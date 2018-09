Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Berga

Festa del barri del Tossalet de les Forques. Dilluns, a les 17.30 h, concurs de dibuix infantil, jocs populars i inflable. A les 18.30 h, berenar per a la mainada. A les 19 h, espectacle infantil del mag Dani Màgyk. Dimarts, a 12 h, assemblea general de l'associació de veïns. A les 14 h, dinar popular. Preu: 10 euros, i 4 euros fins a 10 anys. A les 18.30 h, berenar amb coca i xocolata. A les 19 h, ball amb el duet Dolfi i Fermí.

Calaf

Fira Agro Alta Segarra. Divendres i dissabte, dedicada a l'agricultura de precisió. S'oferiran gran varietat de tractors i altres serveis per a l'agricultura. Exposicions, demostracions de maquinària elèctrica, etc. Divendres al matí s'organitzen jornades tècniques dirigides als professionals del món agrari. Dissabte al matí es farà la 1a gimcana de tractors, en un circuit amb diferents proves. Inscripcions: 637 811 427. Per a més informació: www.calaf.cat.

Calders

Festa major. Divendres, a les 21 h, botifarrada popular. A les 23 h, pregó amb Núria Picas i Antoni Real. Seguidament, castell de focs i ball de confeti amb K-Melot i Dj Nandu. Dissabte, a les 9 h, mercat i mostra d'entitats. A les 12 h, vermutrònic amb Clickman. A les 14 h, arrossada popular. A les 17.30 h, espectacle infantil. A les 18.30 h, xocolatada popular. A les 22 h, sopar de festa major. A les 00 h, espectacle d'animació musical en directe. A les 02 h, Dj Xevi Vinagre i Dj Technogueros. Diumenge, a les 11.30 h, cercavila amb els gegants. A les 18 h, havaneres i comiat de festa amb cia. Baldasano. A les 00 h, espectacle d'animació musical en directe. Dilluns, a les 18 h, conferència i acte de reconeixement a Pedro Sistac. A les 19.30 h, pujada al castell. A les 00 h, Dj Residents. Programa complet a www.calders.cat.

Cardona

Festa major. Divendres, a les 23 h, inici de la Nit de l'Empalme amb la Banda de Cardona. A les 23.50 h, pregó popular a càrrec de l'humorista Paco Herández i concert d'Itaca Band, La banda del coche rojo i On the rocks. Dissabte, a les 8 h, corre de bou pels car-rers, encierro. A les 12 h, espectacle infantil Danses esbojarrades amb La sal dels mars. A les 17.45 h, trasllat de la imatge de la Mare de Déu del Patrocini des de la capella de l'Hospital fins al temple parroquial. A les 19.30 h, concurs de retalladors i corre de bou tradicional. A les 22 h, cercavila nocturna de gegants. A les 22.30 h, concert sopar, amb DFT-AstonBirras amb els grups Albercocks i Vizuri. A les 23.30 h, ball amb Paris la nuit. Diumenge, a les trobada de bicibous amb la penya les Barreres i corre de bou infantil. A les 12.15 h, trobada de gegants amb 11 colles de fora i els gegants locals. A les 17.30 h, corre de bou tradicional i bou de cartró per als més petits amb la penya el Calaixó. A les 20.30 h, sardanes amb la Cobla Súria. A les 23 h, concert de la Banda de Música de Cardona. A les 00 h, ball amb Mediterránea i concert amb Overdose Band. Dilluns, a les 8 h, cor-re de bou pels carrers, encierro. A les 11 h, acte de commemoració de la Diada al monument de l'Onze de Setembre i ofrena al baluard de Sant Llorenç. A les 11.30 h, espectacle infantil Ja arriben els Trastos Band, amb Jaume Ibars. A les 12 h, oficin solemne en honor a la Mare de Déu del Patrocini. En acabar, l'Àliga de Cardona ballarà a l'interior del temple. A les 12.30 h, cor-re de bou infantil pels carrers de Cardona, amb la penya el Calaixó. A les 13 h, sardanes amb la cobla Vila d'olesa. A les 17 h, cercavila de calaixons i desencaixonada, seguida del corre de bou tradicional. A continuació, sardanes amb l'Orquestra Maravella. A les 23.30 h, concert i ball amb l'Orquestra Maravella. Tot seguit, Dopem!nd i Dj Adrià Raja. Dimarts, a les 11 h, missa i retorn a la Mare de Déu del Patrocini a la capella de l'Hospital. A les 13 h, ofrena floral al monument de l'Onze de Setembre. Tot seguit, sardanes amb la cobla Marinada. A les 17 h, tarda infantil amb els Geganters i Grallers de Cardona, xocolatada i trobada de gegantons. A més, taller infantil i jocs a càrrec de Juga-la. A les 17 h i a les 19.30 h, espectacle teatral Mucha tontería, amb Berto Romero. A les 22 h, castell de focs. Entrades: Programa complet a www.cardona.cat.

