallers, animació, trenet turístic, ponis, etc. 7a edició del Tasta-B & Jazz: mostra gastronòmica, vins, caves, cerveses artesanes i concurs de plats cuinats amb bolets. 4a trobada de cellers vermutaires de Catalunya: vermut i tapes. Diada castellera i menjador del boletaire.

Sant Fruitós de Bages

Mercat d'antiguitats i col·lecconisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina del Batre.

Santpedor

Fira de Sant Miquel. Divendres, a les 19 h, obertura de l'espai de food trucks. A les 22 h, concert amb The Chain Smokers Band. A les 21 h, botifarrada popular a la taverna. A les 1 h, concert amb Antonio el Remendao. A les 23 h, cercavila nocturna amb la Xaranga Màgic i actuacions de la Colla Bastonera Picarols i els Bous de Foc de Santpedor. Els Castellers de Santpedor donaran el tret de sortida. Dissabte, a les 11 h, a la plaça de la Font, sortida del 3r Escac i Tast, ruta d'escacs i tapes pel barri antic. Inscripcions: 660 174 272. Food Trucks Vermusic: obertura a partir de les 11 h; i a les 22 h, concert amb Entre d'Altres. Taverna popular: obertura a partir de les 12 h amb vermut i música enllaunada, fins a la rebuda dels participants de l'Escac i Tast; i a les 22 h, 6è tast de cerveses artesanes amb música en directe i sopar popular. A les 16 h, taller de Tataki-zomé. A les 18.30 h, cercavila de colles geganteres, que anirà fins a la plaça Gran. A les 21 h, correfoc a càrrec dels Bous de Foc de Santpedor i la colla convidada, Fúries d'Ausa, de Vic. A les 00 h, a Cal Llovet, concert amb Strombers i PD Ratlles. Entrada gratuïta. Diumenge, de 10 a 20 h, pels car-rers i places del barri antic, 28a Fira de productes naturals i ecològics, amb músics i artistes al car-rer. A les 8 h, caminada pels corriols de La Hivernal. 15 km. Gratuïta. De 9 a 19 h, al carrer Ample, 9a trobada d'intercanvi de plaques de cava. De 10 a 13 h, a la plaça de la Generalitat, trobada de puntaires. D'11.30 a 13 h, ballades de la colla bastonera Picarols. A les 12 h, a la plaça de l'Església, actuació dels Castellers de Santpedor, Tirallongues de Manresa i Castellers de Sabadell. De 17 a 20 h, balls country line dance. Al carrer Passeig, mercat infantil, jocs grans amb material reciclat, animació infantil i taller de Jumping Clay. Food Trucks Vermusic: obertura a partir de les 11 h; i a les 13 h, concert vermut amb Smooth Band. Taverna popular: obertura a partir de les 10 h. A les 12 h, vermut amb Sèlia. A les 14 h, dinar de cabra estofada amb albergínia, amb opció vegana. A les 18 h, concert de Cor de Teies. A les 19 h, concert d'Agus Tito. A les 20 h, 7è karaoke popular i 1r concurs de camises alegres. A les 20 h, karaoke amb Ayawascat i votació de la camina més alegre. Exposicions: a l'auditori del convent de Sant Francesc, exposició Vi_suals 18; al carrer dels Arcs, espai Boïte Lennon; a la capella de Sant Andreu, exposició de ceràmica i de les obres del concurs de pintura ràpida; al local social de la Coral Escriny, exposició de cartellisme de la Coral Escriny; a la Nau, mostra de talla de fusta i exposició de sketchcrawl. Programa a www.santpedor.cat.

Súria

3r aniversari de Cerveses La Pirata. Dissabte, al polígon industrial la Pobla, 15. De 9 a 12 h, caminada popular. A les 12, castellers Penjats. A les 13 h, Dj Grozza. A les 13.30 h, tast amb Monyo Brewing. A les 15 h, versions de rock amb Spin Off. A les 15 h, visita guiada al Basqueland Beer Project. A les 16 h, taller de circ amb Acírcate. A les 16 h, tast amb Browar Stu Mostów. A les 17 h, DJ Oh Mami. A les 17.30 h, visita guiada amb La Calavera. A les 18 h, Orquestra Tumultuosa. A les 19 h, tast amb Northern Monk Brewing. A les 19.30 h, Morlan River. A les 20 h, visita guiada amb Guineu. A les 21 h, punk rock amb Los Valientes.