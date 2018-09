El ball tradicional uneix Gironella amb Macedònia

Martí Pons | Gironella El Local del Blat de Gironella acollirà demà (18 h) l'actuació del Nou Esbart Dansaire Sant Jordi de Gironella, que interpretarà el ball de l'Almorratxa, entre d'altres, i del Folk Dance Ensemble Karshiaka, de Skopje (Macedònia), que ofereix música i ball tradicional de Macedònia i Albània. La trobada és fruit de les 46es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que Gironella acollirà per primer cop per l'entesa entre l'Ajuntament i l'Associació per a la Difusió del Folklore (AdiFolK), que és qui les organitza.

El regidor de Cultura i Festes de Gironella, Lluís Vall, va destacar en la presentació de l'esdeveniment que «és un honor poder col·laborar amb el festival, ja que és una manera de donar riquesa al Berguedà i també una oportunitat per mostrar la cultura gironellenca». Per la seva banda, el cap de gabinet del departament de Cultura de Macedònia, Faton Fazliu, va explicar que l'Ensemble de Karshiaka ha escollit oferir un repertori albanès perquè «serà la primera vegada que Gironella s'enfrontarà a aquesta cultura, i falten paraules per poder-ho explicar». Després de l'actuació, els dos grups compartiran un sopar amb productes típics catalans.

Durant els 11 dies de les Jornades Internacionals Folklòriques es poden veure actuacions de grups de Portugal, Itàlia, Macedònia, Perú, Polònia i l'illa de Pasqua (Xile) arreu del territori català. En paraules d'Ivan Besora, president d'AdiFolk, és «una oportunitat per fer intercanvis mostrant les nostres tradicions».