A quin dels socis li cauen 7 anys presó?

| Manresa Quatre socis (tres homes i una dona) han evadit capital a l'estranger, diner negre que ha anat a parar a Suïssa. Hi ha una investigació i els poden caure 7 anys de presó. Es tanquen amb un mediador per veure qui s'inculpa i així evitar que els altres en surtin esquitxats. Aquest és l'argument de la pel·lícula 7 anys de Roger Gual que va captivar Francesc Parcerisas, director del Grup de Teatre de l'ACR de Fals per fer-ne una adaptació, que aquest cap de setmana s'estrenarà al Casal de Fals. «És una obra de l'estil d'El mètode Grönholm, en la qual la problemàtica no es resol fins al final i amb l'expectativa de veure qui acusa a qui i de com es defensa cadascú. Primer tot sembla una bassa d'oli, amb tot molt amistós, però acaben sortint coses que fan feredat. És un exemple de la corrosivitat i la ferocitat humana, de les misèries que portem a sobre», exposa el director.

L'obra 7 anys, «que passa molt de pressa» (té 70 minuts de durada), es va desllorigant a través dels escacs, ja que el mediador fa servir aquest joc i identifica els socis amb les diferents figures. L'adaptació s'aprofita que la pel·lícula ja situa els protagonistes sempre en el mateix espai i, a més, Parcerisas ha situat el públic a tres bandes, al voltant dels actors, perquè visqui l'acció de ben a prop i quedi integrat en la problemàtica. Ja n'han fet dos assajos amb públic a Fals i una preestrena per la Festa Major del Port del Comte i «a tothom li agrada sentir la proximitat amb els actors. I això no deixa de ser un repte per a un grup amateur, que ja ens hem acostumat a treballar sense apuntador però amb l'empara de l'escenari, les bambolines i la caixa escènica. Però d'aquesta manera quedes més desprotegit com a actor i has d'anar més segur de tu mateix, per parlar amb autoritat», destaca Parcerisas. Així, pel fet que a la sala del Casal de Fals hi cabran menys espectadors del que és habitual (l'acció es desenvoluparà entre el públic) s'han programat dues funcions d'estrena.

El Grup de Teatre de l'ACR de Fals, que l'any passat va fer 60 anys, va decidir tirar endavant aquest muntatge arran de la lectura dramatitzada que en va fer el 4 de juny del 2017, pel Dia Mundial de l'Associacionisme Cultural. L'estrena coincideix amb l'acte institucional dels 40 anys de l'Associació Cultural Recreativa de Fals (avui, 21h), que se celebra just el dia que es va fundar l'entitat. El grup de teatre també té feina avui: representa Dona i cadira a Gironella (19 h, església vella).