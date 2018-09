L'art mexicà desembarca a Manresa

Pepa Mañé «És una experiència molt maca, que permet donar a conèixer artistes d'altres països, en aquest cas d'Espanya i Mèxic, de forma col·lectiva. No se solen fer les coses així», destaca el pintor manresà Joaquim Falcó, un dels artistes catalans amb més projecció internacional, del Primer Encuentro Iberamericano de Arte, que aquests dies desembarca a Manresa amb una exposició de sis artistes mexicans i sis de l'Estat espanyol, que es pot visitar fins al 22 de setembre a la Casa Lluvià.

L'integren 12 obres mexicanes (dues per pintor) i 6 obres espanyoles (una per artista). Predomina la pintura abstracta, tot i que també hi ha quadres figuratius. I, en contra del que es podria pensar per la tradicció cultural de cada país, les obres dels mexicans tiren a monocromàtiques, amb una àmplia gamma de colors terrosos, mentre que les creades a l'Estat espanyol són de colors més vius.

La trobada pictòrica Mèxic-Espanya és una iniciativa del marxant Gorgonio Sanjuán, que va aglutinar artistes coneguts per tal que, en un format de «cooperativa», compartissin despeses i busquessin sales on exposar en un format itinerant. Ara, a Mèxic, la proposta és a la primera Fiarte Latinoamericana, a Jalisco.