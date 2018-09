«L'arbre de la Jana» obre dissabte la programació d'Imagina't

REDACCIÓ | MANRESA La programació per a públic familiar organitzada per Imagina't arrenca aquest dissabte, 15 de setembre, la nova temporada amb l'espectacle pensat per a infants a partir de 6 mesos a 3 anys 'L'arbre de la Jana' del Grup Vocal Mezzos. L'espectacle es podrà veure en tres sessions a les 12h, 17:30h i 18:30h a l'escenari del Teatre Conservatori.

A 'L'arbre de la Jana' és la tardor i la Jana està trista perquè el seu arbre està perdent les seves fulles tan boniques. Amb l'ajuda de quatre personatges, Maira l'escombriaire, l'Ocellet, Vera la jardinera i la Marieta, la Jana anirà descobrint com canvia la natura amb el pas del temps.

Cada estació té els seus colors, les seves festes, les seves cançons... i així, la Jana s'adona de com funciona el cicle de la vida.

Les entrades per veure 'L'arbre de la Jana' té un preu únic de 6 €. Per a més informació a les taquilles del teatre, per telèfon (93 872 36 36) i per internet (www.kursaal.cat).