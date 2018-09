«L'hàbitat natural de l'art és escènic»

Albert Compte | Igualada Una visió optimista, positiva. I encara més, entusiasta. El Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia permet veure fins al 4 de novembre l'exposició «Entusiasme. El repte i l'obstinació en la col·lecció MACBA», un recorregut per les diferents formes i límits que ha assolit l'art contemporani a través de les obres de 17 artistes del fons del MACBA: una síntesi de les més de 6.000 obres que el conformen.

I on són els límits? Per a David Armengol, comissari de la mostra itinerant, els límits estan lligats a les convencions: «Que en un museu es faci una performance és una cosa, l'altra és que un museu compri per al seu fons una performance. Aquí sí que ens trobem davant dels límits de l'art. Cal definir noves convencions, com es museïtzen creacions que no estan pensades per a ser objectes, sinó per tenir una relació amb l'entorn més temporal, efímera, concreta. L'exposició incorpora aquests límits perquè el MACBA assumeix constantment el repte de trobar-los», explica.

«Entusiasme» acull dibuixos, pintures, pòsters, sèries fotogràfiques, objectes quotidians convertits en elements únics, composicions de piano amb més de mil minuts de gravació, audiovisuals i instal·lacions. A mig camí entre realitats incòmodes i paradisos artificials, les instantànies i gravacions dels 17 artistes (Ignasi Aballí, Vito Acconci, Maja Bajevic, Marcel Broodthaers, Anne-Lise Coste, Esther Ferrer, Peter Friedl, Richard Hamilton, Emanuel Licha, Gordon Matta-Clark, Cildo Meireles, Younès Rahmoun, Tere Recarens, Àngels Ribé, Dieter Roth, Mireia Sallarès i Zush) recorren mons propis, accions quotidianes singularitzades, actes performatius, reflexions inconformistes i crítiques al mateix sistema de l'art. Per a Armengol, la tria mostra «des de l'artista que no tracta de canviar el món fins a l'autor que des d'una vessant més poètica confia en la pràctica artística per denunciar, incidir en el món i canviar-lo. Una de les preguntes que planteja l'exposició des de la intencionalitat de l'art és: canviem el món o ens allunyem d'ell?».

En relació amb un discurs crític del mateix mercat artístic, el comissari destaca que «part de l'exposició parla d'un art que pot anar en contra del mateix mercat, en contra d'un art que pot ser consumit, com l'obra del brasiler Cildo Meireles, que gravava missatges subversius en els envasos retornables de Coca-Cola. El museu pot tenir l'objecte aturat en una vitrina però no pot tenir l'acció». Al costat de Mireles, Armengol subratlla el treball del belga Marcel Broodthears, amb un discurs «autocrític, on l'obra qüestiona quina funció té un museu, quina és la funció de l'artista o quins són els rols del públic». Per al comissari, «l'hàbitat natural de l'art és escènic».

I el mèrit de la tècnica i l'academicisme, on ha quedat? Per a Armengol, «l'art contemporani l'ha posat en dubte». S'ha desdibuixat. Una mostra es pot trobar en les peces i obres de l'artista basca Esther Ferrer. «A partir d'un gest molt bàsic i essencial –assenyala Armengol–, l'obra d'aquesta artista té una carrega política forta, com per exemple la invitació a fer seure en una cadira i quedar-t'hi. És un discurs honest i sincer. La seva obra contempla l'art com a mecanisme que a través del seu missatge i linsistència pot fer canviar les coses, més que des d'altres àmbits».