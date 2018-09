Les dones es posen en primer pla a Solsona

| Manresa A l'espectacle Ønsön Lesdønes, la proposta de Lacetània Teatre per a la Festa Major de Solsona, les nou actrius protagonistes s'ho han de passar molt bé damunt de l'escenari, amb l'objectiu que el públic gaudeixi igualment «encara que les vegi venir per totes bandes i no tingui temps d'assimiliar tots els continguts que se li presenten», explica la directora del muntatge, que es veu que es diu Alba Rhedda, «una noruega afincada a Barcelona que estudia a l'Institut del Teatre». Tot plegat és «un divertimento».

Ønsön Lesdønes té com a objectiu posar les dones en primer pla. Així, fa un passeig, en to de còmedia, per textos teatrals clàssics que donen el protagonisme als personatges femenins i que permeten repassar les problemàtiques, injustícies i discriminacions que històricament s'han trobat les dones pel fet de ser-ho. I per subratllar el paper de la dona el repartiment i l'equip tècnic és íntegrament femení, com es pot llegir al programa de mà. Maria Ariza, Teresa Besora, Tate Gualdo, Montse Gualdo, Carlota Melsió, Pau Muntada, Nahir Pérez, Àngela Pujol, Marga Torres, Francina Boix, Petra Cuadrench, Josefa Parcerisa, Romina Salvà, Anna Abella, Xesca Manzano, Eduarda Tripiana i Maria Solé són les intèrprets. La part tècnica va a càrrec de Martina Llutart, Raimunda Cots, Sandra Vilanova, Alba Bajona, Alèssia Casafont i Cardina Castells.

Alba Rhedda ha concebut un muntatge que té com a nexe d'unió «dones que, voluntàriament o involuntàriament, han estat tancades dins d'un lloc».

Per això, en entrar les actrius a escena, amb uns barrets com si fossin les criades de la sèrie The Handmaid's Tale, el primer que fan és treure-se'ls i donar-los al públic: «Són el símbol de l'opressió, perquè amb els bar-rets es tanquen els punts de vista». I així s'inicia el joc que proposa Ønsön Lesdønes, «una bogeria molt elèctrica. Hi ha molts missatges que es deixen anar i, depenent de cadascú, se'n trobaran més o menys, perquè tot el que es diu i es fa té un sentit», des de les intervencions musicals als moments en què es trenca la quarta paret destaca la directora.

El muntatge arrenca amb Lisístrata, comèdia escrita per Aristòfanes. Cinc segles abans de Crist, a l'antiga Grècia, ja va descriure la primera vaga sexual duta a terme per dones per obligar els homes en guerra a fer la pau. Planteja la consciència de grup per canviar la societat. El fragment de Les dones sàvies, una altra comèdia, escrita per Molière (1672), enfronta dues maneres de veure el paper que ha de tenir la dona en el matrimoni. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, exposa un entorn asfixiant i castrador que condemna la dona a una existència estèril. Tot plegat es relliga amb Homes!, de Sergi Belbel, que mostra la complicitat de les dones que s'alliberen dels complexos.

Però a Ønsön Lesdønes encara hi ha altres referències, com Casa de nines, d'Henrik Ibsen, en la qual la senyora se'n va perquè no es resigna a ser menys que el seu marit; textos de la intel·lectual russa Lou Andreas-Salomé, de la qual «no es parla prou pel fet de ser dona però és igual de rellevant que Freud i Nietzsche»; i paraules d'altres autors (des de Henry Miller a Dolors Miquel, autora de «Mare nostra que esteu en el zel, sigui santificat el vostre cony») i, fins i tot, de les mateixes actrius.