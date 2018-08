Les festes més destacades d'aquest cap de setmana

Festa Major de Manresa

Programa d'actes del 24 d'agost

Programa d'actes del 25 d'agost

Programa d'actes del 26 d'agost

Programa d'actes del 27 d'agost

Festa Major d'Igualada

Consulta aquí tots els actes del 24, 25, 26 i 27 d'agost.

Festa Major de Casserres

Dissabte. 8 h, concurs de pintura ràpida. 9 h, al camp del Pi dels Colls, campionat de tir al plat. 10 h, a la piscina municipal, Dani Magyk i canó d'escuma. 16 h, al camp del Pi dels Colls, tirada general. 16 h, al local cultural, concurs de botifarra. 16.30 h, al camp de la Llangotera, 7a Casserres Salvatge. 19.30 h, a la plaça Santa Maria, sardanes amb la Cobla Principal de Berga. 22 h, a la plaça Santa Maria, ball amb Solistes. 23.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, concerts amb Grallioli, Smoking Souls i Bossonaya. Diumenge. 12.45 h, a la plaça Santa Maria, Flipats pel teatre presenta Les Tresines Casserrines. 17 h, al camp de futbol, partits de presentació del Casserres FC. 19 h, a la plaça Santa Maria, ball amb l'Orquestra Venus. 19.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, tast gastronòmic i música en viu amb Sweet Duo. 22.30 h, a la plaça Santa Maria, concert amb l'Orquestra Venus. 23.30 h, a la plaça Santa Maria, ball amb l'Orquestra Venus. 00 h, a la plaça de l'Ajuntament, concerts amb El Kiwi i la Tropical Band i PD Nanfu & Salasxic. Dilluns. 16 h, al Cafè de la Plaça, concurs de truc. 17.30 h, a la plaça Santa Maria, lliurament de regals del dibuix infantil. 18 h, a la plaça Santa Maria, actuació infantil a càrrec de Jaume Barri. 19.30 h, a la plaça Santa Maria, ball amb Marta Solsona.

Festa Major de la Coromina (Cardona)

Dissabte. 18 h, espectacle i animació infantil. 18 h, partit de futbol de veterans entre el Sant Vicenç i la Coromina. 19 h, xocolata desfeta amb coca per a tothom. 20 h, passacarrers amb els Grallers i pregó de festes. Seguidament, gran tronada. 22 h, comèdia teatral Anissos per sempre, a càrrec de La Cua del Gat. 24 h, ball a l'Envelat amb Rimel Grup i Jordi Moncayo. Diumenge. 12 h, oficina en honor a Sant Ramon Nonat. 17.30 h, partit de futbol Av. CEIP J. de Palà-CF Vilomara. 18.30 h, comèdia teatral Anissos per sempre, a càrrec de La Cua del Gat. 19 h, passacarrers de Gegants. 20 h, audició de sardanes amb la Cobla Súria. 22 h, piromusical a la llera del riu. 23 h, ball a l'Envelat amb Delay's. Dilluns. 12 h, misa.

Festa Major Alternativa de Manresa

Dissabte. De 12 a 20.30 h, al Parc de la Seu, vermut musical i concurs de paelles per colles. Després, concert de La Otra (cançó d'autora). 22 h, a la plaça Puigmercadal, concert amb Cèlia Vila (cançó d'autora), The Uppertones (rock, jamaican boogie), Gatibu (rock) i DJ Lbee. Diumenge. 22 h, a la plaça Puigmercadal, concert de Falciots ninja (pop), demostració bastonera amb La Gatzara Fot-li Foc!, crema de la falla de la FMA i actuacions d'Orquestra Tumultuosa (bachata) i La Trocamba Matanusca (balkan & gipsy). Sessió petarda.

Festa Major de Navàs

Dissabte. 21 h, a la plaça de l'Ajuntament, proclamació del pubillatge. 22 h, a la plaça de l'Ajuntament, ball amb Delay's. 1 h, a la plaça de l'Ajuntament, concert amb Esne Beltza, Albercocks i Dj Partisana. Diumenge. 13 h, a la plaça de l'Ajuntament, ball de bastoners, cascavells, nans i gegants. 19 h, a la plaça de l'Ajuntament, actuació del Mag Lari. 23 , a la plaça de l'Ajuntament, ball amb l'Orquestra Girasol. 2 h, a la plaça de l'Ajuntament, concert amb Sixtus i Dj Arzzett. Dilluns.De 10 a 14 h, a les piscines de l'Alzineta, festa aqüàtica infantil. 12.30 h, al parc de l'Estació, concert vermut amb Filferro. 18 h, a la plaça de l'Ajuntament, aplec de sardanes amb les cobles Sant Jordi, Mediterrània i La Principal de Berga. 22.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, ball del fanalet amb Xarop de Nit. 1 h, a la plaça de l'Ajuntament, concert amb Banda Bassotti, CRIM i PD Genís de Masadella.