Coaner

Festa major. Dissabte, a les 20 h, al pla de l'Arboç, davant del santuari, vesprada de cançó amb Els Tranquils i sopar sota els estels. Preu: 10 euros, i 5 euros per als infants. Diumenge, a les 8.30 h, caminada amb sortida des de la plaça Major del Poble Vell de Súria. En arribar, coca i xocolatada. A les 10.45 h, retalls d'història: els camins, a càrrec d'Ester Llobet i Fornells. A les 11 h, missa i goigs a la Mare de Déu. A continuació, sardanes i concert vermut amb la Cobla Ciutat de Manresa.

L'Estany

Festa major. Divendres, a les 21.30 h, room escape. Dissabte, després de missa, vermut popular i pregó a càr-rec de Xavier Graugés. A les 18 h, ball amb Què tal? A les 22 h, correfoc a càrrec dels Diables de Rubí. A les 23 h, ball amb Què tal? i Dj Pere. Diumenge, a les 12 h, festival holi. A les 16.30 h, actuacions de playback i assaig de castells dels Picapolls de la Gavarresa. A les 19.30 h, actuació de Lo Pau de Ponts. Dilluns, a les 10 h, dibuixada popular per a totes les edats. A les 11 h, 3a trobada de teixidores del Moianès. A les 12 h, remullada. A les 17 h, ball de confeti i berenar infantil. A las 19.30 h, baixada de torxes del Puig de la Caritat i botifarrada popular. Dimarts, a les 11 h, espectacle per a totes les edats amb Pep Callau i vermut. Programa complet a www.estany.cat.

Navarcles

Mercat de les Puces. Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d'intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

Puigcerdà

Festa de la Mare de Déu de la Sagristia. Dissabte, a les 10 h, 21a Festa de la Bici, amb concentració a la plaça de Santa Maria. A les 12 h, a l'església de Sant Domènec, missa solemne de la Mare de Déu de la Sagristia. A les 12 h, cercavila amb els Gegants i Grallers de Puigcerdà. A les 13 h, sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 16 h, cercavila amb els Gegants Vells de Puigcerdà. A les 18 h, processó i ofrena floral a la patrona de Puigcerdà. A les 19.30 h, audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. Coca i moscatell per a tothom. A les 23 h, castell de focs a la plaça Santa Maria. Ball amb l'Orquestra Moonlight.

