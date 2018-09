Nit de l'Empalme i festa grossa a Cardona

Anna Costa

La Nit de l´Empalme donarà avui el tret de sortida a la Festa Major de Cardona, que s'allargarà fins dimarts, 11 de setembre. La particularitat i el principal reclam de la festa són els bous, però més enllà dels actes taurins la programació inclou música, oci i cultura popular.

El gruix dels actes es concentra a partir de demà, però aquesta nit Cardona ja viurà una de les nits més multitudinàries. El tret de sortida el donarà el txupinasso i a partir d´aquí passaran per l´escenari de la Fira de Dalt diversos grups que faran ressonar la plaça. En destaca el concert d´Itaca Banda i La Banda del Coche Rojo. També acturaran On the rocks, i entre grup i grup, batucada.

Més música

La música és un dels ingredients imprescidibles i hi serà present al llarg de tota la festa major. Demà amenitzaran la nit els grups Albercocks i Vizuri, en el marc del concert-sopar de DFT-AstonBirras, a la plaça del Vall. Més tard, al passeig de la Fira es podrà gaudir del ball amb Paris la Nuit. (Vegeu actes i horaris detallats a sota).

Diumenge a la nit, concert amb la Banda de Música de Cardona a la plaça de bous; i després, ball amb Mediterrània, al passeig de la Fira. Dilluns a la nit, concert i ball amb l´orquestra Maravella, al pavelló. I fi de festa amb Dopem! i DJ Adrià Raja.

A més, també hi haurà audicions de sardanes diumenge al vespre i dilluns al migdia. Són les propostes musicals d´una festa amb una programació molt més àmplia. «L´oferta és variada perquè tothom en pugui gaudir. Volem que la gent surti al carrer i s´ho passi bé. Que petits i grans ens sentim orgullosos de participar-hi amb esperit cívic i amb el respecte que es mereix la nostra festa», comenta la regidora de Festes, Aida Molner.