Imagina't: el pas del temps amb ulls de nen

Maria Oliva Un conte musical de nova creació que explica el pas del temps, dirigit a infants d'entre 1 i 6 anys. L'espectacle L'Arbre de la Jana és la proposta per a públic familiar que obrirà demà, en triple sessió (12, 17.30 i 18.30 h), la nova temporada de programació d'Imagina't, a càrrec del grup vocal Mezzos. Vingut des de Cervera, el conjunt integra dins de la història música instrumental en directe, teatre, cançons i dansa, en un muntatge que es farà finalment al teatre Conservatori i no a la sala petita del Kursaal, com estava previst inicialment.

«És un espectacle curt i de petit format: dura uns 20 minuts. Ho hem fet així expressament, perquè està pensat per a famílies amb nens molt petits», explica la soprano Esther Llopis, una de les integrants del grup. «Fins i tot l'hem arribat a representar en llars d'infants, amb nadons de mesos. És molt visual, a l'escenari hi ha molt color i contínuament van sortint elements molt vistosos. Això fa que els nens estiguin molt atents», assegura. «Últimament es fan espectacles infantils amb molt soroll, molt exagerats. Hem anat a buscar una cosa curta, suau i dolça, i la veritat és que fins ara ha funcionat molt bé».

El conte se situa a la tardor, en un moment en què l'arbre –que és l'element central de l'espectacle– perd les fulles, i fa un recor-regut a través de les diferents estacions de l'any amb la protagonista, la Jana, i quatre personatges més. «A través de les estacions s'explica el pas del temps i els diferents ritmes de la vida. Hi ha elements molt distesos, com les flors, les fulles dels arbres i els sons de la natura, fets corporalment i amb instruments», explica Llopis.

De fet, el muntatge inclou instruments que van des de la viola al xilòfon, passant pel kazoo, el güiro, el tambor o la pandereta. També hi ha una part de dansa, amb coreografies pròpies.



Cançons noves i tradicionals

El grup vocal Mezzos, format per Esther Llopis, Isabel Badia, Neus Garravé i Montserrat Mestre, que no participa en aquest muntatge, és un conjunt que també es mou en altres estils, a banda de les produccions per a públic familiar. «Fem música religiosa i música gospel, i en aquests formats hi som totes quatre». Després que l'any 2012 s'iniciessin en el món dels espectacles infantils pedagògics amb un primer muntatge sobre el Nadal, La música en colors, L'Arbre de la Jana és la seva segona creació. El conte musical inclou cançons pròpies i també de tradicionals, com la dels Reis d'Orient, que van lligades als diferents moments i festivitats de l'any.

«Algunes de les cançons les hem compost nosaltres directament per a aquest espectacle. Està bé que n'hi hagi de nova creació, però també creiem que és molt important incloure les cançons tradicionals de sempre, perquè no es perdin. Les hem arranjat a tres veus i amb instruments», explica Llopis. «Són cançons que els nens coneixen, perquè les han treballat a les escoles, i en molts moments el conte dona peu a que participin i s'afegeixin a cantar amb nosaltres. Les cançons són molt atractives».

Els objectius pedagògics que hi ha darrere del muntatge són que els infants «quedin admirats i relaxats davant l'espectacle» i descobreixin, a través de la natura, com funciona el cicle de la vida. «Que comprovin els elements característics de cada estació de l'any, com ara els colors o les festes, i entenguin què és el pas del temps», diu Llopis, que assegura que prefereixen estar a prop del públic que no pas damunt d'un escenari. «Ens agrada estar a prop dels nens per poder gesticular».

Després de l'espectacle inicial, la programació d'Imagina't continuarà el 29 de setembre a la Plana de l'Om amb una versió amb ombres xineses, titelles i marionetes del conte del Pinotxo. L'octubre i el novembre hi haurà tres propostes més.