Les fires i festes imprescindibles del cap de setmana

La Patum, Berga

Dissabte, a les 12 h, a la casa de la ciutat, lliurament dels títols de patumaire i patumaire d'honor. A les 19.30 h, salts de Patum amb la Cobla Ciutat de Berga. A partir de les 21 h, al passeig de la Indústria, actuació del grup local guanyador del 2n concurs de bandes, Urra; i tot seguit, el grup de rock Senyor dels Llamps, La Terrasseta de Preixens, el grup d'ska Discípulos de Otilia i les Balkan Paradise Orchestra. Gratuït. Diumenge, a les 10.30 h, a l'església de Santa Eulàlia, missa. Tot seguit, a la plaça de Sant Pere, Patum de lluïment. A les 21.30 h, a la plaça de Sant Pere, Patum completa. Més informació: www.ajberga.cat.

Enramades, Sallent

Carrers enramats i activitats fins dilluns. Avui, d'11 a 14 h, jocs de taula gegants i jocs de cucanya a la plaça Sant Antoni Maria Claret. A les 19 h, inici a la plaça de la Vila de la visita dels Gegants Fillols de Sallent, Gaspar i Mariona. A les 21 h, a la plaça de Sant Antoni Maria Claret, concert de The River Troupe Gospel Sallent. A les 22.30 h, al barri Verge de Fussimanya, ball amb Gran Premier. A les 00 h, a Contramestres, sessions de discjòqueis. Dissabte, de 8 a 10 h i de 15 a 17 h, al Cercle Artístic Sallentí, incripcions al concurs de pintura ràpida. A les 11 h, a la plaça de la Pau, Aniversari, espectacle teatral de carrer de la companyia Cactus. A les 11.45 h, a la plaça Anselm Clavé, actuació de combos de l'escola de música Cal Moliner. A les 20 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, concert amb l'orquestra Selvatana. A les 22 h, ball. Diumenge, a les 9 h, al parc municipal Pere Sallés, 20a trobada de puntaires. De 10 a 13.30 h, a la sala Joan Vilà i Valentí, 13a trobada de col·leccionistes. D'11 a 14 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, tastet internacional a càrrec d'Adona't. A les 11.30 h, Destrenant les Enramades, espectacle itinerant. A les 19 h, a la plaça Catalunya, havaneres amb el grup Anxovetes. A les 20.30 h, serenata a càrrec de la coral La Nova Harmonia. Informació: www.sallent.cat.

Fira medieval-Festa de la Sal de Cardona

Dissabte, de 10 a 00 h; i diumenge, de 10 a 21 h, al centre històric, parades i tavernes medievals. També un campanent i mostres d'oficis d'època i espectacles de carrer. Dissabte, a les 20.30 h, baixada del Senyor i la Minyona des del castell fins a la plaça de la Fira. La música de carrer durarà fins a les 23.30 h, quan començarà l'espectacle de foc de les Bruixes de Cardona. Informació: www.cardona.cat.

Enramades de les Escodines, Manresa

Dissabte, a les 17.30 h, al pati del Casal, tarda de jocs. A les 20 h, festa de ball country. Diumenge, a les 18 h, al pati del Casal, espectacle infantil La bella i la bèstia. A les 19 h, concert de la Coral Infantil de les Escodines. A les 20.30 h, concert de la coral Font del Fil. Organització: AV de les Escodines.

Festa Major de Talltorta, Bolvir

Diumenge, a les 12 h, a l'església de Sant Climent, missa. A les 14 h, dinar i ball popular. Cal inscripció a l'ajuntament.

Arrela't, Calaf

La festa dels nadons. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Gran, cecavila amb els gegants fins al peu del castell, al carrer Xuriguera. Rebuda a càrrec dels petits cantaires de l'escola de música, plantada de l'alzina i obsequi als nadons nascuts el 2017. A les 12 h, vermut i espectacle Que peti la plaça, a càrrec de Xip Xap.

3a Mostra d'economia social i solidària, Manresa

Dissabte, tot el dia, als voltants de la fàbrica dels Panyos. Mercat de l'estraperlo, tallers, tastet de productes artesans, parades informatives, concerts (Jo Jet i Maria Ribot, a les 11.30 h; Cesk Freixas, a les 18.30 h), ruta guiada per dos models d'industrialització: fàbriques de riu i cooperatives (a les 11 i a les 17 h, al Pont Vell). Més informació: www.essbages.cat.

