Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa L’Ametlla de Merola

Festa major. Divendres, a les 18 h, penjada de la creu al campanar, i coca i xocolata per a tothom. A les 21 h, pregó i mostra gastronòmica Tastal’Am. Preus populars. Festa amb PD Nanfu & Salas Xic. Dissabte, a les 11 h, gimcana esportiva infantil. A les 12.15 h, classe de zumba amb ball, festa holi i guerra d’aigua. A les 16.30 h, jocs del món amb la Companyia Anònima. A les 18.30 h, inauguració dels gronxadors i berenar per a la mainada. A les 22 h, teatre Toc, toc, de Laurent Baffie, a càrrec del Grup Escènic Esplai. A les 00.30 h, concert amb Porto Bello i Tapeo Sound System. Gratuït. Diumenge, a les 10 h, repicada de campanes a càrrec d’Arnau Costa. A les 10.15 h, cercavila amb l’Orquestra Pirineu i els nans, cascavells i gegants. A les 12 h, traca valenciana, ball de cascavells, ball del gegantó Cascavell, ball de nans i ball de gegants. En acabar, tres sardanes amb la Cobla Pirineu. A les 19 h, ball amb l’Orquestra Girasol. A les 23 h, SPRmtll, al cafè. Seguidament, ball amb PD Eve. Dilluns, a les 12.30 h, concert vemrut amb Filferro. A les 17.30 h, ball amb Jordi Bruch. Durant els dies de la festa, a la biblioteca, exposició de quadres de pintura ràpida.

Artés

Cuida’t! Artés. Dissabte, de 10 a 14 h, Mercat de l’Estraperlo, ecològic i de proximitat. A les 10.30 h, xerrada: «Menjar espiritual», a càrrec de Rosa Sala. A les 10.30 h, sessió de ioga. A les 10.30 h, xerrada «Energia i alimentació de tardor», de Natàlia Teràpies. A les 12 h, taller: «Beneficis dels sucs verds», de Marta Miguel. A les 12 h, taller: «Flors de Bach en persones i animals», de Jordi Riera. A les 12 h, xerrada: «Jo i les meves lunes», de Núria Lladó. A les 14 h, paella popular. De 16 a 21 h, taller: «Jo i les meves llunes (2)», de ciclicitat femenina, a càrrec de Núria Lladó Maria Gil. A les 16.30 h, xerrada: «10 trucs per diferenciar cosmètica convencional, natural i ecològica», de Laboratoris Saper. A les 16.30 h, ioga en família, amb Gemma Bitriu. A les 18 h, xerrada: «Alimentació i salut», de Josep Pàmies. Diumenge, a les 9 h, passejada meditativa i recollida d’herbes, guiada pel Ruski. A els 9 h, xerrada: «Nutrició evolutiva i salut intestinal», d’Anna Bugatell. A les 9 h, xerrada: «Emocions i medicina tradicional xinesa», d’Albert Rovira. A les 10.30 h, taller de cuina saludable i batch cooking (adults), amb Meritxell Pujol. A les 10.30 h, taller de meditació amb Anna Gangonells. A les 10.30 h, narració i tertúlia d’un conte per a adults amb Glòria Pladevall. A les 12 h, taller de cuina saludable i divertida per a infants, amb Meritxell Pujol. A les 12 h, taller: «Olis, vinagres, tintures i ingüents», amb Victòria Lozano. A les 13.30 h, vermut de cloenda. Cal inscripció per a tots els tallers: al Whatsapp del número 639 531 768. Tots els actes són gratuïts, excepte el taller de ciclicitat femenina. Més informació: www.ecofartus.cat.

