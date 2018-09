Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Avinyó

Festa major. Divendres, a les 22 h, espectacle inaugural a la plaça Major. A les 00 h, concert espectacle amb Karaokes Band. Seguidament, PD Luis de Frutos. Dissabte, a les 8 h, 53è concurs de pintura ràpida i 24è concurs de dibuix infantil. A les 11 h, 4t concurs de paelles. A les 14 h, dinar popular. Preu: 8 euros, i 5 euros per als infants. A les 17 h, exhibició de karate i kobudo. A les 18 h, trobada castellera amb els Picapolls de la Gavarresa, Tirallongues de Manresa i els Castellers d´Andor-ra. A les 22 h, el Grup de Teatre d´Avinyó presenta l´obra Carinyu, no et passis de la ratlla. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, taquilla (menors de 12 anys: 3 euros, anticipades, i 5 euros, a taquilla). A les 22.30 h, ball amb el grup Sona Bé. A les 1 h, concert amb El senyor dels Llamps i Brams.

Seguidament, PD. Diumenge, a les 12 h, ball de gegants i nans d´Avinyó. Seguidament, audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 17 h, sardanes amb l´orquestra Selvatana. A les 18 h, espectacle familiar Ni cap ni peus, de Circ Vermut. a les 19 h, concert amb l´orquestra Selvatana. A les 19 h, balls tradicionals amb Berguedana de Folklore Total. A les 22 h, el Grup de Teatre d´Avinyó presenta l´obra Carinyu, no et passis de la ratlla. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla (menors de 12 anys: 3 euros, anticipades, i 5 euros, a taquilla). A les 23 h, ball amb l´orquestra Selvatana. Dilluns, a les 12 h, ball vermut amb el quartet Què tal. A les 16 h, cafè concert amb el quartet Què tal. A les 18 h, concert familiar Donem-li una volta al món, de Xiula. A les 22 h, ball de confeti amb quartet Què tal, Sixtus i PD Shakur. Dimarts,a les 17 h, espectacle familiar El senyor de les baldufes, de la cia. Penélope i Quiles. A les 18.30 h, berenar ball amb Josep Maria d´Avinyó. Preu: 6 euros. Programa complet a www.avinyo.cat.

Cabrianes

Fest major. Divendres, a les 17.30 h, al Centru, disco infantil. A les 21 h, a la plaça, sopar popular: segona cigronada. A les 22.30 h, espectacle familiar de llum i foc Fingerlight, de la cia. Improvisto´s. A les 00 h, al Centru, Dj del Pueblu. Dissabte, a les 17 h, al pati de l´escola, festival d´inflables. A les 19 h, a la plaça del Centru, quinto. A les 22.30 h, al Centru, Mal Martínez presenta l´espectacle Humor i hòsties. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a Cal Serra. Diumenge, a les 12 h, a la plaça, jocs de gran format i vermut. A les 18 h, a la plaça, sardanes amb la Principal de Berga. A les 22 h, a la plaça, la companyia La Tal presenta The Incredible Box. Dilluns, a les 17 h, al pati de l´escola, futbol Gavarresa-Fussimanya, inflable i xocolatada. A les 22 h, al Centru, ball amb Jordi Bruch.

Cardona

21è Aplec del 18 de Setembre. Divendres, a les 20.15 h, recreació històrica des de la plaça del Mercat i fins a la col·legiata de Sant Vicenç: Viurem lliures o morirem. Venda d´entrades a entrades.cardonaturisme.cat i a l´oficina de turisme. A les 22.30 h, a la plaça del Mercat, penjada de l´estelada i PD Aplec. Dissabte, a les 10.30 h, aplec infantil. A les 14 h, arrossada popular. A les 17 h, xerrada La repressió després de l´1-O, a càrrec de Maribel Sabater, mare d´Anna Gabriel, i del grup de suport a l´Adri del CDR d´Esplugues de Llobregat. A les 19 h, cercavila de cultura popular. A les 20.15 h, recreació històrica des de la plaça del Mercat i fins a la col·legiata de Sant Vicenç: Viurem lliures o morirem. Venda d´entrades a entrades.cardonaturisme.cat i a l´oficina de turisme. A les 23.30 h, concert i PD Aplec. Diumenge, a les 9 h, caminada popular. Organització: Associació Cultural 18 de Setembre. Programa complet a www.18desetembre.cat.

Festa major. Divendres i dissabte, a les 22.15 h, cor-re de bou popular amb vaquetes. Diumenge, a les 17 h, a la plaça de bous, festival còmic taurí a benefici de la residència de 3a edat Sant Jaume.

