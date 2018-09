El Festival Màgic puja de nivell

S.Paz | Redacció Més nivell. Dels qui comencen i dels qui ja s'han fet un nom. El Festival Màgic de Manresa celebrarà dissabte la seva quarta edició mantenint el format (tallers, concurs, màgia al carrer i la gala, ahir amb entrades pràcticament exhaurides) i concentrant les propostes a Sant Domènec i al teatre Conservatori. El certamen es consolida, rep cada any més i millors participants en el concurs de promeses, i la culpa la té, en gran part, l'Associació Màgia Central, aglutinadora d'una disciplina que cada cop té més adeptes. Creada el 2011, actualment té 32 socis.

El festival, promogut per aquesta entitat acompanyada de Manresa+Comerç i El Galliner, desplegarà una quarentena de mags amb una doble intenció: promoure el món de la màgia i també la dinamització comercial del centre de la ciutat. Els seus responsables van presentar ahir un cartell que no oblida els mags de la Catalunya Central: el Màgic Pol (Pol Serra), que presentarà el Concurs de Joves Mags; el jove artesenc de 12 anys Mag del Ri (Bernat del Rio), que participarà en el concurs amb la peculiariat que «tot el material que utilitza se'l fabrica ell», assenyalava ahir Jordi Carulla, de Màgia Central; i el santjoenenc Mag Rovi i el solsoní Pere Rafart, que actuaran a la gala. Aquestes són les cartes del joc:

-Concurs de Joves Mags. Es farà al teatre Conservatori, a partir de les 12 del matí, i és obert al públic. És més, els organitzadors recomanen anar-hi per descobrir com funcionen –normes, minuts, qualificacions, desqualificions– els concursos. Hi prendran part vuit participants de la quinzena de mags d'arreu de Catalunya que s'hi van presentar. Tots ells van passar una fase prèvia de selecció (a càrrec de l'associació manresana). Són joves d'entre 12 i 17 anys. El presentador del concurs serà el Màgic Pol.

-Taller de màgia. El taller es farà a l'Espai Sant Domènec (segon pis del teatre Conservatori), de les 11 a les 13 h, i anirà a càrrec de tres mags, tots ells membres de l'associació de mags de la Catalunya Central. Hi haurà tres torns de 30 minuts i cal inscriure's prèviament i gratuïtament a través de la web del festival: https://festivaldemagiamanresa.wordpress.com/ o el mateix dissabte al punt d'informació del festival, a la plaça Sant Domènec. Els tallers van adreçats a joves d'entre 5 i 20 anys. Per tal d'agilitzar el seu bon funcionament, es recomana que els infants menors de 8 anys vagin acompanyats d'un adult. Ahir ja hi havia una cinquantena d'inscrits. És una activitat que es pot «compaginar», explicava Àngels Serentill, d'El Galliner, amb el concurs.

-Màgia al carrer. Entre les 12.30 i les 14 h i les 18 i les 20.30 h, hi haurà actuacions de mags de l'Associació Màgia Central a la plaça Sant Domènec. També, durant tot el dia, al mateix indret, hi haurà instal·lades cinc carpes amb botigues de màgia i el punt d'informació del festival.

-Gala del festival. Es farà el mateix dissabte, a les 21 h, al teatre Conservatori i la presentarà Enric Magoo. Participaran quatre mags i una maga de reconeguda trajectòria. Abans de començar es farà el lliurament de premis del Concurs de Joves Mags. El primer classificat actuarà a la gala amb Pere Rafart, Carlos Adriano –especialista en màgia infantil–, Martin Magic i l'única il·lusionista, Martilda. Per què no hi ha més dones magues? Segons Carulla, «tradicionalment s'estipulava que elles eren les ajudants del mag. I això està canviant però encara hi ha més mags que magues». L'Obra Social la Caixa col·labora econòmicament amb el festival amb 80 entrades per a diferents col·lectius amb dificultats econòmiques. Enguany El Galliner les ha repartit a llars i Càrites.