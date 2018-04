Cinc propostes culturals per a aquest vespre de dilluns

Calaf

2n Festival MEB

Avui, a les 20.30 h, al Casino. Concert amb Funkystep & The Sey Sisters. Entrades: anticipades, 7 euros, i 5 euros per als socis; i a taquilla, 8 euros, i 6 euros per als socis. Gratuït per als menors de 12 anys. A la venda al 93 869 83 77, a www.tictactiquet.com i a www.casinodecalaf.cat.

Casserres

Junges Ensemble Reutlingen & Coral del Conservatori de Sant Cugat

Avui, a les 19 h, a l'església parroquial. Oferiran el Magnificat de John Rutter. Les dues formacions corals apleguen uns 70 cantaires d'entre 16 i 25 anys. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, la parròquia i el Grup Cantaire Sant Bartomeu.

Manresa

Stroika (av. dels Dolors, 17)

Avui, a les 01 h, Stroika Sessions amb DJ Buff Bay.

Navarcles/Manresa

15è Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya

Avui i dimarts, a Navarcles a laCreueta; i a Manresa a l'Espai Plana de l'Om, projecció de curts i llargs a concurs i films de les seccions de Pantalla Oberta, CatFilms i Clam Kids. Entrada general: 6 euros. Consultar descomptes i abonaments. Avui, a les 18 h, a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, mostra de la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual, que organitza Ampans. Entrada lliure. Experiència VR: curmetratge Cornerstone VR, una demostració de la tecnologia Telepport de Visyon. Fins a l'1 de maig, a la Plana de l'Om. Instal·lació sobre Revolució tecnològica i bé comú. Fins al 6 de maig, a la biblioteca de l'Ateneu Les Bases. Més informació: www.clamfestival.org.

Manresa

Circ Raluy

Fins a l'1 de maig, a la zona dels Trullols. Funcions del nou espectacle, Fortius 2, que proposa nous números. Més informació d'horaris i preus de les entrades: 609 32 12 07, 687 49 68 75, www.raluy.com.