Sallent

Festa major. Divendres, a les 20 h, inauguració de l'exposició d'artistes locals i de la 61ª exposició filatèlica. A les 21 h, pregó a càrrec de David Moreno. A les 21.30 h, espectacle Flota...dos a càrrec de David Moreno. A les 23 h, ball de nit a càrrec de l'Orquestra Rosaleda. A les 00 h, concert de Mishima i, tot seguit, discjòquei. Dissabte, a les 10 h, 6a competició de canoes al riu. A partir de 6 anys. A les 12 h, inauguració de l'exposició de fotografia i entrega de trofeus als premiats del concurs d'Enramades. A les 12.30 h, 5è concurs de paelles i, seguidament, Cafè The Carets (Alba Careta, trompeta i veu; i Santi Careta, guitar-ra). A les 20 h, concert de l'Orquestra Cimarron. A les 22.30 h, ball amb l'orquestra Cimarron. A les 00 h, Dj Rolled House (house/ techno house), Dj Mark G (reggaeton/house), Javi Always (techno/techno house). Diumenge, d'11 a 14 h, visites teatralitzades a la Casa Torres Amat. A les 11.30 h, audició de sardanes a càrrec de la cobla Contemporània. A la mitja part, ballada de Gegants i Nans de Sallent. A les 19 h, concert a càrrec de l'Orquestra Costa Brava. A les 22.30 h, ball amb l'Orquestra Costa Brava. A les 23 h, festa de l'escuma amb Dj Josele Sánchez (reggaeton/electro latino), Dj Arzzet (reggaeton/house/electro latino), Dj Rise Sausage (techno/techno house). Dilluns, de 12 a 14 i de 16 a 19 h, tobogan aquàtic (a partir de 3 anys). De 12 a 14 i de 16 a 19 h, jocs d'aigua i maquillatge (per a infants de 3 a 8 anys). De 19 a 22 h, celebració del primer aniversari de la Fàbrica Vella: The First, amb circuit de microteatre (a les 19 i a les 20.15 h), food truck, música en directe i sorpreses. Entrades gratuïtes, però cal fer reserva a www.codetikets.com o bé a l'ajuntament. A les 22.30 h, ball de confeti a càrrec de l'Orquestra Venus. Dimarts, a les 11 h. acte institucional de l'Onze de Setembre. A les 22 h, concert a càrrec de Xavier Calvet. Programació completa a www.sallent.cat.

La Fumera, Festa Major Alternativa. Divendres, a les 19 h, microteatre El punt sobre la i, de Berta Portabella i Xènia Sellarés. A les 20 h, ball de les treballadores. A les 21 h, concert de Pau Riba. A les 22.30 h, concert amb El petit de Cal Eril. Balkan Paradise Orchestra, Chalart58 amb Matah i Gulabi Gang. Dissabte, a les 11 h, celebració del 8è aniversari Ateneu Rocaus amb taller de circ, taller de bombolles i rocòdrom. A les 12.30 h, Dj Albeta Franklin. Després de dinar, sobretaula de cançó improvisada. A les 17 h, Ser bascu no és fàciil, eh!. A les 20 h, tast de cerveses amb Joan Villar. A les 21 h, concert d'Ernest Crusats (La Iaia). A les 22.30 h, concert amb Orquestra Tumultuosa, Potato, Xavi Sarrià i PD Barni. A les 00 h, alex Wayne (deep/techouse). Diumenge, a les 11 h, matinal de cultural popular amb gegants i trobada bastonera. A les 17 h, La carretada, cursa de carretons. A les 18.30 h, performance de Txema. A els 19 h, teatre El florido pensil, a càrrec de les Fumeres Teatreres. A les 19.30 h, pasdobles amb Guida Sellarès. A les 20 h, concert d'Arlet. A els 23 h, ball de confeti amb La Fumera Allstars, la cobla Camps i Dj Keke's. Dilluns, a les 17.30 h, concert de Llibert Fortuny i berenars del món. A les 19.30 h, La Fumerada i tradicional sifonada. Es penjarà la bandera de la colla guanyadora al balcó de l'ajuntament. A les 21 h, concert d'Ari Gabriel. A les 22 h, fi de festa amb PD Danilsan. Programa complet:www.lafumera.cat.

Sant Feliu Sasserra

Festa major.Divendres, a les 20 h, degustació de cervesa artesana amb gastronomia de proximitat. A les 00 h, concert jove amb l'Orquestra Maribel i discomòbil amb BPM. Dissabte, a les 16.30 h, gimcana, festa de l'escuma i discomòbil i infantil. A les 21 h, sopar d'entitats. A les 00 h, concert amb L'Eskerda i Blú (versions). Diumenge, sortint de missa, dansa de Treure Ball i sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 17 h, cursa d'obstables i circuit per a nens Sessarrenc Foll. A les 22 h, concert amb l'oquestra Nova Saturno i, tot seguit, ball. Dilluns, a les 11 h, pedalada familiar seguida de dinar popular. A les 17 h, espectacle familiar Pepa&Pili, les venedores de cactus. Tot seguit, cercavila amb els gegants de Sant Feliu Sasserra. A les 00 h, concert jove amb La banda del boche rojo. Dimarts, a les 8 h, pujada de la senyera al Serrat Llobater. A les 11 h, acte de la Diada. A les 18 h, a l'Ateneu, teatre: Tributo a Pepe Rubianes. Programa complet a www.santfeliusasserra.cat.