Berga

Fira de Santa Tecla. Dissabte, a les 10 h, obertura de la fira al passeig de la Indústria. De 10 a 13 i de 17 a 20 h, primer concurs internacional d’espantaocells de Berga. De 10 a 21 h, food truck La iaia Pepa. A les 11 h, espectacle de titelles Els tres porquets. A les 12 h, subhasta de terçones procedents del Centre de recria de la raça bruna dels Pirineus. A les 12.30 h, maridatge de vins i formatges i concert de Taffaners (grup de folk fusió). De 17 a 20 h, 28a trobada d’acordions i ball. A les 17.30 h, maridatge de vins i formatges. de 19 a 20 h, maridatge de vins i formatges. A les 21 h, tancament del recinte firal. Diumenge, a les 10 h, obertura de la fira al passeig de la Indústria. De 10 a 13 h, votació popular del concurs internacional d’espantaocells. De 10 a 13 h, 15a trobada de puntaires. De 10 a 21 h, food truck La iaia Pepa. A les 11 h, espectacle de titelles El restaurant d’en Titella. D’11.30 a 12.30 h, concurs de vedelles del Centre de recria de la raça bruna dels Pirineus. A les 12.30 h, maridatge de vins i formatges i concert amb La Sonsoni (música folk de l’Alt Pirineu). A les 17 h, entrega de premis del concurs d’espantaocells. De 17 a 20 h, classes de ball i exhibició de country. A les 17.30 h, maridatge de vins i formatges. A les 19 h,maridatge de vins i formatges. A les 21 h, tancament del recinte firal. Més informació: santatecla.ajberga.cat.

Manresa

Festes del barri del Passeig i rodalies. Divendres, a les 20 h, a Crist Rei, pregó amb Josep Vives. A les 20.30 h, Musi-Teka-Vi. Dissabte, de 10 a 21 h, al primer tram del Passeig, 23è mercat artesanal d’alimentació. A les 11 h, matinal infantil amb Ai carai. A les 12.30 h, hora del vermut amb food trucks. A les 21.30 h, swing. Diumenge, de 10 a 21 h, al primer tram del Passeig, 23è mercat artesanal d’alimentació. De 10 a 21 h, 39a fira d’artistes i artesans. A les 12.30 h, hora del vermut amb food trucks. A les 17 h, tarda de festa i food trucks.

Festa de la Verema de l’Oller del Mas. Dissabte i diumenge, mercat artesanal, espai amb food trucks i per prendre una copa de vi, activitats per a adults i infants: espectacle de màgia, tallers de circ, pinta cares, taller de cookies, toro mecànic, inflables, descoberta del celler, passejada per la finca amb un carro tibat per cavalls, volta amb bugui, tast de vins maridat amb formatges, música en directe, etc. Hi haurà concursos: Strong Games i de pintura ràpida. Més informació i inscripcions: info@festaverema.com. Programa complet a www.festaverema.com.

Festa de la Lluna. Dissabte, a les 20 h, a la plaça Catalunya, celebració de la festa tradicional xinesa, per a tota la ciutadania, amb tast de pastissos de lluna, barbacoa, actuació de músics xinesos, etc. Organització: Associació Xinesa de la Catalunya Central.

Puigcerdà

1r Concurs inter-races Vila de Puigcerdà: gossos pastors. Diumenge, a les 9 h, esmorzar a l’avinguda Ramon Condomines, al prat de davant del Campus Cerdanya. A les 10 h, concurs amb entrada gratuïta. Hi haurà demostració de treball amb oques i mercat artesanal. A les 13 h, entrega de premis i dinar.

Rajadell

6a Mostra de productes de la terra. Dissabte, a les 9.30 h, sortida de reconeixement de plantes amb Esteve Padullés i Astrid van Ginkel. Diumenge, parades de venda d’herbes, plantes medicinals, mel, embotits, olives, oli, vi, fruits secs, melmelades, formatges, coques, etc. A les 10 h, taller de cosmètica natural. A les 10.30 h, visita guiada al molí de l’oli de Rajadell. A les 10.30 h, taller demostració de farmaciola natural. A les 10.30 i a les 12.30 h, actuació dels Bastoners de Rajadell, una colla bastonera convidada i els trabucaires els Morterets. A les 11 h, degustació gastronòmica dels restaurants de Rajadell. A les 11.30 i a les 13 h, espectacle a càrrec de Farsants universals d’arreu i d’enlloc. A les 12 h, xerrada: «Alimentació natural, plantes medicinals per ajudar a prevenir i remeis tradicionals per ajudar a curar», a càrrec de Dolça Revolució. Al llarg del matí, taller i jocs per a nens, passejades amb poni, exposició de fotos de Rajadell, recorregut de reconeixement de plantes, etc. Tots els actes són gratuïts. Més informació a www.rajadell.cat.

Sant Joan de Vilatorrada

2a Jornada familiar entre vinyes. Dissabte, de 8 a 9 h, recepció a Collbaix-Celler el Molí (DO Pla de Bages), amb esmorzar, verema, aixafada de raïm i dinar. Places limitades. Preu: 30 euros; 18 euros per als infants. Reserves: 931 021 965 o collbaix@cellerelmoli.com.