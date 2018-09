Sons a bord d'un piano flotant

Maria Oliva | Manresa Un piano que flota. Amb aquesta original proposta artística desembarcarà diumenge al pantà de la Baells la companyia francesa La Volière aux Pianos, després de donar la volta a França i d'haver creuat fronteres fins a Bèlgica i Espanya. Amb un muntatge inèdit que combina música, cant i dansa, Piano du Lac està de gira pel nord de l'Estat espanyol durant dos mesos i dimecres vinent també farà parada al Solsonès, a l'embassament de Sant Ponç. L'any passat ja va ser a Astúries, i ara s'estrena a Catalunya.

El projecte, autogestionat, es basa en una idea nòmada de l'art. Des que va néixer als Alps francesos fa quatre anys impulsat per l'artista Voel Martin, ja acumula 170 representacions i 50.000 espectadors. Artistes i piano se situen a la vora de llacs, rius o platges i proposen una vetllada poètica i musical al cor dels paratges naturals dels països que visiten.

«Es tracta d'un concert musical únic, amb un piano que va flotant», explica Mónica Cofiño, una de les artistes del projecte. «Cada dia busquem aquesta unió amb l'aigua, els rius i els llacs, i els convertim en teatres naturals a l'aire lliure. Fem servir el paisatge, la llum i el territori que ens envolta», assegura. «El piano té diverses posades en escena, es busca el contrast de l'instrument amb l'aigua i l'enlluernament, molt màgic i especial. Cada lloc és un nou escenari, i cada dia hi ha un color diferent. La representació es fa al capvespre, amb il·luminació natural», afegeix.

Espectacle eclèctic

A cadascuna de les gires, els artistes canvien i aporten el seu toc personal al projecte. «És un espectacle diferent cada vegada, ja que l'equip canvia. Es manté la idea del viatge aquàtic i la posadda en escena», explica Cofiño.

A Catalunya, el quartet d'intèrprets estarà format per la pianista francesa Alice Rosset, la cantant brasilera Camila Ronza, l'artista francès Voel Martin –creador del projecte, bussejador i trompetista, que actuarà des de l'aigua jugant amb diversos elements– i la mateixa Mónica Cofiño, ballarina, que s'encarregarà de la dansa. «L'espectacle viatjarà des de la música clàssica fins a la música brasilera, i les coreografies donaran el toc poètic a la posada en escena», comenta Cofiño. Entre el repertori, hi haurà peces de ballet clàssic, com Carmen o El llac dels cignes, i música que anirà des de Chopin fins a la samba i la bossa nova. Una proposta inèdita de fusió, eclèctica i en moviment.



Els pianos, element central

La companyia francesa que impulsa el projecte, La Volière aux Pianos, està especialitzada en l'univers del piano i en l'arquitectura artesanal al voltant d'aquest instrument. Entre els seus espectacles, hi ha muntatges de pianos carrusel, penjats als arbres i fins i tot en un globus aerostàtic.

«Actuar en un llac és força diferent, tot es mou més», explica Cofiño. «La gravetat canvia, i com a ballarina això té una repercussió. Hi ha una escena en què jo em tiro directament a l'aigua. Al principi costa, cal adaptar-se, però és molt emocionant. La metàfora de mantenir-se surant a la superfície és molt bonica». En cas de pluja, el muntatge es manté, ja que l'estructura i els artistes es cobreixen i poden seguir tocant. Es recomana portar paraigua, cadires, coixins i tovalloles.

Al final de l'espectacle, es convida els músics d'entre el públic a tocar el piano flotant i prolongar el concert. El finançament funciona amb el sistema de taquilla voluntària: es recomana un preu de 10 euros, però cadascú pot triar la quantitat que vol pagar.