Sant Vicenç de Castellet

Aplec de Castellet. Diumenge, activitats durant tot el dia, al pla de Castellet. Arrossada popular. Preu: 8 euros. Venda anticipada de tiquets a llibreria Clavé, pastisseria Can Postres i Jordi Largo fotògraf. Organització: Colla de Geganters i regidoria de Cultura.

Solsona

Festa major. Divendres, a les 12 h, tronada i passacarrers. A les 16.30 h, acte de comiat del pubillatge del 2017 i proclamació dels seus successors. A partir de les 17 h, 8è concurs de músics al carrer. A les 18 h, tallers gratuïts: tastets de benestar. A les 20.15 h, baixada des de l'ajuntament cap a la catedral. A les 20.30 h, inauguració de la il·luminació de la capella del Claustre, de l'ascensor al cambril i de la recuperació del retaule de la Mare de Déu del Claustre. A les 21.45 h, castell de focs. A les 22.30 h, concert a càrrec de la Quinta del Bar-rio. A les 22.30 h, teatre: Ønsön Lesdønes. A les 23 h, concert d'havaneres amb Les Anxovetes. Dissabte, a les 10.45 h, baixada cap a la catedral. A les 11 h, missa concelebrada presidida pel bisbe Xavier Novell. Tot seguit, ballets tradicionals i tronada. A les 18.15 h, baixada cap a la catedral. A les 18.30 h, homenatge a la Mare de Déu del Claustre. Tot seguit, sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i capta dels geganters. A les 22 h, teatre: Ønsön Lesdønes. A les 22.30 h, ball amb Marc Anglarill. A les 23 h, ball amb l'Orquestra Metropol. A les 01.30 h, concert jove amb Zoo i Dj Sendo. Diumenge, a les 10.45 h, baixada cap a la catedral. A les 11 h, missa concelebrada presidida pel bisbe Xavier Novell. Tot seguit, ballets tradicionals i tronada. De 15 h fins al vespre, besamans a la Mare de Déu del Claustre. De 15 a 20 h, 37è concurs de pintura ràpida. A les 17.30 h, concert de l'Orquestra Montgrins. A les 18 h, espectacle familiar Danses esbojarrades, càrrec de la Sal dels mars. A les 19.30 h, sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la Cobla Montgrins. A les 22 h, teatre: Ønsön Lesdønes. A les 23 h, ball amb l'Orquestra Montgrins. A les 01 h, concert jove amb Buhos i Banda Neon. Dilluns, de 9 a 13.30 h, 37è concurs de pintura ràpida. A les 10 h, 39a pujada ciclista al Pi de la Torregassa. A les 11 h, tallers de circ a càrrec de LaCrica i espectacle Koselig, de la companyia Capicua. A les 12 h, concert del Cor de Cambra del Conservatori de Manresa. A les 17 h, pujada a peu al Castellvell amb l'estelada gegant. A les 17.30 h, acte polític. A les 17.30 h, concert de l'orquestra La Chatta. A les 18 h, teatre: Ønsön Lesdønes. A les 19.30 h, sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 21 h, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, amb sor Lucía Caram, Creu de Sant Jordi 2018. A les 23 h, ball amb l'orquestra La Chatta. A les 23 h, concert amb El pony pisador i un altre grup a concretar. Dimarts, d'11 a 14 h, castells inflables per als infants. Programa complet a www.ajsolsona.cat.

Viladordis

Festa major. Dissabte, a les 18 h, tallers per a infants a càrrec de Hans Bösch. A les 21 h, botifarrada popular. A les 22 h, ball amb el santpedorenc Raül. Entrada gratuïta. En acabar, música disco. Reserva de taula: 679 533 727. Diumenge, a les 12 h, missa solemne presidida per Salvador Batet, monjo de Poblet. A les 13 h, concert amb els cantants Raül i Sandra i el músic Andreu Peralba; i vermut.