Festes del barri de la Mion, Manresa

Dissabte, a les 8.30 h, a la plaça de la Democràcia, sortida de la caminada popular pels camins del Poal. A les 10.30 h, botifar-rada. D'11 a 12.30 h, classe magistral de zumba. A les 12.30 h, vermut i actuació del mag Ian. A les 18 h, exhibició de balls en línia. A les 18.45 h, mostra de danses d'arreu del món. A les 20 h, concert. A les 21.30 h, sopar popular. A les 22.30 h, ball. Diumenge, de 9.30 a 10.30 h, a la plaça de la Democràcia, exhibició d'aeròbic amb ball. A les 10.30 h, xocolatada. De 10.30 a 12.30 h, atraccions i jocs infantils. De 12.30 a 14 h, la festa dels més tomàquets i festa de l'escuma. A les 14.30 h, dinar popular. De 17 a 19.30 h, tarda rociera per a la gent gran. Organització: Associació de Veïns de la barriada Mion, Puigberenguer i el Poal.

Festes del barri de la Sagrada Família, Manresa

Dissabte, a les 10 h, Batrakes pels carrers del barri. A les 10 h, al local de l'entitat veïnal, xocolatada. A les 13 h, concert de Jos Racero i alumnes. A les 14 h, paella popular. A les 16 h, campionat de bridge. A les 16 h, manualitats. A les 18 h, zumba. A les 21 h, sardinada i pernilada. A les 22 h, concert amb Xarop de Nit. Diumenge, a les 10 h, al local de l'entitat, country i zumba. Organització: Associació de Veïns de la Sagrada Família.

Primavera a Gispert i Rodalies, Manresa

Dissabte, de 10 a 22 h, a la plaça Gispert, 2a Trobada de bruixes i remeieres. Organització: Associació d'Amics i Comarciants de Gispert i Rodalies.

1a Trobada motera solidària, Manresa

Diumenge, al passeig Sant Jordi de la Balconada, en benefici del nou hospital de dia d'oncologia d'Althaia. De 9 a 10.30 h, botifarrada. A les 11 h, sortida de la ruta per la comarca. A les 13 h, presentació del projecte d'ampliació de l'hospital de dia d'oncologia. Durant tot el matí, activitats per a tota la família: inflables, zomba, country, etc.

Festa de l'esport, Moià

Dissabte, durant tot el dia, al parc municipal, activitats de caire esportiu. A les 18 h, al poliesportiu, festival de patinatge.

Festa dels geganters de Moià

Dissabte, en motiu del dia del Associacionisme Cultural, a partir de les 11 h, paradeta i tallers per a infants. A les 11.30 h, petita cercavila dels gegants Ferran i Isabel, acompanyats pels grallers. A les 12 h, a la plaça Major, presentació del nou projecte geganter.

Diada de l'esport amb valors, Prats de Lluçanès

Diumenge, durant tot el matí, al passeig del Lluçanès i jardins de Cal Bach, espai infantil i familiar de jocs amb valors. A les 10.30 h, espai jove amb la presentació dels vídeos Esports amb valors, dels alumnes de l'institut Castell del Quer. A les 11.15 h, taller i demostració del ball Cutting Shapes. A les 12 h, Espai Up's, amb exhibició de canoteràpia. A les 13 h, Cercle de percussió, experiència sensorial en grup. Per a totes les edat. Inscripcions: valors-up@consorci.llucanes.cat o 938 880 050.

29a Festa del barri Sector Nord, Sant Joan de Vilatorrada

Dissabte, de 10 a 11 h, al car-rer Muntanya, inscripcions al concurs de dibuix. De 10.30 a 13 h, visita a la casa apartament Bini-Nura (carrer Vilaseca, 63). A les 16 h, exposició d'arts plàstiques i pintura artística dels veïns del barri. De 15.30 a 16.15 h, concurs de pastissos. A les 15.30 h, jocs de cucanya i berenar per als infants. A les 18 h, homenatge als avis amb l'actuació del grup d'havaneres Cor de Catalunya. A les 21 h, sopar de germanor. A les 23 h, ball amb Esquitx. En cas de pluja, els actes seran a Cal Gallifa.

Festa del barri de Salipota, Súria

Dissabte, a les 20 h, a la pista poliesportiva, botifarrada i ball amb Ostres Ostres. Acte ajornat.