Castellgalí

Agroclàssics. Dissabte i diumenge, festival de maquinària agrícola d´època, exposició especial 100 anys dels tractors John Deere, exposició permanent de tractors d´època, inflables, jocs i concurs de dibuix infantil, mostra d´animals de granja, expositors de patrocinadors, bar i barbacoa. Dissabte, de 9 a 10 h, esmorzar. A les 11 h, cercavila i exhibicions amb tractors d´època. A les 12 h, batuda amb maquinària d'època. A les 14 h, dinar. A les 16 h, batuda i exhibició amb tractors d´època. A partir de les 18 h, marató de country. A les 19 h, concert de Lo Pau de Ponts. Diumenge, de 9 a 10 h, esmorzar i inscripcions al 8è campionat de llaurada amb tractors d´època de les comarques de Barcelona. A les 10 h, 8è campionat de llaurada amb tractors d´època de les comarques de Barcelona. A les 10 h, exhibició de talla de figures amb motoserra. A les 12 h, batuda. A les 13 h, lliurament de trofeus als expositors i participants. A les 14 h, dinar. Organització: Ajuntament de Castellgalí i Amics del Tractor d´Època del Bages. Més informació: www.tractorclassic.org.

Masquefa

Festa del raïm. Dissabte, de 12 a 15 h i de 18 a 00 h, fira de tastets: vins i caves, embotits i pastisseria. Venda de tiquets a preus populars. D´11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h, cavallets i roda de fira ecològica (vaitges gratuïts per als infants), demostració d´elaboració d´aiguardents i destil·lats amb una fassina, mostra d´oficis, exposició de carbarsses. D´11.30 a 13.30 h, hora del conte teatralitzada, gimcana i globoflèxia. De 12 a 14 i de 17.30 a 19.30 h, maquillatge artístic i màquina de cotó de sucre. A les 18.30 h, cercavila de carros i cavalls. A les 19 h, concurs de tastavins. A les 19.30 h, trepitjada popular. A les 20.30 h, música en directe a càrrec de Marc Ferrer Trio & Marian Barahona. A les 22.30 h, música en directe amb Brigitt & Coolers. Exposicions: de fotografies dels alumnes del curs a càrrec de Marga Piñol Buika, a la biblioteca, fins al 28 de setembre. Exposició de pintures, dibuixos i escultures fetes per artistes locals, al casal d´avis, aquest cap de setmana.

Pinós

Festa major. Dissabte, a les 21 h, entrepà de pernil per a tothom. Tot seguit, ball amb Jordi Casellas. En acabar, coca i xocolata. Diumenge, a les 12.30 h, missa major. A les 19 h, ball de vetlla amb Tryfàsyc. A la mitja part, botifarrada. El cava serà gratuït.

Prats de Lluçanès

3a Contrapassada: trobada de pobles que ballen contrapassos. Divendres, a les 21 h, a l´Espai, xerrada Del rest a la rotllana: història del contrapàs i la sardana, a càrrec de Carles Mas, músic, mestre i historiador de dansa. Dissabte, a partir de les 10.30 h, a la plaça Vella, ballada de contrapassos, sardanes amb la Cobla Sabadell, la Cobla Mínima i el Grup Orquestral de Prats de Lluçanès i fi de festa amb una ballada participativa. A les 14 h, als jardins de Cal Bach, dinar popular i ballaruca. Preu: 8 euros, i 6 euros infantil. Més informació a www.pratsdellucanes.cat.

Sant Mateu de Bages

Festa major. Divendres, a les 21 h, sopar informal. Preu: 15 euros per als veïns del poble. Reserves: 660 182 706. A les 22 h, concert de Lo Pau de Ponts. Dissabte, a les 17 h, espectacle infantil Cuina fresca, amb Elisenda Moré. A les 20 h, concurs de postres. A les 20.30 h, sopar popular. Preu: 12 euros. Reserves: 637 648 814 o 638 360 260. A les 22.30 h, ball amb Jordi Bruch. Diumenge, a partir de les 10 h, 5a mostra de llaurada amb tracció animal. Esmorzar: 2 euros. A les 13 h, missa cantada pe la Capella de Música de la Seu de Manresa. Tot seguit, vermut popular. A les 17.30 h, espectacle teatral La família, a càrrec del Grup de Teatre La Sala de Rajadell. Exposicions: durant els dies de la festa, mostra de patchwork fet per les dones de Sant Mateu i guiades per Olga Expósito. 17a exposició col·lectiva de pintors vinculats a Sant Mateu, mostra de roba i estris antics i portes obertes al Museu Arqueològic d´Instrumental Agrícola de Sant Mateu de Bages.

Súria

Súriatrastos. Dissabte, de 9 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d´intercanvi i venda d´objectes de segona mà.

47è Aplec de Sant Salvador. Diumenge, a les 8.30 h, caminada amb sortida de la plaça de Sant Joan. Inscripcions: 5 euros. A les 11 h, missa. A les 12.30 h, balls catalans a càrrec del grup infantil i juvenil del Foment Cultural. A les 13 h, vermut musical amb Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana. Preu: 2 euros. A les 14 h, dinar popular. Preu: 12 euros. A les 17 h, sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. Organització: Foment Cultural.