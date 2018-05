Un cap de setmana ple de fires i festes a la Catalunya Central

REDACCIÓ | MANRESA

Fira de Maig, Berga

19a Trobada de puntaires i brodadores, Calders

Fira d'Arrel, Castellbell i el Vilar

Festa del Panellet, Castellgalí

Festa Major, Fals

FirAnoia, Igualada

Festes del barri Vic-Remei, Manresa

Fira de Sant Ponç, Prades de la Molsosa

5a Trobada motera, Sant Vicenç de Castellet

Fira de la Transhumància, Santa Creu de Jutglar

Santpedor en flor

Centenari del barri de Santa Maria, Súria

Dissabte i diumenge, a la vela principal de la fira, exposició 150 anys d'història de l'economia berguedana. Dissabte, a les 11 h, espectacle infantil Cabaret Patufet. A les 12.30 h, concert de Biel Comas. A les 17 h, espectacle infantil Trinco Trinco. A les 18 h, audició de sardanes a càrrec de la colla sardanista Cim d'Estela. A els 19.30 h, concert de The Chainsmokers. A les 20 h, tastet de circ, a càrrec de l'Associació La Crica. A les 22.30 h, concert de Jaume Arnella i Carles Belda. Diumenge, d'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 19.30h, activitat Juguem? a càrrec de la Cia. de Jocs l'Anònima. A les 12 h, dansa amb l'Escola de Ballet Maria Alba. A les 12 h, diada castellera amb Castellers de Berga i Nyerros de la Plana. A les 12 h, trobada de cotxes d'època. A les 12.30 h, concert amb Lindy Hopers i ballada amb Bon Hop de Swing. A les 19 h, concert de Smoking Stones. Més informació: www.firademaig.ajberga.cat.Diumenge, de 10 a 13 h, a la plaça Major. Exposició de treballs de l'Associació Cultural de la Dona.Dissabte, a la tarda, comerç al carrer Joaquim Borràs. També cercavila de la Trobada Gegantera i la Fal·lera Bastonera, amb més de 400 persones de colles i grups d'arreu del país. A les 22 h, concert del grup de versions Xarop de Nit. Diumenge, al matí, al carrer Joaquim Borràs, parades del comerç i les fires Ecomarket, ecològica, i Fleamarket, de productes de segona mà. A més, tradicional Festa del Panellet a l'ermita de Sant Vicenç. La festa s'acaba amb el tradicional joc de la Dama.Dissabte, a les 16.30 h, al Casal Cultural, concurs de dibuix per a infants. A les 19 h, a la plaça Catalunya, espectacle de màgia a càrrec de Set de Màgia. A partir de les 18.30 h, al nucli antic, 2a trobada de bèsties de foc. A les 20.30 h, cecavila de foc. A les 19 h, al Casal Cultural, exposició de fotografies Les nostres pubilles de Castellgalí. Diumenge, de 10 a 14 h, al nucli antic, fira del panellet, amb trobada d'escultors i exposició d'escultures, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa, mercat de productes alimentaris, comerç local, mostra d'oficis antics, jocs gegants infantils, demostració d'escultures de fusta amb motoserra, espectacle de circ Crazy... A les 11.30 h, espectacle eqüestre-flamenc de Mariluz García. A les 14 h, distribució del panellet beneït.Diumenge, a les 17.30 h, al Casal de Fals, animació infantil Gresca fresca, amb Deparranda.Avui, dissabte i diumenge, fira multisectorial de la comarca al centre d'Igualada. Més informació: www.firanoia.cat.Dissabte, de 18 a 20.30 h, a l'interior del local de l'associació de veïns, exposició de manualitats de les alumnes dels tallers de l'entitat i exposició Veïnàlia, sobre l'acció comunitària que es porta a terme als barris de Manresa. A partir de les 18 h, pels carrers del barri, 25a trobada de músics al carrer, inflables per a la quitxalla, trobada de puntaires, xocolatada i tòmbola. A les 21 h, sopar popular amb l'actuació musical dels Jazztem.Diumenge, a les 9 h, sortida des de Calaf amb BTT elèctrica. Més informació: 651 94 89 10. De 9 a 11 h, esmorzar de fira. Preu: 5 euros. A les 10 h, obertura de la 19a fira d'artesania i antiguitts. D'11 a 13 h, demostració de treballs del camp amb cavalls. Durant el matí, taller de folrat de sabons amb llana. A les 11.30 h, demostració de bitlles catalanes. A les 12 h, missa de Sant Ponç i cant dels goigs. De 12.15 a 13.30 h, tast i explicació de producte de proximitat i del territori. Preu: 10 euros. Reserves: 672 49 12 23 o informacio@territoridemasies.cat. A les 14 h, arrossada popular. A les 17 h, concert amb Far, música celta. Xocolata desfeta i coca.Diumenge, a partir de les 9 h, a la plaça Onze de Setembre. Organització: Tot Moto Bages Sud.Diumenge, caminades populars des d'Olost (9 h), Perafita (8 h) i Sant Martí d'Albars (9 h). A les 10 h, esmorzar de pastor. A les 11 h, espai de joc, amb taller amb llana cardada, jocs tradicionals i activitat sobre energia i media ambient. Durant el matí, parades d'artesania i gastronomia local i exposició del Camí Ramader de Marina. A les 12 h, ball de bastona amb els bastoners de Sant Bartomeu del Grau. A les 13 h, vermut-concert a càrrec de Men in Swing i Cervesa Rocamentidera.Dissabte i diumenge, fira de la flor al Barri Antic. Recreació d'escenes de contes clàssics com Hänsel i Gretel o Blancaneus, degustacions florals, visita a la font de les Escales, exposicions de bonsais, música al carrer, caminades, mercat... Informació: www.santpedor.cat.Dissabte, a les 9 h, xocolatada. A les 11 h, a la plaça de la Verge, missa. A les 11.30 h, cercavila amb els Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 11.45 h, davant del Casal, actuació de la Societat Coral La Llanterna. A les 12 h, inauguració del Casal i mostra fotogràfica. A les 12.45 h, vermut popular. A les 17 h, zumba amb Anabel. A les 18 h, animació infantil amb Musicirc. A les 20 h, botifarrada. Preu: 5 euros. A les 20.30 h, ball amb Ostres Ostres. Organització: Associació de Veïns Mare de Déu d'Agost-barri Santa Maria.