Festa de l'Estany de Puigcerdà

Dissabte. De 10 a 14.h i de 15.30 a 18.30 h, a les places de Santa Maria i Herois, parc infantil. 11 h, cercavila amb els Gegants i Grallers de Puigcerdà. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament. 11.30 h, travessa nedant de l'estany de Puigcerdà per a nedadors federats. 12 h, travessa nedant de l'estany de Puigcerdà oberta a tothom. 12.30 h, a la plaça Cabrinetty, Festa de l'escuma. 17 h, Tabalada d'anunci del correfoc, on es repassa el recorregut nocturn. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament. 18 h, cercavila amb els Gegants Vells de Puigcerdà. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament. 19 h, a la plaça de Santa Maria, masterclass de zumba amb Deborah G. 21.15 h, retrobament amb la Vella de l'Estany. Recorregut fins a la plaça Cabrinetty. 23 h, correfoc. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament. 23.45 h, a la plaça Cabrinetty, Festa Saturday Night! Los 80 Principales, i a continuació, nit de marxa fins la matinada amb Karaoke's Band. Diumenge. 10 h, al pont internacional de Bourg-Madame, trobada d'autoritats amb l'Orchestral Harmonie d'Osseja. 10.30 h, desfilada de carrosses. Final a la plaça de Santa Maria. 18 h, a la plaça de Santa Maria, concert amb l'orquestra Swing Latino. 20.45 h, desfilada de carrosses nocturna, acompanyada per l'Orchestral Harmonie d'Osseja i Brincadeira. Inici des de l'Avinguda Coronel Molera. 23 h, castell de focs, al llac. A continuació, a la plaça de Santa Maria, fi de festa amb l'orquestra Swing Latino.

Festa Major de Saldes

Dissabte. 8.45 h, a la plaça Pedraforca, pujada al Serrat Voltor. 16.30 h, gimcana infantil. 16 h, al Bar l'Arc, concurs de botifarra. 17.30 h, taller infantil l'Art és al carrer. 23 h, ball de nit amb Duet Leyenda. Després, Summertime Party amb Adrià Ortega. 6 h, esmorzar amb coca i xocolata. Diumenge. 11 h, missa de Santa Severina. Tot seguit, cercavila amb nans i gegants. 12 h, festa de l'escuma a càrrec de la Taca. 16 h, concurs de truc. 19 h, ball amb Jordi Bruch. 21 h, sopar popular. Després, ball amb Jordi Bruch. Després, Festa Remember al local social. Per acabar la nit, Festa amb DJ Residents.

Festa Major de Sant Salvador de Guardiola

Dissabte. 11 h, festa aqüàtica amb inflables. 12 h, trobada Crawler RC. 19 h, torneig de voleibol. 19.30 h, balls per a totes les edats. 21 h, show a la fresca. 22.30 h, ball amb Tryfasyc. Diumenge. 12 h, ofici solemne cantat per la coral de la Llar d'Avis de Ca l'Arola de Santpedor. Després, actuació de la mateixa coral. Seguidament, sardanes i vermut de germanor. 13 h, concurs infantil Masterchef Júnior Decora el teu pastís. 20 h, ball amb Lucky Luck. Dilluns. 9.30 h, processó al pedró de la pietat i, després, missa.

Festa Major de la Seu d'Urgell

Actes principals: Dissabte. 17.15 h, a la plaça dels Oms, exhibició castellera a càrrec dels Castellers d'Andorra i Castellers de Santpedor. 19 h, cercavila de gegants i capgrossos, entre la plaça Europa i la Plaça dels Oms. 23 h, a la plaça Camp del Codina, concerts de Komanem (rock català) i Fito y el fitipaldi (Tribut a Fito y Fitipaldis). 00 h, a la plaça Catalunya, ball amb l'Orquestra La Chatta. Plaça Catalunya 00.15 h, a l'Espai Casetes, concetts de Batokatú Oliana, Xeic, Zoo i Banda Neon. 00, a la pista esportiva polivalent, SeuTrònic.

Festa del barri de Fusteret de Súria

Dissabte. 21 h, a la pista, botifarrada popular. 22 h, ball amb Josep Sáez. Diumenge. 8 h. sortida de la 9a Caminada Popular de Fusteret. Inscripcions des de mitja hora abans. 12 h, missa a l'església Parroquial de Sant Cristòfol. 13 h, a la pista, aperitiu popular. 20 h, a la pista, ball amb Jordi Soler.