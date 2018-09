Festival Màgic de Manresa 2018: guia per no perdre't cap espectacle

REDACCIÓ | MANRESA Manresa acollirà aquest dissabte la 4a edició del Festival Màgic, organitzat per l'Associació Màgia Central, Manresa + Comerç i l'Associació Cultural El Galliner. Enguany, el Festival comptarà amb la participació de més de 40 mags en les 4 activitats que es durant a terme al llarg de tot el dissabte als voltants de dos pols: el Teatre Conservatori de Manresa i a la Plaça Sant Domènec.

ACTIVITATS

MÀGIA AL CARRER: Entre les 12:30 i les 14 h, i les 18 i les 20:30 h hi haurà actuacions de mags de l'Associació Màgia Central a la Plaça Sant Domènec. Durant tot el dia, a la plaça Sant Domènec, hi haurà instal·lades 5 carpes amb botigues de màgia, un punt d'Informació del Festival, on també podran fer les inscripcions per al taller de Màgia aquells que no l'hagin fet via internet.

CONCURS DE JOVES MAGS: Tindrà lloc al Teatre Conservatori. A partir de les 12h del matí. Durant l'estiu s'han rebut una quinzena de propostes de joves mags que han passat per una fase prèvia de selecció. El jurat n'ha seleccionat 8 que són les que es podran veure al llarg del matí del 22 al Teatre Conservatori. Els 8 concursants seleccionats tenen entre 12 i 17 anys. El presentador del concurs serà el mag Màgic Pol. L'entrada al concurs és gratuïta i no cal treure entrada anticipada. El Teatre s'anirà ocupant lliurement durant el matí. És una activitat que es desenvolupa paral·lelament al Taller de màgia i a la màgia de la plaça Sant Domènec i que és fàcil de compaginar.

TALLER DE MÀGIA: El taller es farà a l'Espai Sant Domènec (segon pis del teatre Conservatori) d'11:30 a 13:00 h i anirà a càrrec de 3 mags, tots ells membres de l'associació de mags de la Catalunya Central. Es faran 3 torns de 30 minuts i cal fer una inscripció prèvia i gratuïta a través de la web del Festival: https://festivaldemagiamanresa.wordpress.com/ o el mateix dissabte al punt d'informació del Festival a la Plaça St Domènec. Els tallers van adreçats a joves de 5 a 20 anys. Per tal d'agilitzar el seu bon funcionament, es recomana que els infants menors de 8 anys vagin acompanyats d'un adult. A hores d'ara, hi ha més de 50 inscrits.

GALA DEL FESTIVAL: es farà el mateix dissabte a les 21 h al Teatre Conservatori. Al començar l'acte, es procedirà al lliurament dels Premis del Concurs de joves mags. El presentador de la Gala serà Enric Magoo. Les entrades són numerades, i el preu és de 10 euros. Es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o a través de la web www.kursaal.cat. Abans de començar la Gala, també es podran comprar a les taquilles del Teatre Conservatori. La Fundació de l'obra social "la Caixa" col·labora econòmicament amb el festival oferint a diferents col·lectius amb dificultats econòmiques entrades per a l'espectacle. Els participants en la GALA són mags de reconeguda trajectòria (veure currículum adjunts): Pere Rafart, Mag Rovi, Martilda il·lusionista, Carlos Adriano, Martin Magic i el primer classificat del 4t Concurs de Joves Mags.

PARTICIPANTS A LA GALA

ENRIC MAGOO: Enric Magoo serà el presentador de la gala màgica d'aquesta 4a edició del festival, però a més a més és un dels integrants del jurat del concurs de joves mags. És il·lusionista professional amb nombrosos premis nacionals i internacionals en el seu llarg currículum. Més de tres dècades creant estil i història.

PERE RAFATR: Un dels membres del jurat del concurs de joves mags del Festival Màgic Manresa 2018. Guanyador del premi nacional Ascanio, 1r premi en màgia de prop en el 35è congrés nacional, mag de l'any 2018 i actualment 2n premi mundial en màgia de prop.

MAG ROVI: Membre de l'associació "Màgia Central Catalunya" inicià la seva trajectòria als 12 anys, i ha actuat arreu del territori català. Per a ell, la màgia i la música van de la mà, fent que el públic tregui al nen que porta a dins a l'hora que gaudeix del seu ritme màgic.

MATILDA ILUSIONISTA: La Martilda serà el toc femení durant la gala del 4t Festival Màgic Manresa. Aquesta jove promesa va començar en el món de la màgia ja fa 8 anys i mai ha parat d'estudiar per tal de millorar el seu espectacle. Pertany a la primera promoció graduada en estudis d'il·lusionisme de la RCU Maria Cristina del Escorial, ha estat guanyadora del premi "Oráculo Promesas 2018" i ha actuat en gran part dels festivals que es fan a nivell nacional amb el seu número.

CARLOS ADRIANO: És un delirant mag i clown argentí, actualment resident a Madrid, especialitzat en màgia infantil. Excèntric, original, sorprenent, aquest singular personatge proposa una equilibrada combinació enre màgia i comèdia que ha estat guardonada a Argentina, Espanya i Itàlia.

MARTIN MAGIC: Creador d'il·lusions i il·lusionista professional amb un gran nombre d'atuacions en teatres i hotels, fa possible l'impossible. Ell està especialitzat en grans il·lusions i màgia de saló. És el 1r premi Venmag 2015 en grans il·lusions.