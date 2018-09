El Festival Turbina apropa arts escèniques poc convencionals

Pepa Mañé | Manresa Ja és la tercera vegada que el centre d'art contemporani Konvent de Cal Rosal i el Museu de la Colònia Vidal posen en marxa Turbina, un festival d'arts escèniques pensat per donar a conèixer i dinamitzar el patrimoni fabril i la vida cultural del Berguedà a través de propostes artístiques variades (teatre, dansa, performance, música, circ, etc.) i poc convencionals.

Com apunta Pep Espelt, director del Konvent, en la tria es té en compte que «siguin espectacles que no s'hagin prodigat gaire i que no s'hagin vist al Berguedà. Es tracta d'anar descobrint coses». I apunta: «Cada cop hi ha més dansa que altra cosa. I això deu ser una senyal» de cap on evoluciona el panorama actual de les arts escèniques.

El festival Turbina fins ara s'havia celebrat el juliol, però, fugint de la calor, s'ha volgut provar un canvi de dates, de manera que tindrà lloc aquest cap de setmana. Les propostes s'adrecen a un públic familiar, no gaire nocturn, i es desplegaran en diversos espais de la colònia, ja que un dels valors del festival és que descontextualitza les propostes artístiques i les ubica en escenaris del patrimoni fabril. A més, es té cura d'oferir preus populars.

Un altre canvi respecte d'altres edicions és que es redueix el nombre d'espectacles a la meitat. Enguany se n'han programat una dotzena. «L'exessiva oferta obligava a fer una marató i no donava temps ni a veure-ho tot ni a descansar. Aquest cop hem fet una programació que es pugui degustar, amb propostes més o menys cada hora. A més, hem apujat el nivell de qualitat», destaca Espelt.

Turbina té enguany com a espectacle destacat La filatura, que es podrà veure avui i és a càrrec de veïns i extraballadors de Cal Rosal. També cal subratllar les propostes del ballarí català Pere Faura i del ballarí i coreògraf Norihito Ishii, amb companyia a Londres, que portarà la dansa butoh al Berguedà. De factura local hi ha l'espectacle dels berguedans Gerard Vilardaga i Iris Hinojosa, el del clown santjoanenc Jordi Pesarrodona (amb Carme Fernández i Atrapa-somnis) i el dels músics casserrencs de Figa (Maria Llorens i Pepsi Valls). La resta de propostes en cartell són a càrrec d'artistes emergents.