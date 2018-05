Contes eròtics narrats a l'escenari

Cabrianes Una lligacama, un espectre, un desig obsessiu i un tango protagonitzen les quatre històries de Las travesuras de Eros, el Déu de l'amor que amb les seves fletxes gaudeix fent bategar cors i inflamant sexes. L'espectacle, que es mira l'erotisme des de diferents punts de vista, és interpretat per Sandra Rossi, actriu argentina establerta a Gelida, i dirigit pel manresà Jordi Girabal, membre de la companyia Teatre Mòbil.

S'estrenarà en la seva versió teatral aquest dissabte (22 h) al Centru de Cabrianes, després d'haver-se rodat en biblioteques i altres espais alternatius. Per a la seva posada de llarg dalt d'un escenari per primer cop, Rossi i Girabal, com en els altres muntatges que han fet junts, han fet una estada a l'equipament del poble bagenc i, aquest dissabte, hi mostraran el resultat del seu treball.

Gelosia, de Quim Monzó (Barcelona, 1952); El discreto encanto del liguero, de Daniel Samper Pizano (Bogotà, 1945); El espectro galante, de Pedro Zarraluki (Barcelona, 1954); i El hombre de la escalera del pelo, de Sandra Rossi (Buenos Aires, 1964) són les quatre narracions que configuren el muntatge.

«Vam estar rebuscant, vam llegir força i ens va costar fer la tria. En vam provar d'altres, però al final es van anar definint aquestes quatre, que són amb les quals ens identifiquem més», explica Jordi Girabal.

L'actriu va crear el seu conte paral·lelament a la gènesi de l'espectacle, a partir d'una idea a la qual va anar donant forma: «El portava a flor de pell. Volia parlar de Buenos Aires i del tango, perquè és una gran tanguista».

Las travesuras de Eros comencen, en català, sobtant l'espectador amb el text de Monzó. «Potser és el text més picant i directe», admet l'integrant de Teatre Mòbil, que va començar a treballar amb Rossi el 2009 i a qui ja ha dirigit en quatre muntatges, entre dirigits al públic familiar i públic adult.

Seguidament, el muntatge s'obre a les noves sensacions que descobreixen els adolescents, amb la ploma de Samper; i continua amb la fantasia del fantasma de Zarraluki. Es clou amb la passió desfermada en una casa en la qual lloguen les habitacions per hores sorgida de la imaginació de l'actriu argentina. Els quatre contes eròtics tenen en comú «un toc humorístic», apunta Girabal, que afegeix que «l'erotisme i la sensualitat cadascú la viu a la seva manera i aquí se'n parla obertament».



Una gènesi peculiar

El projecte de Las travesuras de Erosque combinaven narracions eròtiques amb tast de vins, però aquest projecte es va acabar anul·lant quan ja el tenien mig embastat. De tota manera, tant Rossi com Girabal, a qui no els havia passat pel cap fer un muntatge d'aquestes característiques, van decidir tirar-lo endavant «perquè ens agradava».

Rossi, que defensa els textos sola a escena i amb una cadira com a tota escenografia, estrenarà dalt de l'escenari Las aventuras de Eros amb el muntatge d'il·luminació i la posada en escena assajats a Cabrianes. «A veure com respon el públic, fins ara els directes han anat molt bé i n'estem molt satisfets», destaca Girabal.

Lloc: el Centru. Plaça del Centru, s/n. Cabrianes

Dia i hora: dissabte, a les 22 h.

Interpretació: Sandra Rossi

Direcció: Jordi Girabal

Disseny gràfic: Pablo Morales

Fotografia: Carlos Lázaro

Entrades: amb taquilla inversa.