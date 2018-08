Quines fires i festes es fan aquest cap de setmana?

Festa Major d'Artés

Dissabte. Tot el dia, gangues i animació al carrer. 17 h, a Cal Sitges, Fira del Disc i del Col·leccionisme. 17.30 h, a la plaça de l'Església, jornada castellera amb Picapolls de la Gavarresa, Castellers de Berga i Nyerros de la Plana. 19 h, al parc de Can Cruselles, sardanes amb la Cobla Sant Jordi. 20.30 h, a Cal Sitges, concert amb Pau Jorba i Arnau Morell. 22 h, a la plaça Faura, ball amb Andreu Trio. 23 h, a Cal Sitges, concert de la Happy Food Trucks Band. Diumenge. 11 h, a Cal Sitges, Trobada Gegantera. 11.30 h, sortida de la cercavila. 13 h, al parc de Can Crusellas, ballada de gegants. 13.30 h, a Cal Sitges, concert vermuts amb Jazz Quartet (Josep Haro, Camil Arcarazo, Jon Unuana i Timothée Kamba). 17 h, a Ca Sitges, Fira del Disc i del Col·leccionisme. 21 h, a Cal Sitges, concert de Cèlia Vila. 22 h, a la Sala Dos de Gener, ball de gala amb Sol de Nit. 22.30 h, a Cal Sitges, El Club de la Comèdia amb Javi (imitacions) i Tian (monòlegs). 00 h, a la zona de l'escola bressol, sessió de Dj's.

Festa Major Alternativa d'Artés

Al Bosquet de l'Aplec. Dissabte, a les 23 h, concerts dels grups El Senyor dels Llamps, Red Hot Chili Covers, Catfolkin i els Thorpedians. Diumenge. 17 h, gimcana per equips Les més fortes de la Gavarresa. 19 h, espectacle Punch, de l'artista Catastrofer. 20.30 h, festa amb Mighty Vybz.

Festa Major de Solsona

Dissabte. 12 h, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, inauguració de l'exposició Alba. Més de 400 anys d'indumentària litúrgica a l'Església de Solsona. 17 h, a la plaça de Sant Joan, Trobada d'acordionistes. Diumenge. Després de la missa de les 18 h, sardanes i commemoració a la plaça de Palau dels 425 anys del Bisbat de Solsona. 19 h, a la plaça de Sant Joan, concert solidari amb Maria del Mar Bonet i Joan Isaac.

Festa Major de Calaf

Dissabte. 10 h, a la plaça dels Arbres, fira d'artesans. 18 h, a la plaça dels Arbres, espectacle infantil musical amb Dàmaris Gelabert. Seguidament, cercavila. 22 h, al Casal, obra de teatre Un aire de família, dirigida per Neus Quer. Entrades: 15 euros; 12 euros socis del Casal. Venda anticipada a entrades.casaldecalaf.cat. 22 h, a la plaça Barcelona 92, ball amb el grup Excel. 24 h, a la plaça dels Arbres, concerts amb Els Catarres, Hoffmaestro i Dj SendO. Diumenge. 12.30 h, a la plaça Gran, Ballada de la Metradansa i danses populars. 18 h, a la plaça dels Arbres, sardanes amb la Cobla Juvenil de Solsona. 18 h, a la plaça del Ravalet, Festa Holi. 19 h, al passeig de Santa Calamanda, ball amb l'Orquestra New Marabú. 19.30 h, a la plaça dels Arbres, ballada de country amb Allwoods Country Band. 22.30 h, a la plaça dels Arbres, correfoc. Seguidament, concert de La Banda del Coche Rojo. Exposicions. Mirades trobades, de Ramon Puigpelat i Joan Codina. Del 31 d'agost a l'11 de setembre. Capella del Centre de Recursos per a l'Ocupació Horaris: feiners, de 19 a 21 h, dissabtes i festius, de 12 a 14 h i de 19 a 21 h. Inauguració, avui a les 19 h. Exposició dels cartells participants al concurs de cartells de la Festa Major 2017. Fins l'11 de setembre a l'Ajuntament. Horaris: de 8.30 a 14 h. Exposició de fotografia documental i d'autor, de Xavier Calvet. Del 31 d'agost al 3 de setembre, al Casino de Calaf. Horaris: de 10.30 a 13 h i de 17 a 20 h. Inauguració, avui a les 19.30 h.

Festa Major d'Avià

Dissabte. 11 h, a la plaça Abat Oliba, espectacles de titelles El llop i la caputxeta vermella i En Pinotxo i el seu nas, amb en Pep i en Jan. 21 h, Correfoc. Recorregut: Sortida del dipòsit de Cal Metge, Av. Pau Casals, C. Gran Via, Pl. Abat Oliba i Pl. Padró. 22 h, a la plaça Ateneu, havaneres amb el grup Sac i Ganxo i el grup Corrandes. 00.30 h, a la pista poliesportiva, concert jove amb Hora de Joglar, Búhos i PD Urrixic. Diumenge. Després de la missa de les 11 h, a la plaça del Padró, sardanes amb la Cobla Pirineu. 18.30 h, a la plaça Ateneu, concert i ball amb l'Orquestra Saturn. 19 h, a la plaça Abat Oliba, concert de Jo Jet i Maria Ribot.

Festa Major de Calders

Dissabte. 15 h, gimcana rural i festa holy. 20 h, sopar de carmanyola i música en directe a la fresca. Diumenge. 18 h, tarda de teatre.

Festa Major del Castell de Cardona

Diumenge. 18 h, a la col·legiata del Castell, concert de música barroca i celta per a instruments de corda, a càrrec del grup Harmònics. 19 h, al Pati Ducal, sardanes amb Cobla Camps.

Festa Major de Castellnou de Bages

Dissabte, a les 22 h, a les piscines, cantada d'havaneres amb el grup Mar i Vent. Amb rom cremat.

Festa Major de Sant Feliu, Castellolí

Dissabte. 21 h, missa. 22 h, sardinada. 23 h, concert d'havaneres amb Son de l'Havana. Rom cremat. Tiquets: 10 euros; 8 euros anticipats a castelloli.cat i l'Ajuntament.

Festa de la Gent Gran de l'Estany

Diumenge. 11 h, missa. Després, cercavila amb els gegants d'Oló. 17 h, a la plaça del monestir, exhibició de sardanes amb el Grup Sardanista Dintre el Bosc de Manresa. Ballada i audició amb la Cobla La Nova Vallès.

Festa Major de Gaià

Dissabte. 19.30 h, havaneres amb La Vella Lola. 21.30 h, ball de nit amb Joan Vilandeny. Diumenge. De 9 a 14.30 h, fira d'antiguitats, artesania i col·leccionisme. 17 h, animació infantil amb Carls Cuberas. 19 h, ball amb Jordi Bruch.

Festa de la Verema, Hostalets de Pierola

Dissabte. De 19.30 a 24 h, a la plaça del Dr. Conde, Cava i Teca (degustacions de beure i menjar). Música en directe amb Dixieland Preachers. Diumenge, de 9 a 12.30 h, al parc de Cal Ponsa, Festa de la Verema.

Agulla Market, Manresa

Dissabte i diumenge d'11 a 00 h, al Parc de l'Agulla. Moda, art, mercat hand made, food trucks, live music i zona kids.