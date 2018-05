AGENDA: Quins actes es fan avui a la Catalunya Central?

Redacció

MÚSICA

CLAM

«Cavalleria Rusticana & Pagliacci»Avui, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Escenificació de les òperes de Pietro Mascagni i Ruggero Leoncavallo a càrrec dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Una hora abans de la funció, el musicòleg Ovidi Cobacho farà una xerrada a l'entorn de l'obra. Entrades: 42 euros (20 euros amb el carnet del Galliner, per a majors de 65 anys, menors de 25 anys i estudiants d'escoles de música). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.15è Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya

Avui, a Navarcles a la Creueta; i a Manresa a l'Espai Plana de l'Om, projecció de curts i llargs a concurs i films de les seccions de Pantalla Oberta, CatFilms i Clam Kids. Entrada general: 6 euros. Consultar descomptes i abonaments.

Avui, a les 17.30 h, al local Catalunya d'Avinyó, projecció de Pantalla Oberta: Just Charlie (Regne Unit, 2017. Drama).

Experiència VR: Visyon presenta el curmetratge Cornerstone VR, una demostració de la tecnologia Telepport de Visyin. Fins avui, a l'Espai Plana de l'Om. Instal·lació sobre Revolució tecnològica i bé comú. Fins al 6 de maig, a la biblioteca de l'Ateneu Les Bases. Més informació: www.clamfestival.org.



CIRC

Circ Raluy

Fins avui, a la zona dels Trullols. Funcions del nou espectacle, Fortius 2, que proposa nous números. Més informació d'horaris i preus de les entrades: 609 32 12 07, 687 49 68 75, www.raluy.com.



PASSIONS

«La Passió d'Esparreguera»

Representacions del drama sacre, avalat per una tradició de fa 400 anys i amb música en directe, avui, de 10.30 a 13 h (primera part: Vida pública de Jesús) i de 15.30 a 18 h (segona part: Passió, mort i resurrecció); al teatre de La Passió. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. Reserves i venda: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h, a les taquilles del teatre. Tel. 93 777 15 87. També a través de Ticketea. Informació sobre els descomptes i els grups: espectacle@lapassio.net o 693 725 264.

Olesa de Montserrat

«La Passió d'Olesa»

Representacions del drama sacre amb un bagatge de més de 500 anys avui, de 10.15 a 14 h, al teatre de La Passió. Entrades: 21 euros; 16 euros per a majors de 65 anys; 6 euros per a infants de 7 a 13 anys i gratuït per als menors de 7 anys. Consultar descomptes. També hi ha l'opció d'entrada amb menú: a partir de 30 euros. A la venda a la secretaria de La Passió (93 778 10 09), a través de Ticketea i a partir d'una hora abans de les funcions a les taquilles del teatre. Venda per a grups (més de 15 persones): 602 490 242 (Víctor).



LLETRES

Lectura poètica: «Sampere puja a Montserrat»

Divendres 4 de maig, a les 16 h, a l'església de Santa Cecília de Montserrat-Institut d'Art i Espiritualitat Sean Scully. A càrrec de Màrius Sampere, poeta. Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia a museu@larsa-montserrat.com o 93 877 77 45. Informació: www.santaceciliamontserrat.com.



FESTES

Trobada de tartanes

Avui, de 10 a 14 h, al carrer de Sant Agustí. 7a trobada de tartanes de Catalunya i 6è ral·li fotogràfic Passejant entre tartanes. Ho organitza: Amics dels Cavalls de l'Anoia.

Súria

Festa del barri de Salipota

Avui, a les 9.30 h, cercavila amb els Grallers del Poble Vell. A les 11 h, eucaristia en honor de Sant Josep Obrer. A les 12 h, ball de gegants amb els Geganters del Poble Vell. Actuació castellera amb la colla Salats de Súria. Proclamació de la pubilla del barri 2018. A les 13.30 h, aperitiu popular. A les 14 h, dinar de germanor a la pista poliesportiva. A les 17 h, ballada de sardanes amb la cobla Principal de Berga. A continuació, botifarrada i ball amb Ostres Ostres. Durant tot el dia, castells inflables. Organització: Associació de Veïns de Salipota.



GENT GRAN

Cicle de Passejades per a Gent Gran

Dimecres, a les 8 h, sortida des del pavelló d'esports per anar a Torrelles de Llobregat. Tornada a les 17 h. Gratuït. Inscripcions a l'àrea d'Atenció a les Persones.



ENTITATS

Associació de Veïns de Sant Pau

Avui, a les 12.30 h, al camp de futbol, festa del soci.



1 DE MAIG

Actes de l'1 de maig

Avui, a les 9 h, pintada d'un mural al carrer Barcelona, a la paret exterior del pavelló vell. A les 14 h, dinar al carrer del Balç. ? Exposicions: Humor gràfic sobre drets laborals, fins al 18 de maig, a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. Organització: Ateneu Columna Terra i Llibertat, CGT Berguedà i Centre d'Estudis Josep Ester Borràs.



SARDANES

Nova Crida

L'entitat sardanista organitza una excursió a Alcanar, els dies 12 i 13 de maig, en motiu de la final del concert de la Sardana de l'Any. A més es visitarà Tortosa, el Delta de l'Ebre i Sant Carles de la Ràpita. Organització tècnica a càrrec de Viatges Concord (Passeig Pere III, 53). Tel. 93 874 61 52.

Martorell

Sardanes a la Fira de Primavera

Avui, a les 11.30 h, al passeig de Catalunya, al monument a la Sardana, ballada de sardanes amb la cobla Marinada i inauguració de la restauració del monument. És el dia en què es compleixen 25 anys de la proclamació de Martorell Ciutat Pubilla de la Sardana 1993. Organització: Secció Sardanista de Martorell.



BALLS

Màrius 2.000 (Ausiàs March, 27)

Avui, a les 18 h, ball amb DJ Mario. Tel. 93 872 44 44 o 696 54 97 24.

Olvan

Ateneu

Avui, a les 18.30 h, ball amb Duet Eclipse.

St. Joan de Vilatorrada

La Verbena

Avui, a les 18 h, ball amb Joan Vilandeny.



Exposicions

Antiga estació del ferrocarril

Exposició antològica d'Esteve Amills Sisó. Fins al juny. Organització: Ajuntament de Guardiola de Berguedà i Fundació Esteve Amills Sisó.

Manresa

Foto Art (Sant Bartomeu, 50, 2n. Casal de les Escodines)

Exposició Monocrom, de Santi Soteras. Fins a l'11 de maig. Horari: dimecres, de 18 a 20 h; i dijous, de 21.30 a 23 h.

Rocafort

Façanes del poble

Exposició Rocafort, passat i present: façanes, que consisteix en fotografies escampades pel nucli. Es podrà visitar dimarts, d'11 a 19 h. Organització: Rocafort: Patrimoni i Documentació.